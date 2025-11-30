ETV Bharat / bharat

'ഖുഷി'ക്കിടെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയ്ക്ക് ഭീഷണി; പൈറസിക്ക് പിന്നില്‍ ഐബൊമ്മ രവി, ഒടുവില്‍ കുറ്റസമ്മതം

അന്വേഷണത്തിനിടെ പൈറേറ്റഡ് സിനിമകളുടെ ഡൊമെയ്‌നുകൾക്ക് നൽകിയ പേരുകൾക്ക് പിന്നിലെ യഥാർഥ കഥ രവി വെളിപ്പെടുത്തി.

Vijay Deverakonda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 30, 2025 at 11:00 AM IST

വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ ഖുഷി എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പൈറസി വിഷയത്തില്‍ പ്രതി ഐബോമ്മ രവി കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. സിനിമയുടെ നിയമവിരുദ്ധ വിതരണത്തിനും ചോർച്ചയ്ക്കും പിന്നിൽ താനാണ് എന്ന് ഐബോമ്മ രവി വെളിപ്പെടുത്തി. പണം സമ്പാദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രമാണ് താൻ പൈറസിയുടെ പാത തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും ഇയാള്‍ സമ്മതിച്ചു.

‘ലോകത്തിലെ ആരുമായും എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. സിനിമയുടെ പൈറസിയുടെ പിന്നിൽ നടന്ന എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ്,’ ഐബൊമ്മ മാനേജർ ഇമ്മഡി രവി പറഞ്ഞു. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്. പൈറസി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രവിയുടെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി ശനിയാഴ്‌ച അവസാനിച്ചു.

ടോളിവുഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ പൈറസി ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ്. സിനിമകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ഓൺലൈനിൽ ചോർത്തുന്നതും അനുമതിയില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും പതിവ് കാഴ്‌ചയാണ്. വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും ഐബൊമ്മ രവിയും തമ്മില്‍ പൈറസി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയിരുന്നു.

Ibomma Ravi (ETV Bharat)

‘ഖുഷി’ എന്ന സിനിമയ്ക്കിടയിലും വെല്ലുവിളി

2023-ൽ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട ഹീറോയായ ഖുഷി എന്ന സിനിമ പൈറേറ്റഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഐബൊമ്മ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി രവി നടൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയെ വെല്ലുവിളിച്ചു. പിന്നാലെ രവി അതേ ദിവസം തന്നെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഒരു പ്രസ്‌താവനയും ഇറക്കിയിരുന്നു. പൊലീസിന് മൊഴി നല്‍കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാള്‍ ഇക്കാര്യം വെളുപ്പെടുത്തിയത്.

‘ഞങ്ങളുടെ ടീം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിവരും എന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വാക്കു കേട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഏജൻസികൾക്ക് പണം നൽകുന്നു, പക്ഷേ അവർ ഞങ്ങളെ ചവിട്ടിമെതിക്കുകയും ഐബൊമ്മ എഫ്എഫ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിംഗ്‌ഡം സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്,’ രവി അതേ ദിവസം തന്നെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇറക്കിയ പ്രസ്‌താവന ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

പേരുകൾ വന്ന വഴി

അന്വേഷണത്തിനിടെ പൈറേറ്റഡ് സിനിമകളുടെ ഡൊമെയ്‌നുകൾക്ക് നൽകിയ പേരുകൾക്ക് പിന്നിലെ യഥാർഥ കഥയും രവി വെളിപ്പെടുത്തി. താന്‍ സുപ്രീം ആകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വെബ്സൈറ്റിന് ഈ പേര് നല്‍കിയതെന്ന് രവി പറഞ്ഞു.

"വിശാഖപട്ടണത്തെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഒരു സിനിമ എത്തുമ്പോൾ സിനിമ വീഴുമെന്ന് അവർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡൊമെയ്‌ന് ഐബൊമ്മ എന്ന പേര് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഐബൊമ്മ എന്നാൽ എൻ്റെ ബൊമ്മ എന്നാണ്. ബാപ്പം എന്നാൽ സുപ്രീം എന്നാണ്. സുപ്രീം ആകുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബൊമ്മയ്ക്ക് ആ പേര് തെരഞ്ഞെടുത്തത്,’ പ്രതി പൊലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു.

ഡൊമെയ്‌നുകളുടെ മാനേജ്മെൻ്റും രൂപകൽപ്പനയും കരീബിയൻ, യുകെ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഔട്ട്സോഴ്‌സിങ് ജീവനക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടെലിഗ്രാം ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത പുതിയ സിനിമകൾ വാങ്ങിയതായും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്‌തതായും വിവിധ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെ അവയെ എച്ച്ഡി നിലവാരത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്‌തതായും പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

