സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് വിറ്റത് 50 ലക്ഷം ആളുകളുടെ ഡാറ്റ; ഐബൊമ്മ വെബ്സൈറ്റ് സ്ഥാപകൻ ഒടുക്കം കുടുങ്ങി
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സിനിമയും മറ്റും കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കില്ലും ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ എത്തിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധ ആപ്പുകളിലേയ്ക്ക്.
Published : November 18, 2025 at 2:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സിനിമയും വെബ് സീരിസും മറ്റും കാണാൻ നിരവധി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ അവയിൽ പലതും സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോ മറ്റോ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് ഐബൊമ്മ എന്ന ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിന്റേത്. സംശയിക്കണ്ട, നെറ്റഫ്ലിക്സ്, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പോലുള്ള സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണിത്.
ഐബൊമ്മ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വെബ്സൈറ്റാണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. സിനിമയും മറ്റും കാണാൻ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിരവധി പോരാണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച (നവംബർ 15) ഐബൊമ്മയുടെ സ്ഥാപകൻ ഇമ്മഡി രവിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. എന്തിനെന്ന് അല്ലേ.
മറ്റൊന്നുമല്ല, വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത 50 ലക്ഷം ആളുകളുടെ ഡാറ്റ സൈബർ കുറ്റവാളികൾക്കും ഗെയിമിങ് സംഘങ്ങൾക്കും വിറ്റതിനാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അയാൾ 20 കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു മാസത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് രവിയെ ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സിനിമയും മറ്റും കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കില്ലും ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ എത്തിക്കുന്നത് ബെറ്റിങ് ആപ്പുകളിലേയ്ക്കും മറ്റുമാണ്. ഐബൊമ്മ വെബ്സൈറ്റിൽ ദി ഗോഡ്ഫാദർ മുതൽ ഒജി വരെയുള്ള ഏകദേശം 21,000 സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒജി, ഡ്യൂഡ്, കാന്താര: എ ലെജൻഡ് ചാപ്റ്റർ–1 എന്നിവ രവിയുടെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐭 𝐇𝐲𝐝𝐞𝐫𝐚𝐛𝐚𝐝 𝐀𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐈𝐛𝐨𝐦𝐦𝐚/𝐛𝐚𝐩𝐩𝐚𝐦 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐜𝐲 𝐄𝐜𝐨𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐖𝐡𝐨 𝐈𝐬 𝐀𝐥𝐬𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝 𝐓𝐨 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐞-𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬— Hyderabad City Police (@hydcitypolice) November 17, 2025
The Cyber… pic.twitter.com/bC0ZPCZnkn
2024 ൽ ഓൺലൈൻ പൈറസി കാരണം തെലുഗു സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് മാത്രം 3,700 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. 65-ലധികം മിറർ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ കയറുന്ന ഒരാൾ അറിയാതെയോ മനഃപൂർവമോ 1win, 1xbet തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് എത്തിചേരുന്നു. ഇതിന് പിന്നിലും ഇമ്മഡി രവിയാണ്. പൊതുജനങ്ങളെ വൻതോതിൽ സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയ ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനമാണ് ഇയാൾ ചെയ്തത് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ജാഗ്രത വേണം
ഡാറ്റ മോഷണത്തിനും സൈബർ തട്ടിപ്പിനും എതിരെ ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വിസി സജ്ജനാർ ഇന്നലെ (നവംബർ 17) വാർത്ത സമ്മേളനം നടത്തി. പൈറസി സൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെയും സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിലൂടെയും സാധാരണക്കാരെ കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുക അസാധ്യമാണെന്നും വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നും വിസി സജ്ജനാർ പറഞ്ഞു. ടോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ നടന്മാർ, നിർമാതാക്കൾ, സംവിധായകർ എന്നിവർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇത്തരം പ്രൈവറ്റ് ആപ്പുകൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ഇവ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ഉടനെ പൊലീസിനെ അറിയിക്കാനും അവർ നിർദേശിച്ചു.
ഇൻസൾട്ടാണ് മുരളി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റമെൻ്റ്
വെള്ളം എന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗാണിത്. ഇതിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ആകാത്തവരായി ആരും തന്നെയില്ല. ഇത്തരം ഒരു ഇൻസൾട്ട് മൂലമാണ് ഇമ്മഡി രവിയെ പോലുള്ള നിരവധി പേർ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ കാശുണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം എന്നതും ഒരു വാസ്തവമാണ്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശിയാണ് ഇമ്മഡി രവി. മുംബൈയിലായിരുന്നു കുറച്ച കാലം. അവിടെ നിന്ന് സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും എംബിഎ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. 2010-ൽ ഹൈദരാബാദിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം, ഡൊമെയ്ൻ രജിസ്ട്രേഷൻ, ഹോസ്റ്റിങ്, വെബ്സൈറ്റ് വികസനം എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ഒരു വെബ് സേവന സ്ഥാപനമായ ഇആർ ഇൻഫോടെക് സ്ഥാപിച്ചു.
പിന്നീടാണ് ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമീങ് എന്ന ആശയം വരുന്നത്. ശേഷം 2019ലാണ് രവി ഐബൊമ്മ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അയാളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഭാര്യ തൃപ്തയല്ലായിരുന്നു. ഇത് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് പണമുണ്ടാക്കണം എന്നായി ലക്ഷ്യം. ബെറ്റിങ് ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് പരസ്യം വന്നതോടെ അയാൾക്ക് വലിയ തുകകൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി.
എന്നാൽ, വരുമാനം തെളിവ് സഹിതം കാണിച്ചിട്ടും, ഭാര്യ രവിയോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ശേഷം 2021ൽ ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു. ഇമ്മഡി രവി താമസം നെതർലൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റി. വെബ്സൈറ്റുകൾ എവിടെയായിരുന്നാലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്തിരുന്നു. അത് വഴി ശേഖരിച്ച 50 ലക്ഷം ആളുകളുടെ ഡാറ്റ സൈബർ കുറ്റവാളികൾക്കും ഗെയിമിങ് സംഘങ്ങൾക്കും വിറ്റ് 20 കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
