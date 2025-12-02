ETV Bharat / bharat

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഐഎഎസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു. സ്‌ത്രീധന പീഡനമെന്ന് യുവതിയുടെ കുടുംബം. കേസെടുത്ത് പൊലീസ്.

File Photo of Madhuri Sahitibai with her husband Rajesh Naidu (ETV Bharat)
അമരാവതി: ഐഎഎസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മകളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂർ ജില്ലയിലെ തഡേപള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം. തഡേപള്ളിയിലെ ഐഎഎസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ചിന്നരാമുഡു എന്നയാളുടെ മകൾ മാധുരി സാഹിതിഭായി (27) ആണ് മരിച്ചത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയവെയാണ് ദാരുണ സംഭവം.

ഞായറാഴ്‌ച (നവംബർ 30) രാത്രി വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം മംഗളഗിരി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സ്‌ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരില്‍ ഭര്‍ത്തൃവീട്ടുകാരുടെ പീഡനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മാധുരി ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. മാധുരിയുടെ അമ്മ ലക്ഷ്‌മി ബായിയുടെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

2025 മാർച്ചിലായിരുന്നു നന്ദ്യാൽ ജില്ലയിലെ ബുഗനപ്പള്ളി തണ്ട നിവാസിയായ രാജേഷ് നായിഡുവും മാധുരിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. വ്യത്യസ്ഥ ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് ഇരുവീട്ടുകാരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് എതിർപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം നാൾ മുതൽ ഭർത്താവ് മാധുരിയെ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു. ഈ വിവരം മാധുരി തൻ്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് മകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തെത്തുടർന്ന് മാധുരിയുടെ വീട്ടുകാർ പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മാധുരിയെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് അഞ്ച് മാസത്തോളം മാധുരി സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്.

അതേസമയം രാജേഷ് നായിഡു ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താണ് മകളെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം ചെയ്‌തതെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറയുന്നത്. ആദ്യം രജിസ്‌റ്റർ വിവാഹമായിരുന്നു ഇരുവരും നടത്തിയത്. പിന്നീട് മകളുടെ സന്തോഷം കണക്കിലെടുത്ത് അവളെ ഭർതൃവീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ പിന്നീട് രാജേഷ്‌ അധിക സ്‌ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അവളെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. കൊല്ലുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മകൾക്ക് തൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കാൻ പോലും ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്മതം ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നും പിതാവ് പറയുന്നു.

തുടർന്ന് ഒരുദിവസം അവൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവളെ അവിടെ നിന്നും പൊലീസിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത്. വീട്ടിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാധുരി കടുത്ത സമ്മര്‍ദത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതെന്നും പിതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

