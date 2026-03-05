അസമിൽ നിന്ന് പറയുന്നയുര്ന്ന സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനം കാണാതായി; തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു
ബോകാജൻ സബ് ഡിവിഷനിലെ ചോക്കിഹോള മേഖലയിലെ വനത്തിനുള്ളിൽ വിമാനം തകർന്നു വീണതായി ചില നാട്ടുകാർ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
Published : March 5, 2026 at 10:20 PM IST
ദിസ്പുര്: അസമിലെ കാർബി ആംഗ്ലോങ് ജില്ലയ്ക്ക് മുകളിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ മുൻനിര യുദ്ധവിമാനമായ സുഖോയ് കാണാതായി. ഇന്നു വൈകുന്നേരം അസമിലെ ജോർഹട്ട് വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനത്തിന് രാത്രി 07:42 ഓടെയാണ് റഡാർ ബന്ധം നഷ്ടമായതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിമാനത്തിനായുള്ള വിപുലമായ തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾവ്യോമസേന ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തേസ്പൂർ പ്രതിരോധ പി.ആർ.ഒ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മഹേന്ദർ റാവത്ത് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, വിമാനം അവസാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
അതിനിടെ, ബോകാജൻ സബ് ഡിവിഷനിലെ ചോക്കിഹോള മേഖലയിലെ വനത്തിനുള്ളിൽ വിമാനം തകർന്നു വീണതായി ചില നാട്ടുകാർ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന സുഖോയ് വിമാനങ്ങൾ പതിവായി ഇത്തരം പറക്കലുകൾ നടത്താറുണ്ട്. വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളും സിവിൽ അധികൃതരും സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതുവരെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
