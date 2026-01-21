ETV Bharat / bharat

പ്രയാഗ്‌രാജിൽ പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ വിമാനം തകർന്ന് വീണു; ആളപായമില്ല, പൈലറ്റുമാർ സുരക്ഷിതർ

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15 ന് പ്രയാഗ്‌രാജിന് അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനമാണ് ജലാശയത്തിൽ തകർന്ന് വീണത്. ആളപായം ഒന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

ARMY AIRCRAFT CRASH ARMY PLANE CRASHE IN PRAYAGRAJ PRAYAGRAJ IAF MIRCOLITE PLANE CRASH
IAF's Mircolite Plane Crashes In Uttar Pradesh's Prayagraj; Two Pilots Safe (PTI)
ലക്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഒരു പരിശീലന വിമാനം തകർന്നുവീണു. വ്യോമസേനയുടെ ഒരു മൈക്രോ ലൈറ്റ് പരിശീലന വിമാനമാണ് തകർന്നത്. പ്രയാഗ്‌രാജിലെ കെപി കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപമുള്ള ഒരു കുളത്തിലേക്കാണ് വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കിയത്. അപകടത്തില്‍ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വ്യോമസേന പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15 ന് പ്രയാഗ്‌രാജിനടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പതിവുപോലെ പറക്കുകയായിരുന്നു വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണ് തകർന്ന് വീണതെന്നും വ്യോമസേന പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഉടൻതന്നെ സുരക്ഷാ സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയെന്നും അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

വിമാനം പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പൈലറ്റുമാർ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയതായി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ (ഡിസിപി) മനീഷ് കുമാർ ഷാൻഡില്യ പറഞ്ഞു. "ആരും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അഗ്നിശമന സേന, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്‌ഡിആർഎഫ് ടീമുകളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം, പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ ശബ്‌ദം കേട്ടതതിന് പിന്നാലെ വിമാനം തകർന്നുവീണതായും ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നു. പൈലറ്റുമാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും സുരക്ഷിതരായിരുന്നു," എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ പ്രിയാൻഷു വ്യക്തമാക്കി.

വിമാനം തകർന്നു വീണ സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് സിഎംപി സ്‌കൂളും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ പങ്കെടുക്കുന്ന മാഘമേള ഉത്സവവും ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നടക്കുന്നത്. "പൈലറ്റുമാർ വിവേകത്തോടെ ഈ അവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്‌തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു," എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. തുടർന്ന് തകരാറിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാൻ കോടതി എയർ ഫോഴ്‌സിസിനോട് (ഐഎഎഫ്) ഉത്തരവിട്ടു.

"ജനുവരി 21 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.15 ന് പ്രയാഗ്‌രാജിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ മൈക്രോലൈറ്റ് വിമാനം തകർന്ന് വീണു. സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചതുമൂലമാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. വിമാനം ജനവാസമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്താണ് തകർന്ന് വീണത്. ഇത് മൂലം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനോ സ്വത്തിനോ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും സുരക്ഷിതരാണ്. തകരാറിൻ്റെ കാരണം നിർണയിക്കാൻ കോടതി ഐഎഎഫിനോട് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്", എന്ന് ഐഎഎഫ് എക്‌സ്‌ പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു.

2025 നവംബറിൽ ദുബായ് എയർഷോയിൽ ഒരു പ്രകടന പറക്കലിനിടെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം തകർന്ന് പൈലറ്റിൻ്റെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞതിന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം. ദുബായ് എയർഷോയിൽ പറത്തിയ ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് (എൽസിഎ) തേജസ് തകർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഐഎഎഫ് പൈലറ്റ് വിംഗ് കമാൻഡർ നമാൻഷ് സിയാൽ മരിച്ചത്. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ സംഭവം ഇതിനകം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വ്യോമയാന സുരക്ഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു.

