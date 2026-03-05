ETV Bharat / bharat

'തനിക്ക് രാജ്യസഭാംഗമാകണം' നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ പോസ്റ്റ്

നിതീഷ് കുമാര്‍ ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിപദം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമം

NITISH KUMAR SOCIAL MEDIA POST BIHAR NEWS ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജെഡിയു
Nitish Kumar will go to Rajya Sabha (Etv Bharat)
പട്‌ന: ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകുമെന്നുറപ്പായി. നിതീഷ് കുമാര്‍ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തന്‍റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമപോസ്റ്റിലൂടെയാണ് എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കും അദ്ദേഹം വിരാമമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നിങ്ങള്‍ എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്‌ത് എന്നോടൊപ്പം നിലകൊണ്ടു. അതിന്‍റെ കരുത്തില്‍ തന്‍റെ കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി ഞാന്‍ ബിഹാറിനെ സേവിച്ചു. ബിഹാറിനെ പുത്തന്‍ തലങ്ങളിലേക്കും വികസനത്തിലേക്കും എത്തിക്കാന്‍ തനിക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ന് എല്ലാവരും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഞാന്‍ പലവട്ടം മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

തന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്‌ട്രീയം ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ തന്നെ സംസ്ഥാനനിയമസഭയിലെ ഇരുസഭകളിലും അംഗമാകണമെന്നത് തന്‍റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് പോലെ തന്നെ പാര്‍ലമെന്‍റിലെ ഇരുസഭകളിലും എത്തണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കുറി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ താന്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും തുടരുമെന്ന് താന്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസിത ബിഹാര്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരും. പുത്തന്‍ സര്‍ക്കാരിന് തന്‍റെ പിന്തുണയും മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരിക്കുമന്നും അദ്ദേഹം തന്‍റെ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ഇതിനിടെ നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ വീടിന് മുന്നില്‍ അതിനാടകീയ വൈകാരിക രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. പാര്‍ട്ടി അണികളും പ്രവര്‍ത്തകരും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നില്‍ തടിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരില്‍ പലരും പൊട്ടിക്കരയുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. നിതീഷിനെ ബിഹാറില്‍ നിന്ന് ഓടിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നാണ് ഇവരില്‍ പലരും ആരോപിക്കുന്നത്. ജെഡിയു നേതാവ് രാജീവ് രഞ്ജനും പ്രവര്‍ത്തകരും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നതും കേള്‍ക്കാമായിരുന്നു. ജെഡിയു അംഗങ്ങളാരും ഇന്നലെ ഹോളി ആഘോഷിച്ചില്ല. തങ്ങളുടെ ഹോളി പോയിരിക്കുന്നു. നിതീഷ് കുമാറിനെ എന്ത് വിലകൊടുത്തും ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇവിടെ നിലനിര്‍ത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിതീഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേറ്റാന്‍ പലരും കഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ബിഹാറിനെ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൈകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ല. പതിനായിരക്കണക്കിന് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഈ വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞത് മുതല്‍ പൊട്ടിക്കരയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെങ്കില്‍ അവര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിശാന്ത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നിതീഷ് കുമാറിനെ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും രാജീവ് രഞ്ജന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഇന്ന് ബിഹാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ദിവസമാണെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകന്‍ ഡോ.സഞ്ജയ് കുമാര്‍ പറയുന്നു. നിതീഷ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ബിഹാറില്‍ തുടരണമെന്നാണ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആഗ്രഹം. പാര്‍ട്ടി സംഖ്യ എടുത്താല്‍ മൂന്ന് ദേശീയ നേതാക്കളും അതീവ ശക്തരാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ബിഹാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ വമ്പന്‍ ദിവസമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

NITISH KUMAR SOCIAL MEDIA POST
BIHAR NEWS
ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി
ജെഡിയു
നിതീഷ് രാജ്യസഭയിലേക്ക്

