കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമ്പോഴാണ് നീന്താൻ ഇഷ്ടം”; എസ്ഐആർ വിവാദത്തിനിടെ ഒളിയമ്പുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പോസ്റ്റ്
സെപ്റ്റംബർ 30ന് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം, വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ എതിരെയുള്ള നടപടി എന്നിവ ചർച്ചചെയാൻ പാർട്ടികൾ
Published : September 27, 2026 at 8:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികകളുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ വിവാദം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുന്നു.
“കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നീന്താൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പ്രക്ഷുബ്ധതയും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശാന്തത മാത്രമാണെന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു” എന്ന കുറിപ്പാണ് എക്സിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ ഈ പോസ്റ്റിന് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിശദീകരണം അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടില്ല.
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എസ്ഐആർ നടപടികളെച്ചൊല്ലിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്കിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 23ന് ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും എസ്ഐആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തീരുമാനങ്ങളിലും ഉത്തരവുകളിലും എതിർപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
I love swimming in the sea when it's rough. It teaches you that rough is just another kind of calm.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2026
റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടെ സന്ധുവും ജോഷിയും കുറഞ്ഞത് 14 തവണ ചില തീരുമാനങ്ങളെയും ഉത്തരവുകളെയും കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ അറിവോ ശുപാർശയോ കൂടാതെയാണ് ചില നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കുന്നത്. വോട്ടർപട്ടികകളുടെ പുനഃപരിശോധനയെച്ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അതിനെ “വോട്ട് മോഷണം” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് തന്റെ നേരത്തെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതാണെന്ന നിലപാടും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കടുത്ത വാദപ്രതിവാദത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിശദീകരണവും മാറ്റങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 30ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗം
എസ്ഐആർ വിഷയത്തിൽ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ വിവിധ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബർ 30ന് യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എസ്ഐആർ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി വോട്ടർപട്ടികകളിൽ നിന്ന് 13 കോടിയിലധികം പേരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായി പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ഈ നടപടിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വിഷയം ഏകോപിതമായി ഉന്നയിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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