ധീരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ മരണം പോലും തോറ്റുപോയപ്പോൾ; സ്മിത് മച്ചാർ കുറിച്ച ആ അവസാന പോരാട്ടം
ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് മച്ചാർ തൻ്റെ അനുഭവം വിശദീകരിച്ചത്
By PTI
Published : October 4, 2026 at 1:13 PM IST
മുംബൈ: മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും കീഴടങ്ങാതെ അവസാന ശ്വാസംവരെ പോരാടിയ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിൻ്റെ ധീരതയുടെ വാക്കുകൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തെ തൊടുന്നതാണ്. സഹപൈലറ്റ് വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തലയിൽ തുടർച്ചയായി അടിയേറ്റും കാഴ്ച മങ്ങിയും കാബിൻ തറയിൽ വീണിട്ടും, “ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും” എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും പോരാടാനുള്ള ശക്തി നൽകിയത്. ഒടുവിൽ കോക്പിറ്റ് വാതിൽ അകത്തുനിന്ന് തുറന്ന് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയായിരുന്നു സ്മിത്.
ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തെ സഹപൈലറ്റ് തകർക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സ്മിത് മച്ചാറിനെ ധീരനായകനായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് മച്ചാർ തൻ്റെ അനുഭവം വിശദീകരിച്ചത്.
പ്രാർഥനയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം
“വിമാനം സാധാരണ നിലയിലാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. സഹപൈലറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാായിരുന്നു. അവിടുത്തെ പലരും ചെയ്യുന്നതും അസാധാരണമല്ലാത്തതുമായ കാര്യമാണത്. അസ്വാഭാവികതയൊന്നും തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹം പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനാർഥം ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് നോക്കാതെ മുന്നിലേക്കാണ് നോക്കിയിരുന്നത്,” സ്മിത് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം സാഹചര്യം പൂർണമായും മാറി. ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം തലയുടെ പിന്നിൽ ശക്തമായൊരു അടിയേറ്റതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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“വിമാനത്തിന് വലിയ തകരാർ സംഭവിച്ചുവെന്നും എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചുവെന്നുമാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി അടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാളാണ് തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്,” മച്ചാർ പറഞ്ഞു.
ആദ്യത്തെ അടികളിൽ തന്നെ കാഴ്ച മങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും ആക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ വിമാനം അതിവേഗം താഴേക്ക് പോകുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു.
“എൻ്റെ ഓർമ ഇപ്പോഴും ചില ഭാഗങ്ങളായി മാത്രമാണ്. പക്ഷേ വിമാനം താഴേക്ക് പോകുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി. ഒരിക്കൽ കോക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് വീണ്ടും അടച്ചുപൂട്ടി,” മച്ചാര് പറഞ്ഞു.
ഒരിക്കൽ കൂടി പോരാടാനുള്ള ശക്തി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു
കോക്പിറ്റ് തറയിൽ വീണുകിടന്നിരുന്ന മച്ചാർ വിമാനത്തിൻ്റെ ചലനവും യാത്രക്കാരുടെ നിലവിളിയും കേട്ടു. ആ നിമിഷത്തിലാണ് തൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലെ അവസാന അവസരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
“എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു അവസാന പോരാട്ടം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടമെന്ന് വിളിക്കാം, ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമെന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് വാതിലിലേക്ക് നീങ്ങി അത് തുറന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വാതിൽ തുറന്നതോടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ അകത്തേക്ക് എത്തുകയും വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചത്.
കോക്പിറ്റ് വാതിൽ അകത്തുനിന്ന് തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെന്നും മച്ചാർ വിശദീകരിച്ചു. വാതിലിൽ അകത്തുവശത്ത് തിരിക്കാവുന്ന ഒരു നോബ് ഉണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് വാതിൽ തുറക്കാൻ കോഡ് ആവശ്യമാണ്.
“പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ കോഡ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആക്രമിച്ചയാൾ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാതിൽ തുറക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അതിനാൽ അകത്തുള്ള നോബിൽ കൈയെത്തിച്ച് അത് തിരിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഏക മാർഗം,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തിരിവിലൂടെയാണ് ഒടുവിൽ വാതിൽ തുറന്നതെന്നും മച്ചർ വ്യക്തമാക്കി. വാതിൽ തുറന്നതോടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത് നിർണായകമായി.
മച്ചറിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സാധാരണയായി കോക്പിറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അടിയന്തര ഉപകരണമായ ക്രാഷ് ആക്സ് ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഒമാൻ പൗരനായ ഹമാം അൽ ഹമ്മാമിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയ സഹപൈലറ്റെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മരണത്തെ നേരിൽ കണ്ട നിമിഷത്തിൽ പോലും ആത്മധൈര്യം കൈവിടാതെ അവസാനശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കോക്പിറ്റ് വാതിൽ തുറന്ന മച്ചറിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ജീവനുകൾക്ക് നിർണായകമായത്. “ഞാൻ പോരാടാതെ കീഴടങ്ങില്ല” എന്ന മനസിൻ്റെ ശക്തിയാണ് സംഭവിക്കാനിരുന്ന വൻ ദുരന്തത്തെ തടഞ്ഞത്.
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