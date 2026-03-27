ഒരേദിവസം രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം; ഭുവനഗിരിയിൽ തെരുവുനായ ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ, പ്രതിഷേധം ശക്തം
തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നാല് വയസുകാരന് കണ്ണ് നഷ്ടമായി. കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞടുത്ത് മുഖത്ത് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : March 27, 2026 at 11:45 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ഭുവനഗിരിയിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നാല് വയസ്സുകാരന് ഗുരുതര പരിക്ക്. ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ഒരു കണ്ണ് പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന തെരുവുനായ ശല്യത്തിൻ്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണസംഭവം. തെരുവുനായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രദേശത്ത് വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
ഭുവനഗിരി താരക റാം നഗർ സ്വദേശികളായ സന്ദേല രാഹുൽ കുമാറിൻ്റെയും ശ്രാവണിയുടെയും ഇളയ മകൻ പ്രിയാൻഷിനാണ് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി രണ്ട് തെരുവുനായ്ക്കൾ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. നായ്ക്കളെ കണ്ട് ഭയന്ന പ്രിയാൻഷിൻ്റെ മുഖത്താണ് ഇവ ക്രൂരമായി കടിച്ചത്.
രക്ഷകരായി നാട്ടുകാർ
കുട്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ടാണ് വീടിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന മാതാപിതാക്കളും സമീപവാസികളും പുറത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്. രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുനിൽക്കുന്ന കുട്ടിയെയാണ് ഇവർ കണ്ടത്. നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പരിഭ്രാന്തരായ നാട്ടുകാർ ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് നായ്ക്കളെ ഓടിച്ചുവിട്ടത്.
തുടർന്ന് പ്രിയാൻഷിനെ ഭുവനഗിരി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹൈദരാബാദിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മുഖത്തും കണ്ണിനും ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റതിനാൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. പേവിഷബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും കുട്ടിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
10 വയസ്സുകാരനും കടിയേറ്റു
അന്നേ ദിവസം തന്നെ പ്രദേശത്തെ ആർബി നഗർ കോളനിയിൽ 10 വയസ്സുകാരനും തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു. കുട്ടിയെ ഉടൻതന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ചികിത്സ നൽകി. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഒരേ ദിവസം അടുത്തടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നടന്ന രണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കടുത്ത ഭീതിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ
പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ ആക്രമണം പതിവാകുകയാണ്. മുറ്റത്തോ റോഡിലോ കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് സമീപവാസികൾ പറയുന്നു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലുമാകാത്ത വിധം ജനവാസ മേഖലകൾ ഭീതിയിലാണ്. ആക്രമണ പരമ്പരകളെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ മുൻസിപ്പൽ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകി.
ഇത്തരം അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ അധികൃതരെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി. അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇനിയും ഇത്തരം എത്ര സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ചോദിക്കുന്നത്.
മൃഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയും നിരപരാധികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. ശാസ്ത്രീയമായ വന്ധ്യംകരണ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാത്തതാണ് നായ്ക്കൾ പെരുകാൻ കാരണമെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ അടിയന്തരമായി കർമപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുവായ ആവശ്യം.
Also Read: നാടെങ്ങും രാമനവമി ആഘോഷം; ദർശനത്തിനായി ഒഴുകിയെത്തി ഭക്തർ, ബംഗാളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം