1,149 പരാതികൾ, 3, 826 പ്രതികൾ; 2025ൽ സ്‌ത്രീകൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിലെ കണക്ക് പുറത്ത് വിട്ട് ഷീ ടീം

വഞ്ചന, സാങ്കേതിക വൈദഗ്‌ധ്യം, ബ്ലാക്ക് മെയിൽ, സൈബർ പീഡനം, മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് ഷീ പൊലീസിൻ്റെ നടപടി.

She Team (ETV Bharat)
Published : January 26, 2026 at 8:20 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദ് പൊലീസിൻ്റെ ഷീ ടീമുകൾ 2025 ൽ തീർപ്പാക്കിയത് 1,149 പരാതികളാണ് . നിരവധി പീഡനങ്ങളില്‍ പ്രതിയായ 3, 826 പേരെയും ഷീ പൊലീസ് പിടിക്കൂടി. വഞ്ചന, സാങ്കേതിക വൈദഗ്‌ധ്യം, ബ്ലാക്ക് മെയിൽ, സൈബർ പീഡനം, മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് ഷീ പൊലീസിൻ്റെ നടപടി.

"ഒരു കുറ്റവാളിയും നിയമതിന് മുന്നിൽ രക്ഷപ്പെടരുത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ പരാതികളും ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയും കർശനമായ നിയമനടപടി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും", പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വി.സി സജ്ജനാർ പറഞ്ഞു. സ്‌ത്രീകൾ ഒരിക്കലും നിശബ്‌ദത പാലിക്കരുത്. അപമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സാഹയങ്ങൾ നഷ്‌ടമാക്കിയേക്കുമെന്ന് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു.

" നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും, രഹസ്യത്മകമായി ഞങ്ങൾ കേസ് അന്വേഷിക്കും. ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ഓരോ സ്‌ത്രീക്കൊപ്പവും ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടാവും", കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. ഷീ ടീമുകളുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടലുകൾ നിരവധി സ്‌ത്രീകൾക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു സുഹൃത്തുമായി സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട ഒരു യുവതിയെ പിന്നീട് പണത്തിനായി ബ്ലാക്മെയിൽ ചെയ്‌തു. അപമാനവും ഭയവും ഭീഷണിയും കാരണം അവർ ഷീ ടീമിനെ സമീപിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ആ കേസിൽ നടപടി ഉണ്ടായി.

മറ്റൊരു കേസിൽ പ്രതിയെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കിയിട്ടും പിന്തുടരലും ഭീഷണിയും ഉയർന്നപ്പോൾ ഒരു സ്‌ത്രീക്ക് സംരക്ഷണവും നിയമ പിന്തുണയും നൽകിയതായി ഷീ പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

"എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രശസ്‌തിക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താൽ ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ ഏറെ നാൾ ജീവിച്ചു. പിന്നീടാണ് ഷീ ടീമിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അവർ കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടുക മാത്രമല്ല എൻ്റെ കേസ് വളരെ രഹസ്യമായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തു", പരാതികാരിയായ ഒരു സ്‌ത്രീ പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം മാത്രം രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത കേസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ സംബന്ധമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണെന്ന് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. 366 പരാതിയാണ് സൈബർ സംബന്ധമായി രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തത്.

ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്‌റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി സ്‌ത്രീകളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസം നേടുകയും പിന്നീട് പണമോ ലൈംഗികാഭിലാഷമോ നേടുന്നതിനായി റെക്കോർഡുചെയ്‌ത വീഡിയോ കോളുകളോ സ്വകാര്യ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

പല കേസുകളിലും പ്രതികൾ സ്‌ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പഴയ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും അവരുടെ ഭാവി വിവാഹങ്ങളെയോ വ്യക്തിജീവിതത്തെയോ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും പ്രസ്‌താവയിൽ പറയുന്നു.

വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം ലംഘിച്ച 98 കേസുകൾ ടീമുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. പുരുഷന്മാർ വിവാഹത്തിൻ്റെ മറവിൽ സ്ത്രീകളെ വൈകാരികമായും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ചൂഷണം ചെയ്‌തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഇരകളായ സ്‌ത്രീകൾക്ക് കൗൺസിലിങ് നൽകുകയും പ്രതികൾക്കെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

പരാതിക്ക് പുറമേ ഷീ ടീമുകൾ സ്ഥലത്ത് ശക്തമായ പ്രതിരോധ സാന്നിധ്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ 3,826 പേരിൽ മിക്കവർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കൗൺസിലിംഗ് നൽകി. അതേസമയം ഗുരുതരമായ കേസുകൾ എഫ്ഐആർ, അറസ്‌റ്റ്, ജുഡീഷ്യൽ കസറ്റഡി എന്നവയിലേക്ക് നയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ 100 ​​എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ 9490616555 എന്ന വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ SHE ടീമുകളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് പൊതു ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

