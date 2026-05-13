ഫീല് ദി ജയില്: കേട്ടറിഞ്ഞ ജീവിതം ഇനി കണ്ടറിയാം, ഹൈദരാബാദില് ജയില് മ്യൂസിയം തുറന്നു
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഫീസ് നൽകി 24 മണിക്കൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് തങ്ങുന്നതിനും അവസരം.
Published : May 13, 2026 at 2:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ് : 'ജയില് എനിക്ക് അമ്മവീട് പോലെയാണ്', 'ജയിലൊക്കെ ആണ്കുട്ടികള്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ' -സിനിമയില് നായകനോ പ്രതിനായകനോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോള് ആവേശം കൊണ്ട് കയ്യടിക്കാറുണ്ട് പലരും. എന്നാല് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ജയില് ഒരു പേടിസ്വപ്നമാണ്. കേട്ട് തഴമ്പിച്ച, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ജയിലറകളിലെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം.
യഥാർഥത്തില് ജിയിലുകള്ക്കുള്ളില് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് കേട്ടതും സിനിമകളില് കണ്ടതും ഒക്കെയാണോ അവിടെ നടക്കുന്നത്? ഗാങ് വാറുകള് അരങ്ങേറുന്ന ഇടങ്ങളാണോ ജയിലറകള്? പറഞ്ഞ് പരന്നതുപോലെ ഗോതമ്പുണ്ട തന്നെയാണോ ജയിലില് ഇന്നും ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം? ഇവയെല്ലാം നേരിട്ടറിയാൻ, ജയില് ജീവിതം ഒന്ന് അനുഭവിയ്ക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചാലോ? അത്തരമൊരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ജയില് അധികൃതർ. ചരിത്രമായി ഹൈദരാബാദില് ജയില് മ്യൂസിയം തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഫീല് ദി ജയില് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ആർക്കും ജയില് ജീവിതം നേരിട്ടറിയാം.
ജയില് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ?, ജയില് സംവിധാനത്തിന്റെ പരിണാമം, പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങള് എന്നിവ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പരിപാടി. ചരിത്രപരമായ ചുവടുവയ്പ്പ് എന്നാണ് ഗവർണർ ശിവ് പ്രതാപ് ശുക്ല വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ചഞ്ചൽഗുഡ ജയിൽ പരിശീലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പരിസരത്താണ് ജയില് മ്യൂസിയം.
മ്യൂസിയം ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ജയിലുകൾ തടവുകാരെ കഠിനമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് വിധേയരാക്കിയിരുന്നു, എന്നാൽ ക്രമേണയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളും ആധുനികവത്കരണവും തിരുത്തൽ സംവിധാനത്തെ ഗണ്യമായി മാറ്റിമറിച്ചുവെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജയിലുകളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവവും വർഷങ്ങളായി നടത്തിയ പരിഷ്കരണങ്ങളും മ്യൂസിയത്തില് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ നിയമത്തിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യവും മനസിലാക്കാൻ ഈ സംരംഭം ആളുകളെ സഹായിക്കുമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
1961 നും 1968 നും ഇടയിൽ നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ തടവുകാരുടെ സംഭാവന എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രദർശനമാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. ആ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര രേഖകളും മറ്റും പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നാമമാത്രമായ ഫീസ് നൽകി 24 മണിക്കൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് തങ്ങുന്നതിനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജയിൽ ദിനചര്യകളും സാഹചര്യങ്ങളും കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
