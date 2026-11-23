300 പേരെ വധിക്കും, ഹൈദരാബാദില് രണ്ടിടങ്ങളില് ഭീകരാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണി, സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരൻ ലത്തീഫ് ഭട്ടിനെയും കൂട്ടാളികളെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് ഇ-മെയിലിലൂടെ ഭീഷണി...
Published : November 23, 2026 at 8:57 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് (26/11) സമാനമായ രീതിയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന ഭീഷണി സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഭീകരസംഘടനയായ ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബയുടെ പേരിലാണ് ഭീഷണി ഇ-മെയിൽ ലഭിച്ചത്. കാച്ചെഗുഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഹോട്ടൽ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലാസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും കുറഞ്ഞത് 300 പേരെ വധിക്കുമെന്നുമാണ് സന്ദേശത്തിലുള്ളത്.
ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരൻ ലത്തീഫ് ഭട്ടിനെയും കൂട്ടാളികളെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചതിനുള്ള പ്രതികാരമായാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് ഇ-മെയിലിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷണർ നഗരത്തിലെ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
"ഞങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കുകയും അത് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതൊരു വ്യാജ ഭീഷണി ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്," എന്ന് ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സമാനമായ വ്യാജ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നും, ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനുമാണ് മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ അലർട്ട് നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
𝗡𝗼𝘁 𝘁𝗼 𝘁𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗼𝗻 𝗿𝘂𝗺𝗼𝘂𝗿𝘀. 𝗛𝘆𝗱𝗲𝗿𝗮𝗯𝗮𝗱 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗺𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗶𝗺𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹- 𝗖𝗣 𝗛𝘆𝗱𝗲𝗿𝗮𝗯𝗮𝗱 Hyderabad: Following the receipt of a intimidating email regarding possible bomb attacks at certain locations in Hyderabad, Hyderabad City Police have immediately initiated precautionary security measures. Anti-sabotage checks have been conducted at suspected locations, and visible policing has been intensified to ensure public safety and security. The Cyber Crime Police are actively working to identify and trace the perpetrators behind the threatening email. Hyderabad City Police appeal to citizens not to believe or spread rumours and to remain calm. In case of noticing any suspicious person or unattended object, the public is requested to immediately inform the police by dialling 112. Hyderabad Police are available 24×7 and remain fully committed in ensuring the safety and security of every citizen. #DontSpreadRumours #PublicSafety #AntiSabotageChecks #Dial112 #HyderabadCityPolice— Hyderabad City Police (@hydcitypolice) November 22, 2026
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി പൊലീസ്
കാച്ചെഗുഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലാസ ഹോട്ടൽ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കി. ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഭീകരാക്രമണ വിരുദ്ധ സേനയും നഗരത്തിലുടനീളം വ്യാപകമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തികളെയും വാഹനങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇ-മെയിൽ ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ മുൻകരുതൽ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഭീഷണിയിൽ പരാമർശിച്ച കാച്ചെഗുഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ഹോട്ടൽ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലാസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
അതേസമയം, ഭീഷണി സന്ദേശത്തിന് പിന്നിൽ ഭീകരസംഘടനകൾ തന്നെയാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ വ്യാജ സന്ദേശമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗവും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും സംയുക്തമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ 112 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു. "ആരും പരിഭ്രാന്തരാകരുത്. പൗരന്മാർ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ അവ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, ശാന്തരായിരിക്കണം," എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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