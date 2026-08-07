പ്രായം 21, പേരിലുള്ളത് 27 കേസുകൾ; ഹൈദരാബാദിൽ കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് പിടിയിൽ
പകൽ സമയങ്ങളിൽ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കറങ്ങിനടന്ന് ആളില്ലാത്ത വീടുകൾ കണ്ടുവെക്കുകയും രാത്രിയിൽ അവിടെയെത്തി മോഷണം നടത്തുകയുമാണ് ഈ മോഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പതിവ്
Published : August 7, 2026 at 10:10 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രായം വെറും ഇരുപത്തിയൊന്ന്, എന്നാൽ പേരിലുള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴ് മോഷണക്കേസുകൾ! ഹൈദരാബാദിലെ പൂട്ടിയിട്ട വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിൽ കവർച്ച നടത്തുന്ന നാലംഗ സംഘത്തെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അതിവിദഗ്ധമായി വലയിലാക്കി. നഗരത്തെ വിറപ്പിച്ച മോഷണ പരമ്പരകൾക്കൊടുവിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് പൊലീസ് ഈ കുപ്രസിദ്ധ സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്.
മേഡ്ചൽ മൽക്കാജ്ഗിരി ജില്ലയിലെ കുത്തുള്ളാപൂർ മണ്ഡലത്തിലുള്ള സൂരാരം ദയാനന്ദം കോളനി സ്വദേശി ദേരംഗുല ഹരിബാബു എന്ന നാനിയാണ്(21) സംഘത്തലവൻ. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. തുടർന്ന് സൂരാരം സന്തോഷ് നഗർ സ്വദേശി തണ്ണീരു സൂര്യ എന്ന സൂരി(22), നാഗോൾ മമതാനഗർ കോളനിയിലെ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നീഷ്യനായ നാര രാഹുൽ(21) എന്നിവരെ ചേർത്ത് പുതിയ മോഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചു.
മോഷണ രീതി
പകൽ സമയങ്ങളിൽ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കറങ്ങിനടന്ന് ആളില്ലാത്ത വീടുകൾ കണ്ടുവെക്കുകയും രാത്രിയിൽ അവിടെയെത്തി മോഷണം നടത്തുകയുമാണ് ഇവരുടെ പതിവ്. സ്വർണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ, പണം, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും മോഷ്ടിക്കുന്നത്. ഗൗരാരം, സംഗറെഡ്ഡി ടൗൺ, പോച്ചാരം ഐടി കോറിഡോർ, നാഗോൾ, കുഷായിഗുഡ, മേഡിപ്പള്ളി, വനസ്ഥലിപുരം എന്നീ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലായി അടുത്തിടെ 11 മോഷണങ്ങളാണ് ഇവർ നടത്തിയത്. മോഷ്ടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്ന മൗലാലി ആർടിസി കോളനി സ്വദേശിയായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ സഭാവത് രവിയെയും(27) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അമ്പരപ്പിച്ച് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം
പിടിയിലായ പ്രതികളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പൊലീസിനെപ്പോലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മുഖ്യപ്രതിയായ ഹരിബാബുവിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം 27 കേസുകളുണ്ട്. സൂര്യക്കെതിരെ 13ഉം രാഹുലിനെതിരെ മൂന്നും പഴയ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളിൽ നിന്ന് 80 ഗ്രാം സ്വർണം, 258 ഗ്രാം വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ, നാല് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടാതെ മോഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പുദണ്ഡ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്നിവയും കണ്ടെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾക്ക് 12 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വെസ്റ്റ് സോൺ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി എച്ച് യാദേന്ദർ, ജൂബിലി ഹിൽസ് സോൺ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എസ്ഐ ഡി രവിരാജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയതെന്ന് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഡിസിപി ഗെയ്ക്വാദ് വൈഭവ് രഘുനാഥ് അറിയിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും അടുത്തിടെയായി മോഷണ പരമ്പരകൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്താൻ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത്.
സമാനമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ മോഷണങ്ങൾ ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യൽ തുടരുകയാണ്. ജനങ്ങൾ വീട് പൂട്ടി പോകുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അയൽവാസികളെയോ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.
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