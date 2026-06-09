പെൻഷൻ തുകയ്ക്കായി പിതാവിനെ കൊന്ന് ബക്കറ്റിലാക്കി; മകനും മകൾക്കും വധശിക്ഷ, ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവപര്യന്തം
കൊലപാതകം എങ്ങനെ നടത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മകൾ പ്രഫുല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തെരഞ്ഞിരുന്നതായി പൊലീസ്
Published : June 9, 2026 at 1:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പെൻഷൻ തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മൽക്കാജ്ഗിരി കോടതി തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്ത മകനും മകൾക്കും വധശിക്ഷയും, ഇവർക്ക് സഹായം ചെയ്തുകൊടുത്ത മരിച്ചയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്.
ഹൈദരാബാദിലെ മൗലാലിയിലുള്ള റെയിൽവേ കോളനിയിലെ കൃഷ്ണനഗറിൽ താമസിക്കുന്ന മാരുതി സുതാർ (70) എന്ന വിരമിച്ച റെയിൽവേ ജീവനക്കാരനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗംഗാബായ്, മകൻ കിഷൻ സുതാർ, മകൾ പ്രഫുല്ല എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. മാരുതി സുതാറിന് അനുപമ എന്നൊരു മകൾ കൂടിയുണ്ട്.
കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ
മൂത്ത മകൾ അനുപമ വിവാഹശേഷം പുണെയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കിഷനും പ്രഫുല്ലയും യാതൊരു ജോലിക്കും പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നു. മാരുതിക്ക് പ്രതിമാസം ലഭിച്ചിരുന്ന 30,000 രൂപയുടെ സർക്കാർ പെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പണം നൽകാത്തതിനാൽ ഭാര്യയ്ക്കും മകനും മകൾക്കും മാരുതിയോട് ശത്രുതയുണ്ടായിരുന്നു. മാരുതിയെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ പെൻഷനും ബാങ്കിലുള്ള പണവും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇവർ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.
ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തെരഞ്ഞ് കൊലപാതകം
കൊലപാതകം എങ്ങനെ നടത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മകൾ പ്രഫുല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തെരഞ്ഞിരുന്നതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പദ്ധതി പ്രകാരം, 2019 ഓഗസ്റ്റ് 16ന് ഇവർ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് മാരുതിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തി നൽകി. രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം, മൂന്നാം ദിവസം പൊടിയുടെ അളവ് വർധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ മാരുതിക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇവർ മാരുതിയെ കത്തികൊണ്ട് ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും ശരീരഭാഗങ്ങൾ ബക്കറ്റുകളിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു
ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ശരീരഭാഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, എതിർവശത്തുള്ള വീട്ടിൽ മംഗളകർമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 18ന് പ്രദേശവാസികൾ വീടിനുള്ളിൽ കയറി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബക്കറ്റുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനിടെ, പ്രഫുല്ലയെയും കിഷനെയും വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗംഗാബായ് പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.
പ്രദേശവാസികൾ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്നത്തെ മൽക്കാജ്ഗിരി ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എ മൻമോഹൻ യാദവ്, ബി ജഗദീശ്വർ റാവു എന്നിവർ ഗംഗാബായ്, പ്രഫുല്ല, കിഷൻ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തെ വിരലടയാളങ്ങളും സാങ്കേതിക തെളിവുകളും പരിശോധിച്ച മൽക്കാജ്ഗിരി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി വി ബാലഭാസ്കർ റാവുവാണ് കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
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