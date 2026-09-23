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മദ്രാസ് റെജിമെന്‍റിലെ ആയുധ കവര്‍ച്ച;'മോഷണം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പണി കൊടുക്കാന്‍', നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്

മദ്രാസ് റെജിമെന്‍റിലെ മോഷണം കേസില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. തനിക്കെതിരെയുണ്ടായ അച്ചടക്ക നടപടിയിലെ വൈരാഗ്യമാണ് മോഷണത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രതി. കവര്‍ച്ച നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിട്ടത് ആറുമാസം മുമ്പ്.

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Arms in MRC. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 9:56 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ബൊല്ലാറം മദ്രാസ് റെജിമെന്‍റില്‍ നിന്നും ആയുധങ്ങള്‍ മോഷണം പോയ സംഭവത്തില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ഹവിൽദാർ ഉപ്പുതൊള്ള മല്ലേഷ് ആറ് മാസം മുമ്പ് പദ്ധതിക്ക് പ്ലാനിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സീനിയര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി വാക്ക് തര്‍ക്കമുണ്ടാകുകയും പിന്നീട് സൈന്യത്തില്‍ നിന്നും നീക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടതിലെ വൈരാഗ്യമാണ് മോഷണത്തിന് കാരണമായത്.

സൈന്യത്തിന്‍റെ ആയുധങ്ങള്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ടാല്‍ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ധാരണയാണ് കവര്‍ച്ച നടത്താന്‍ കാരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ മല്ലേഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തറിയുന്നത്.

മോഷണ കേസില്‍ പ്രതിയായിട്ടും സൈന്യത്തിലേക്ക്

അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കുറിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ നേരത്തെ മോഷണ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തതായും കണ്ടെത്തി.2005ല്‍ അച്ചംപേട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. അമ്രാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള വീട്ടില്‍ നിന്നും സ്വര്‍ണം,വെള്ളി ആഭരണങ്ങള്‍ കവര്‍ന്ന കേസിലാണ് കേസുള്ളത്. 2007ലും സമാന കേസില്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ പരാതി ലഭിക്കുകയും നടപടിയുണ്ടാകുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് 2010ലാണ് മല്ലേഷ്‌ സൈന്യത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിട്ടും മല്ലേഷ് എങ്ങനെ സൈന്യത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇതേ വിഷയത്തില്‍ സൈന്യത്തിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

കാര്‍ഗില്‍ ഗേറ്റ് കടന്ന് കവര്‍ച്ച

ഓഗസ്റ്റ് 30ന് രാത്രിയിലാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. റെജിമെന്‍റിന്‍റെ കാര്‍ഗില്‍ ഗേറ്റിലൂടെ അകത്ത് കയറിയാണ് പ്രതി കവര്‍ച്ച നടത്തിയത്. 12 തോക്കുകളും 1920 റൗണ്ട് വെടിക്കോപ്പുകളും ഒരു നൈറ്റ് വിഷന്‍ ബൈനോക്കുലറുമാണ് മോഷണം പോയത്. ഓഗസ്റ്റ് 31ന് രാവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മോഷണ നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടയുടന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇക്കാര്യം ബെല്ലാറം പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു.

കേസില്‍ ഈ മാസം 11നാണ് മല്ലേഷ്‌ അറസ്റ്റിലായത്. പിന്നാലെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ 10 ദിവസം കോടതി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ബൊല്ലാറം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇയാളെ കര്‍ഖാനയിലെ എസ്‌പി ഓഫിസിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്‌തു. ഇതോടെയാണ് മോഷണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടത് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തറിയുന്നത്.

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ആദ്യ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും മോഷണത്തിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് പൊലീസ് പ്രധാനമായും ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്.ചോദ്യം ചെയ്യൽ വേളയിൽ തല താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ച് മൗനം പാലിച്ചാണ് മല്ലേഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. മല്ലേഷിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിവരം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മിലിട്ടറി ഇന്‍റലിജൻസിനെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് എസിപി ഓഫിസിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു. മൽക്കാജ്‌ഗിരിയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

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