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ഹൈദരാബാദ് ആയുധക്കൊള്ള: നാലംഗ സംഘമെന്ന് നിഗമനം; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം

കശ്മീർ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആയുധങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും ഇവിടെ നടന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭവമാണ്.

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Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2026 at 12:20 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ഹൈദരാബാദ് കൻ്റോൺമെൻ്റ് മേഖലയിലെ മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങൾ മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ മിലിട്ടറി ഇൻ്റലിജൻസും പൊലീസും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 12 അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളും ആയിരത്തിലധികം വെടിയുണ്ടകളുമാണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് മോഷണം പോയത്.

വൻ ആയുധക്കൊള്ള
സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് പേരുകേട്ട ബൊല്ലാരം-സെക്കന്തരാബാദ് കൻ്റോൺമെൻ്റിലെ 20 മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും മോഷണം പോയത് മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒന്നടങ്കം ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കശ്മീർ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആയുധങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണെങ്കിലും ഇവിടെ നടന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭവമാണ്.

നാല് എകെ-203 റൈഫിളുകൾ, ഒരു ഐഎൻഎസ്എഎസ് റൈഫിൾ, ഏഴ് പിസ്റ്റളുകൾ, 21 മാഗസിനുകൾ, ഒരു നൈറ്റ് വിഷൻ ബൈനോക്കുലർ, 1,912 വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവയാണ് മോഷണം പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മോഷണത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽനിന്ന് നിരവധി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ടെത്തൽ
ഓഗസ്റ്റ് 30ന് രാത്രിയിലാണ് മോഷണം നടന്നതെന്നാണ് നിഗമനം. അതീവ സുരക്ഷയുള്ള മേഖലയിൽനിന്ന് ആയുധപ്പുരയുടെ പൂട്ട് തകർത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കടത്താൻ ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ വകുപ്പും പൊലീസും വിലയിരുത്തുന്നു. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതി ആയിരിക്കില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റെജിമെൻ്റിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റുമതിലിന് ബലക്കുറവുണ്ട്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് വീടുകളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മോഷണത്തിന് ശേഷം കുറ്റവാളികൾ ആയുധങ്ങൾ മതിലിന് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞതാകാമെന്നും പിന്നീട് അവയുമായി കടന്നുകളഞ്ഞതായും അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു.

സമീപത്തുള്ള ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം, അമ്മുഗുഡ, തുമുകുണ്ട, ബൊല്ലാരം റൂട്ടുകൾ വഴി മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം കാവൽ സൈന്യത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൊവ്വാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഗേറ്റുകളും നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. പ്രവേശന സമയത്ത് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തുകടക്കുമ്പോൾ അത്തരം പരിശോധനകളൊന്നും നടത്തുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ
മോഷണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് നാല് പേരെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഓരോ എകെ-203 റൈഫിളിനും 3.8 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ നീളവുമുണ്ട്. അത്തരം നാല് റൈഫിളുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു ഐഎൻഎസ്എഎസ് റൈഫിളിന് 4.3 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഒരു മീറ്ററോളം നീളവുമുണ്ട്. ഇത്രയും നീളമുള്ള ആയുധങ്ങൾ ആരും കാണാതെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അസാധ്യമാണ്. കൂടാതെ മോഷ്ടിച്ച വെടിയുണ്ടകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 15 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശദാംശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

മോഷ്ടിച്ച ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ചുറ്റുമതിലിന് മുകളിലൂടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് പുറത്തുകടത്തുന്നതിനായി റെജിമെൻ്റ് പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചതോ ആകാം എന്നാണ് പ്രധാന സംശയം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൻ്റെയും ചുറ്റുമുള്ള ബൊല്ലാരം കൻ്റോൺമെൻ്റ് പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഓരോ ഇഞ്ചിലും സമഗ്രമായ തെരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

മിൽഖാ സിങ് ഗ്രൗണ്ട് റെജിമെൻ്റിനോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും ഒരു പൊതുവായ അതിർത്തി മതിൽ പങ്കിടുന്നു. മോഷണം നടന്ന ദിവസം പുലർച്ചെ 3.48ന് മിൽഖാ സിങ് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപം ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അതിവേഗത്തിൽ വന്ന് പോകുന്നതായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇരുട്ടും ഹെഡ്‌ലൈറ്റിൻ്റെ തിളക്കവും കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ വാഹനവും മോഷണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

റെജിമെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കസ്റ്റഡിയിൽ
ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ മായങ്ക് ഗോവിതിർക്കറുടെ പരാതിയിൽ ബൊല്ലാരം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. സംഭവത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയത് സാമൂഹിക വിരുദ്ധരാണോ അതോ ജീവനക്കാർ ആരെങ്കിലും ബോധപൂർവം ചെയ്തതാണോ എന്നും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക സംശയം. ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനെവച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്നിഫർ ഡോഗ് മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നത് സംശയത്തിന് ഇടയാക്കി.

ഇതേത്തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു. പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ റെജിമെൻ്റിൻ്റെ പരിസരത്ത് ചുറ്റുമതിലിനടുത്തുള്ള പുല്ലിൽനിന്ന് ഒരു മാഗസിൻ കണ്ടെത്തി. മേലുദ്യോഗസ്ഥരോടുള്ള വിരോധം മൂലമാകാം ജീവനക്കാർ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്നാണ് ഇതിൽനിന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതെങ്കിലും തോക്കുകളും വെടിക്കോപ്പുകളും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ്.

അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം
മോഷണ സംഭവം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിച്ച് ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൂർണമായ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, രേഖകൾ എന്നിവയുടെ സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റ് നടത്തി. ആയുധപ്പുരയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്തു.

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ഈ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൻ്റോൺമെൻ്റ് പ്രദേശത്തിനുള്ളിലെ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ കടന്നുപോകുന്ന 16 വഴികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഈ ഇടവഴികൾ അടച്ചു. പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ കൻ്റോൺമെൻ്റിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.

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MILITARY INTELLIGENCE
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