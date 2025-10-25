ജാപ്പനീസ് സാംസ്കാരിക സമ്പന്നത ആഘോഷിക്കും ദ്വിദിന ഫെസ്റ്റിവൽ; പ്രവേശനം സൗജന്യം
Published : October 25, 2025 at 2:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദ്വിദിന ഹൈദരാബാദ് - ജപ്പാൻ ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം. ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ 30 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടതിൻ്റെ ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്നും നാളെയുമായി (ഒക്ടോബർ 25, 26) മാധാപൂരിലെ സ്റ്റേറ്റ് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.
ഡോ. ബി. രാമഭദ്രയും നാഗനാഥും ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച നാഗ രാമ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സംരംഭമായ നാ രാ ജപ്പാൻ ഹബ്ബാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജപ്പാനിൽ ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലം ചെലവഴിച്ച ഈ ദമ്പതികൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും ജപ്പാനും ഇടയിൽ സാംസ്കാരിക ധാരണ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഒരു ലളിതമായ ഒത്തുചേരലിൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ജനത ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വാർഷിക പരിപാടികളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജാപ്പനീസ് ആയോധനകലകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ, നാടോടി നൃത്തങ്ങൾ, ജാപ്പനീസ് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ലൈവ് മ്യൂസിക് ബാൻഡുകൾ എന്നിവ പരിപാടിയിലുണ്ടാകും.
കുച്ചിപ്പുടി, ഇകെബാന (പുഷ്പാലങ്കാരം), ബോൺസായ്, സുമി (ജാപ്പനീസ് പെയിൻ്റിംഗ്), ഒറിഗാമി (പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ്) എന്നിവയുടെ തത്സമയ ഡെമോകൾ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും. വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ സന്ദർശകർക്ക് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ പരീക്ഷിക്കാനും അവസരമുണ്ട്.
കാലിഗ്രാഫി, പെയിൻ്റിംഗ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഡിസൈൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദർശനങ്ങളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഇന്ത്യയുടേയും ജപ്പാൻ്റെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ്. അതിനാൽ സന്ദർശകർക്ക് ഇവ കാണുന്നതിനൊപ്പം പരിശീലിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും.
പ്രത്യേക സെഷനുകൾ
ജപ്പാൻ സംസ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതശൈലി എന്നിവ ഇന്ത്യൻ മൂല്യങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദ്-ജപ്പാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഈ വർഷത്തെ പരിപാടിയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സെഷനുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
- ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജപ്പാനിലുള്ള പഠന അവസരങ്ങള്
- ജപ്പാനിലെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ
- ഇന്തോ-ജപ്പാൻ ബന്ധങ്ങളും നഗരതല സഹകരണവും
- ജപ്പാൻ്റെ ഉത്പാദനക്ഷമതാ രീതികൾ, തൊഴിൽ നൈതികത, ആഗോളതലത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്കിഗായ് തത്ത്വചിന്ത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ.
വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്, സംസ്കാരം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം എങ്ങനെ വളരുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഈ സെഷനുകൾ വിദ്യാർഥികളെയും സംരംഭകരെയും പ്രൊഫഷണലുകളെയും സഹായിക്കും.
ഈ ഫെസ്റ്റിന് വിവിധ സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്. അവയിൽ ചില സംഘടനകള് ഇവയാണ്.
- ചെന്നൈയിലെ ജപ്പാൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ
- ജപ്പാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ, ന്യൂഡൽഹി
- ജെട്രോ (ജപ്പാൻ ബാഹ്യ വ്യാപാര സംഘടന), ന്യൂഡൽഹി
- ഹൈദരാബാദ് ജാപ്പനീസ് അസോസിയേഷൻ
ഒഹാര സ്കൂൾ ഓഫ് ഇകെബാന (ഹൈദരാബാദ്), ഗോൾഡൻ ഡ്രാഗൺസ്, ബോൺസായ്, ഒറിഗാമി, സുമി എന്നിവയിലെ നിരവധി വ്യക്തിഗത മാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ജാപ്പനീസ് കലാ ഗ്രൂപ്പുകളും അവരുടെ കഴിവുകൾ പരിപാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഒറിഗാമി, പെയിൻ്റിംഗ്, ജാപ്പനീസ് പ്രസംഗ മത്സരം എന്നിവയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുക്കും.
ഫെസ്റ്റിവലിൽ വിജയികളെ ആദരിക്കും. ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ, നിരവധി പ്രമുഖരും സാംസ്കാരിക നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും.
പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ പ്രമുഖർ
ചെന്നൈയിലെ ജപ്പാൻ ആക്ടിംഗ് കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ കെഞ്ചി മിയാത്ത, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജപ്പാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ കോജി സാറ്റോ, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജെട്രോ ഡയറക്ടർ ജനറൽ തകേഷി സുസുക്കി, ന്യൂഡൽഹിയിലെ കലക്ടർ ഹരിചന്ദന, ഐഎഎസ്, മുൻ ഡിജിപി ശ്രീ എസ് കെ ജയചന്ദ്ര, ഐപിഎസ് (റിട്ട.) എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും കലാകാരന്മാർ, അധ്യാപകർ, ബിസിനസ് നേതാക്കൾ, മറ്റ് താത്പര്യക്കാർ എന്നിവരും അവരോടൊപ്പം ചേരും.
