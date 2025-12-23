ഡിജിറ്റല് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയായി ഇന്ത്യ, നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കേന്ദ്രമായി ഹൈദരാബാദ്, ഐഎല്ഒ റിപ്പോര്ട്ട് ഇങ്ങനെ
ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റല് സേവനങ്ങളുടെ വിപണന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് രാജ്യാന്തര തൊഴിലാളി സംഘടന റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : December 23, 2025 at 12:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിര്മ്മിത ബുദ്ധി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെയും ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി ഹൈദരാബാദ് മാറുന്നുവെന്ന് രാജ്യാന്തര തൊഴില് സംഘടനയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്. അതേസമയം തുടക്കക്കാരുടെ തൊഴിലിന് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി വലിയ ഭീഷണിയുയര്ത്തുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ വെല്ലുവിളികള് നേരിടാന് സ്ഥാപനങ്ങളും തൊഴിലാളികളും തൊഴിലന്വേഷകരും തന്ത്രപരമായി ഈ സാങ്കേതികതയെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങള് തൊഴിലവസരങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും വിദേശ നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കണമെന്നും ആഗോള ശേഷി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കണമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റല് സേവനങ്ങളുടെ വിപണന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് രാജ്യാന്തര തൊഴിലാളി സംഘടന റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോര്ട്ടിലെ ചില സുപ്രധാന വസ്തുതകള് പരിശോധിക്കാം.
നിലവില് 1700 ആഗോള ശേഷി കേന്ദ്രങ്ങള് രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട്. ഇത് 2030ഓടെ 2,550 ആകും.ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളുരു, അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവയുടെ സുപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്.
ഉയര്ന്ന നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴില് സേന,ഡിജിറ്റല് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളില് നിന്നുള്ള നിക്ഷേപ സഹായങ്ങള്, നൂതനത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല് തുടങ്ങിയവ ഈ ആഗോള ശേഷികേന്ദ്രങ്ങളെ സാങ്കേതിക നൂതന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റല് സേവന കയറ്റുമതി രംഗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഞ്ചാം സ്ഥാനം
ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല് സേവന കയറ്റുമതി 26900 കോടി ഡോളറാണ്. ഈ തുക ഇന്ത്യയെ ആഗോളതലത്തില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 2022നും 2024നുമിടയില് ഇനത്യയുടെ വാര്ഷിക വളര്ച്ചാനിരക്ക് അമേരിക്ക, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെക്കാള് വളരെക്കൂടുതലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറ് വര്ഷമായി മഹാരാഷ്ട്ര, കര്ണാടക, ഡല്ഹി, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങള് വിദേശനിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കുന്നതില് കരുത്ത് കാട്ടുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവത
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 25നും 29നുമിടയില് പ്രായമുള്ള സര്വകലാശാല ബിരുദമോ മറ്റ് ഉന്നത യോഗ്യതയോ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം 2.5 കോടിയാണ്. 1.4 കോടിപ്പേര്ക്ക് ഹയര് സെക്കന്ഡറി യോഗ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള യുവാക്കളില്ല.
ആഗോള കാര്യശേഷി കേന്ദ്രങ്ങള് ഐടി മേഖലയിലെ ഗവേഷണം, വികസനം, ധനകാര്യം, ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു.ഡിജിറ്റല് സേവന രംഗത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള തൊഴിലുകള് കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സ് ബിരുദമുള്ളവര്ക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ഈ രംഗത്തെ വിദേശ തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇവരെ മാത്രമാണ് തേടിയെത്തുന്നത്. ഐടി രംഗത്ത് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരില് 49ശതമാനവും യുവാക്കളാണ്. ധനകാര്യമേഖലയിലെ യുവാക്കളുടെ എണ്ണം 34ശതമാനവും.
മറ്റ് മേഖലകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഐടിരംഗത്തുള്ളവരാണ് ആഴ്ചയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നിയമപരമായ 48മണിക്കൂര് ജോലിയെക്കാള് കൂടുതല് സമയം അവര് പണിയെടുക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടര് രംഗത്തെ ജീവനക്കാര് ആഴ്ചയില് ശരാശരി 58.6 മണിക്കൂര് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം കാര്ഷിക രംഗത്ത് പ്രതിവാര തൊഴില് സമയം കേവലം 37.9മണിക്കൂര് മാത്രമാണ്. ധനകാര്യ സേവന മേഖലയില് ഇത് 56.4മണിക്കൂറും മറ്റ് മേഖലകളില് 45.7മണിക്കൂറുമാണ്.
തെലങ്കാനയില് ഹൈദരാബാദ് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി പ്രവൃത്തികളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കായി പല നടപടികളും കൈക്കൊള്ളുന്നുമുണ്ട്. ആഗോള കാര്യശേഷി കേന്ദ്ര്ങളെ ആകര്ഷിക്കാന് നികുതിയിളവ് അടക്കമുള്ളവ സര്ക്കാര് നല്കുന്നു. ഇവയുടെ വാണിജ്യ നയത്തില് ഡിജിറ്റല് അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനും ഊന്നല് നല്കുന്നു. സര്വകലാശാലകള് അഞ്ച് വര്ഷം വരെ വാടക, മറ്റ് സബ്സിഡികള് നല്കുന്നു. ജിസിസികളുടെ നിയമനാവശ്യങ്ങള്ക്കായി സര്വകലാശാലകള് തങ്ങളുടെ പാഠ്യ പദ്ധതിയില് പോലും നവീകരണം നടത്തുന്നു.