ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ പണി കിട്ടും; വിദേശ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പിനെതിരെ ജാഗ്രതാ നിർദേശം

അമേരിക്കൻ പൗരനെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയിൽനിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കവർന്നു. എപികെ ഫയലുകൾ വഴി ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്താണ് ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത്. അപരിചിതർ നൽകുന്ന ലിങ്കുകളിലോ ആപ്പുകളിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് സൈബർ പൊലീസ്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 12:06 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരി എന്ന വ്യാജേന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയിൽനിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തു. ബഞ്ചാര ഹിൽസിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപന ജീവനക്കാരനാണ് വൻ സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട വ്യക്തി താൻ അമേരിക്കൻ പൗരനാണെന്നും ഹൈദരാബാദ് സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.

ആദ്യമായാണ് നഗരത്തിൽ വരുന്നതെന്നും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണാൻ സഹായിച്ചാൽ 1.38 കോടി രൂപ നൽകാമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് പ്രതി ജീവനക്കാരനെ വലയിലാക്കിയത്. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിദേശി വാട്സാപ്പിൽ വിളിച്ച് തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. പിഴ അടയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആവശ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ജീവനക്കാരൻ വിവിധ യുപിഐ അക്കൗണ്ടുകളിലായി 2.2 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. പിന്നീട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതോടെയാണ് താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

തട്ടിപ്പിൻ്റെ പുതിയ രീതികൾ

രാജ്യത്ത് സമീപകാലത്തായി വിദേശ പൗരന്മാരെന്ന വ്യാജേനയുള്ള സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ജർമനി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരുടെ ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ ഇരകളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. സമാനമായ രീതിയിൽ ഹൈദരാബാദിലെ നാരായൺഗുഡയിലുള്ള ബിസിനസുകാരനും തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി. ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട യുവതി താൻ യുകെയിലാണെന്ന് ഇയാളെ ധരിപ്പിച്ചു.

ആന്ധ്രയിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും ക്ഷേത്രങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കാൻ കാർ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനായി നാല് ലക്ഷം രൂപ മുൻകൂർ അയച്ചുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി. പണം കൈമാറാനായി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആപ്പിലെ എപികെ (APK) ഫയൽ വഴി ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ബിസിനസുകാരൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 12 ലക്ഷം രൂപയാണ് സംഘം കവർന്നത്.

സൈബർ പൊലീസിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അപരിചിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് പണം അയച്ചുനൽകരുതെന്ന് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവർ അയച്ചുനൽകുന്ന സംശയാസ്പദമായ ലിങ്കുകൾ തുറക്കുകയോ ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും റീലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരെയാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇവർക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ച് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ശേഷമാണ് ചതിക്കുഴികൾ ഒരുക്കുന്നത്.

ചതിയുടെ വഴികൾ

വിദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇന്ത്യക്കാരായി സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് പലപ്പോഴും തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കും. തുടർന്ന് ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾക്കായി പ്രത്യേക ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിർദേശിക്കുന്നു.

ഈ ആപ്പുകളിലെ എപികെ ഫയലുകൾ വഴി ഇരകളുടെ ഫോൺ പൂർണ്ണമായും ഹാക്കർമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുകയും ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ ഉടൻതന്നെ 1930 എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലോ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ വഴിയോ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

