പഴയ നാണയങ്ങളും നോട്ടുകളും വിൽക്കാനുണ്ടോ? 7 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 47 പേർ അറസ്റ്റിൽ
നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടൽ (എൻ.സി.ആർ.പി) വഴി സോണൽ സൈബർ സെല്ലുകൾക്ക് 2952 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്
Published : September 9, 2026 at 11:58 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷനിൽ 36 സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 47 പേർ അറസ്റ്റിൽ. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട 99.79 ലക്ഷം രൂപ ഇരകൾക്ക് തിരികെ നൽകിയതായി സിറ്റി അഡീഷണൽ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എം. ശ്രീനിവാസുലു അറിയിച്ചു.
ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിലാണ് പൊലീസ് നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തിയത്. 25 ട്രേഡിങ് തട്ടിപ്പ് കേസുകളിലായി 17 കോടി രൂപയാണ് ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ 57.96 ലക്ഷം രൂപ വീണ്ടെടുത്ത് ഇരകൾക്ക് തിരികെ നൽകാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിച്ചു. ആകെ 34 കേസുകളിലായി 17,77,59,200 രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് 99,79,057 രൂപ പൊലീസ് തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയത്. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കാൻ സഹായിച്ചത്.
സൈബർ സെല്ലുകളുടെ ഇടപെടൽ
നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടൽ (എൻ.സി.ആർ.പി) വഴി സോണൽ സൈബർ സെല്ലുകൾക്ക് 2952 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 349 എഫ്.ഐ.ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിൽ 16 കേസുകളിലായി 20 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 41.05 ലക്ഷം രൂപ ഇരകൾക്ക് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്തു. സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണം
ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ സൈബർ പട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സംശയാസ്പദമായ 231 പ്രൊഫൈലുകൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വീഡിയോകൾ, അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ ആയ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് കാഴ്ചക്കാരെയും ലൈക്കുകളും ഫോളോവേഴ്സിനെയും സബ്സ്ക്രൈബർമാരെയും വർധിപ്പിക്കാനും അതുവഴി പണം സമ്പാദിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 20 പെയ്ഡ് പരസ്യങ്ങൾ അധികൃതർ തടഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനായി ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അപൂർവമായ പഴയ നാണയങ്ങൾ, അഞ്ച് രൂപയുടെ ട്രാക്ടർ നോട്ടുകൾ, '786' സീരിയൽ നമ്പറുള്ള കറൻസി നോട്ടുകൾ എന്നിവ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെയും പൊലീസ് നടപടി ശക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ, വാതുവയ്പ്പിലൂടെ ഉറപ്പായ ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രൊഫൈലുകൾ, ലിങ്കുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് 231 പ്രൊഫൈലുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്, വാതുവയ്പ്പ്, വ്യാജ നിക്ഷേപ വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 317 സമൂഹമാധ്യമ പ്രൊഫൈലുകളും 2573 പെയ്ഡ് പരസ്യങ്ങളും സൈബർ പട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒൻപത് എഫ്.ഐ.ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി അഡീഷണൽ കമ്മിഷണർ ശ്രീനിവാസുലു വ്യക്തമാക്കി. സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ അവബോധം നൽകുന്നതിനും മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'സി-മിത്ര' സേവനത്തിലേക്ക് ഓഗസ്റ്റിൽ മാത്രം 2043 കോളുകളാണ് ഇരകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 290 'സീറോ എഫ്.ഐ.ആറുകൾ' രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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