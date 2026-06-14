'നീതി വേണം, ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുക; ഹൈദരാബാദിൽ സിജെപി പ്രതിഷേധം
ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ഹൈദരാബാദിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്നു.
By PTI
Published : June 14, 2026 at 12:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പരീക്ഷകളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ഹൈദരാബാദിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയിലും സിബിഎസ്ഇയുടെ ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളിലും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയും മറ്റ് സംഘടനകളും ധർണ ചൗക്കിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്നത്.
'ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം, ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുക' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചും പ്രതീകാത്മക പാറ്റകളുമായാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ധർണ ചൗക്കിൽ ഒത്തുക്കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്ക് സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ധർണ നടത്താൻ പാർട്ടിക്ക് അനുമതി നൽകിയതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടത്തിയ സമരത്തിന് ശേഷം, രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഹൈദരാബാദിലും പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് സിജെപി ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത്. അതിൽ അദ്ദേഹം യുവാക്കളെ പാറ്റകളെന്നും പരാദജീവികൾ എന്നും വിളിച്ചു. അതിനുശേഷം, സിജെപി ഒരു സംഘടിത പ്രചാരണമായി മാറി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കോക്രോച്ച് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു.
അഭിജിത് ദീപ്കെ ഈ അപമാനകരമായ പദം തൻ്റെ ആയുധമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ "തൊഴിലില്ലായ്മ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണോ?"എന്ന് പരിഹാസിച്ചുക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഈ ചോദ്യത്തോടെയാണ് കക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നിലവിൽ വന്നത്. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, പേര് യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. വളരെ പെട്ടെന്ന് പാർട്ടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഫോളോവേഴ്സ് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പേജുകളുമായി മത്സരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി അഭിജിത് ദീപ്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ നിന്നുള്ള 30 വയസ്സുള്ള അഭിജിത് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന് കൂടിയാണ്. യുഎസിലെ പ്രശസ്തമായ ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ബിരുദവും പബ്ലിക് റിലേഷൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയ ദീപ്കെ, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ചെലവഴിച്ചു.
ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ (എഎപി) സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്മെൻ്റ് ടീമിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് അഭിജിത്തിൻ്റെ കരിയർ പ്രാധാന്യം നേടിയത്. 2020 ലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ആഖ്യാനം മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. സങ്കീർണ്ണമായ ഡാറ്റയും രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളും സാധാരണക്കാരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലളിതവും ഫലപ്രദവും നർമ്മബോധമുള്ളതുമായ മീമുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവിലാണ് അഭിജിത്തിൻ്റ ശക്തിയെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.
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