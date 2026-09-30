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എബിവിപിയില്‍ നിന്നും ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പിടിച്ചെടുത്ത് ഇടത്-ദളിത് സഖ്യം; പ്രസിഡൻ്റായി ദിൽഷാദ റൈഹാൻ!

ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കിയ അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 28-ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 5,900 വോട്ടർമാരിൽ ഏകദേശം 80 ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

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ഇടത്-ദളിത് വിദ്യാര്‍ഥി സഖ്യത്തിൻ്റെ വിജയാഘോഷം (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 8:35 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലയായ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എച്ച്.സി.യു) വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ-ദളിത്-ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥി സഖ്യത്തിന് തകർപ്പൻ വിജയം. ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കിയ അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ, സെപ്റ്റംബർ 29-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം കേന്ദ്ര പാനലിലെ പ്രധാന തസ്തികകൾ സഖ്യം വിജയിച്ചു. സഖ്യത്തിൻ്റെ സംയുക്ത സ്ഥാനാർഥിയായ ദിൽഷാദ റൈഹാൻ എച്ച്.സി.യു. വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം എബിവിപി സഖ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ വിജയിച്ചിരുന്നത്.

40 റൗണ്ട് നീണ്ട കടുത്ത നാടകം; ഒടുവിൽ വിജയം

ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കിയ അതിശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 28-ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 5,900 വോട്ടർമാരിൽ ഏകദേശം 80 ശതമാനത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 29-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച വോട്ടെണ്ണൽ 40 റൗണ്ടുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത നാടകീയതകൾക്കൊടുവിലാണ് പൂർത്തിയായത്. ഓരോ റൗണ്ടിലും വോട്ടുകൾ മാറിമറിഞ്ഞെങ്കിലും ഒടുവിൽ എ.ബി.വി.പി പാനലിനെ അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇടത്-ദളിത് സഖ്യം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു. 13 സ്കൂളുകളിലായി 9 സെൻട്രൽ തസ്തികകളിലേക്കും 59 സ്കൂൾ ബോർഡ് കൗൺസിലർ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമായി 220 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ ജനവിധി തേടിയത്.

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ഇടത് സഖ്യത്തിൻ്റെ തേരോട്ടം

എ.ഐ.എസ്.എ (AISA), അംബേദ്കർ സ്റ്റുഡൻ്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ (ASA), ദളിത് സ്റ്റുഡൻ്റ്‌സ് യൂണിയൻ (DSU), സ്റ്റുഡൻ്റ്‌സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (SFI), ട്രൈബൽ സ്റ്റുഡൻ്റ്‌സ് ഫോറം (TSF) എന്നിവരടങ്ങിയ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ദിൽഷാദ റൈഹാൻ 1,674 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് പ്രസിഡൻ്റായത്. എ.ബി.വി.പി-എസ്.എൽ.വി.ഡി (ABVP-SLVD) സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ്‌ സ്ഥാനാർഥി നാരാഷ് പൊടിഷെട്ടിക്ക് 1,298 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. പി.ഡി.എസ്.യു പാനലിലെ കെ. നവീൻ കുമാറിന് 340 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. ടി.എസ്.എഫ് (TSF) പ്രതിനിധിയായ കൊറ നിതിൻ ചൗഹാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എ.എസ്.എ (ASA) സ്ഥാനാർത്ഥിയായ പ്രതീക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിലേക്ക് വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

ക്യാമ്പസിൽ വിജയഘോഷം
ഫലപ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്നതോടെ ഇടതു-ദളിത് സഖ്യത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിജയ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആസാദി മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ചുവപ്പു-നീല പതാകകളും ഏന്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയം ആഘോഷമാക്കിയത്. ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിനും വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള എച്ച്.സി.യു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾ പ്രതികരിച്ചു.

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HCU ELECTION RESULT 2026
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SFI ASA DSU TSF ALLIANCE HCU
എച്ച് സി യു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2026

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