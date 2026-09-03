ഹൈദരാബാദ് ആർമി ക്യാമ്പിലെ ആയുധ മോഷണം; ഫയറിങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് 160 ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ കണ്ടെത്തി
ഫയറിങ് റേഞ്ചിന് സമീപം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിലാണ് ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്
Published : September 3, 2026 at 10:31 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബൊല്ലാറം മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് ആർമി ക്യാമ്പിൽ നടന്ന ആയുധ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ക്യാമ്പിലെ ഫയറിങ് റേഞ്ചിൻ്റെ പിൻമതിലിന് സമീപത്തുനിന്ന് 160 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ കണ്ടെത്തി. രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഹണി ട്രാപ്പിൽ പെടുത്തിയതാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുകയാണ്.
ആയുധങ്ങൾക്കും വെടിയുണ്ടകൾക്കും പിന്നാലെ ഡിറ്റണേറ്ററുകളും
ഫയറിങ് റേഞ്ചിന് സമീപം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിലാണ് ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എട്ട് കെട്ടുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും 20 ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ വീതമുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 32,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന '33എ' വലുപ്പത്തിലുള്ള വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിറ്റണേറ്ററുകളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൊല്ലാറം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും മൽക്കാജ്ഗിരി ബോംബ് ഡിസ്പോസൽ സ്ക്വാഡിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ സ്ഫോടകവസ്തു നിയമത്തിലെ നാലും അഞ്ചും വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അജ്ഞാതരായ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ ആരാണ് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജിതമായ ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ആയുധങ്ങൾ കാണാതായ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നാല് എകെ-203 റൈഫിളുകൾ, ഏഴ് ഒൻപത് എംഎം പിസ്റ്റളുകൾ, ഒരു ഇൻസാസ് റൈഫിൾ എന്നിവയാണ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയത്. മോഷ്ടിച്ച ആയുധങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെടിയുണ്ടകൾ മാത്രമാണ് സംഘം അപഹരിച്ചത് എന്നത് പൊലീസിനെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ളവരാണ് കൃത്യത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെങ്കിലും ഇതുവരെ സംശയാസ്പദമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളിലുമുള്ള നൂറുകണക്കിന് സിസിടിവി കാമറകൾ പ്രാദേശിക പൊലീസ് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഒരു സൂചനയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആയുധങ്ങൾ ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെയോ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെയോ കൈകളിൽ എത്തിയാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള വലിയ അപകടം മുന്നിൽക്കണ്ട് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
രേഖകളിലെ പൊരുത്തക്കേടും ഹണി ട്രാപ്പ് സംശയവും
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഡിപ്പോയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആയുധങ്ങളും വെടിയുണ്ടകളും മോഷണം പോയ വിവരം കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ വാദത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം പ്രതികൾ കുറേശ്ശെയായി വെടിയുണ്ടകൾ കടത്തിയിരിക്കാമെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. സ്റ്റോറേജ് കാബിനറ്റിലെ ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിയുണ്ടകളുടെയും സ്റ്റോക്ക് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതും ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നു. വാതിലിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്തും വെടിയുണ്ടകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെട്ടികൾ പൊളിച്ചുമാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ സമീപത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാതൊരു ശബ്ദവും കേട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് രാത്രി പെയ്ത ശക്തമായ മഴ കാരണം ശബ്ദം കേൾക്കാതിരുന്നതാകാമെന്നാണ് ജീവനക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണം.
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അതിനിടെ, മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന ഹണി ട്രാപ്പ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണോ മോഷണം നടന്നതെന്ന കാര്യവും മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാരുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ, ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഹണി ട്രാപ്പ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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