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ഹൈദരാബാദ് ആയുധ മോഷണക്കേസ്; പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പൊലീസ്

ചഞ്ചൽഗുഡ ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന മല്ലേഷിനെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നത്

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ആയുധ മോഷണക്കേസിൽ നിർണായക നീക്കം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 10:49 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ബൊല്ലാറം ആർമി മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലെ ആയുധ മോഷണക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ മുൻ ഹവിൽദാർ മല്ലേഷിനെ പൊലീസ് ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. പ്രതിയെ ഏഴുദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുനൽകാൻ സെക്കന്തരാബാദ് കോടതി നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

ചഞ്ചൽഗുഡ ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന മല്ലേഷിനെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നത്. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ മോഷണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണസംഘം പ്രധാനമായും ശ്രമിക്കുന്നത്.

മോഷ്ടിച്ച എ.കെ 47 തോക്കുകൾ, പിസ്റ്റളുകൾ, വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രതിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയും. മല്ലേഷിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സൈബർ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ജിംഖാന ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് ഇയാൾ ആരെയാണ് രഹസ്യമായി കണ്ടതെന്നും, നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ, ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വ്യക്തികളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് വിശദമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ബാരക്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇയാൾ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ആയുധപ്പുരകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

കൂടുതൽ അന്വേഷണം
മോഷണത്തിൽ മറ്റ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെയോ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആയുധങ്ങൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിൽക്കാനോ കൈമാറാനോ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ, ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ട്. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായതിനാൽ, കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും (എൻ.ഐ.എ) മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസിനും കൈമാറാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഓഗസ്റ്റ് 30, 31 തീയതികളിലായിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ആയുധ മോഷണം നടന്നത്. ബൊല്ലാറം മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൻ്റെ 20-ാം ബറ്റാലിയനിലെ ആയുധപ്പുരയിൽ നിന്നാണ് നാല് എ.കെ 203 തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ 12 തോക്കുകളും 1900-ലധികം വെടിയുണ്ടകളും നൈറ്റ് വിഷൻ ബൈനോക്കുലറും മല്ലേഷ് മോഷ്ടിച്ചത്.

അച്ചടക്കലംഘനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 30നാണ് 37കാരനായ മല്ലേഷിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് മോഷണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. മോഷ്ടിച്ച ആയുധങ്ങൾ സ്വന്തം നാടായ നാഗർകർണൂൽ ജില്ലയിലെ അച്ചംപേട്ടിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

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എട്ട് ലക്ഷത്തോളം മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ചും, സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷനുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലുമാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. മല്ലേഷിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഹൈദരാബാദ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്, സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ടീം (എസ്.ഒ.ടി), മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പ്രതിക്കെതിരെ ആയുധ നിയമപ്രകാരവും യു.എ.പി.എ പ്രകാരവും കേസെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

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TAGGED:

ARMY ARMS THEFT CASE
MADRAS REGIMENT
MADRAS REGIMENT THEFT CASE
THEFT CASE ACCUSED CUSTODY
HYDERABAD ARMS THEFT CASE

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