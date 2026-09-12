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ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലിൽ ആയുധശേഖരം; മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽനിന്ന് തോക്കുകൾ മോഷ്ടിച്ച മുൻ സൈനികൻ പിടിയിൽ

ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ തനിക്ക് സിനിമകളിൽ കാണുന്നതുപോലുള്ള ആയുധശേഖരം സ്വന്തമാക്കാനാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മല്ലേഷ് പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

Madras Regiment arms theft suspect arrested Hyderabad task force Telangana police army
മോഷ്ടിച്ച ആയുധങ്ങൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 10:59 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സെക്കന്തരാബാദിലെ ബൊല്ലാറം കൻ്റോൺമെൻ്റിലുള്ള മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൻ്റെ 20-ാം ബറ്റാലിയനിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ പ്രതിയെ ഹൈദരാബാദ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെയും അച്ചടക്കലംഘനത്തെയും തുടർന്ന് സൈന്യത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ ഹവിൽദാർ ഉപ്പുതൊല്ല മല്ലേഷ് എന്ന രാജുവാണ് പിടിയിലായത്. നൂറുകണക്കിന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് ഫോൺ രേഖകളും പരിശോധിച്ചാണ് അന്വേഷണസംഘം പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം 31നാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വി.സി സജ്ജനാറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 10 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതി വലയിലായത്. ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഡിസിപി ഗെയ്ക്‌വാദ് വൈഭവ് രഘുനാഥ്, അഡീഷണൽ ഡിസിപി ആൻഡെ ശ്രീനിവാസ റാവു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സംഘം വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് കേസ് അന്വേഷിച്ചു. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായതിനാൽ വളരെ കരുതലോടെയായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ.

Madras Regiment arms theft suspect arrested Hyderabad task force Telangana police army
ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതിയുമായി ഹൈദരാബാദ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (ETV Bharat)

ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അന്വേഷണം, സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ നിർണായകം
മോഷണം നടന്ന മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൻ്റെ 20-ാം ബറ്റാലിയനിൽ പ്രത്യേക താൽക്കാലിക ക്യാമ്പ് സജ്ജമാക്കിയായിരുന്നു അന്വേഷണം. സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും ഇവിടെ താമസിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കറിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കൻ്റോൺമെൻ്റ് പ്രദേശത്തെ വാണിജ്യ, പാർപ്പിട മേഖലകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു.

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാമറകൾക്ക് പുറമെ പൊലീസ് പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച കാമറകളിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. സംശയമുള്ളവരെ ദിവസവും 10 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. സാങ്കേതിക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ച ചെറിയൊരു സൂചനയാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്. അടുത്തിടെ സൈന്യത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരുടെയും വിരമിച്ച സൈനികരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രത്യേക പട്ടിക പൊലീസ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 30ന് മോഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പട്ടികയിലുള്ളവർ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ചു. ഇവരിൽ 10 പേർ ഹൈദരാബാദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ മല്ലേഷ് കഴിഞ്ഞ മാസം 28, 29 തീയതികളിൽ ബൊല്ലാറം പ്രദേശത്ത് കറങ്ങിനടന്നതായി മൊബൈൽ ഫോൺ സിഗ്നലുകളിലൂടെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയും വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് ഇയാളുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അച്ചടക്കമില്ലായ്മയുടെയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെയും പേരിൽ സൈന്യത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവും സൈനികരുടെ കോഡ് ഭാഷയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാൾ ആയുധങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

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അമ്രാബാദ് മണ്ഡലത്തിലെ ജംഗംറെഡ്ഡിപ്പള്ളി എന്ന ഇയാളുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് സംഘം നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തി. അവിടെ കാറിൽ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെ മല്ലേഷാണ് മുഖ്യസൂത്രധാരനെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ സഹകരണത്തോടെ മോഷ്ടിച്ച ആയുധങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും അന്വേഷണസംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

മോഷണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം
ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ തനിക്ക് സിനിമകളിൽ കാണുന്നതുപോലുള്ള ആയുധശേഖരം സ്വന്തമാക്കാനാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മല്ലേഷ് പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനുപുറമെ, തന്നെ സൈന്യത്തിൽനിന്ന് മനഃപൂർവം പുറത്താക്കിയതിലുള്ള കടുത്ത ദേഷ്യവും ഈ കൃത്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി ഇയാൾ പറഞ്ഞു. അതീവ സങ്കീർണമായ ഈ കേസ് തെളിയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച സിറ്റി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും ഡിജിപി സി.വി ആനന്ദ്, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വി.സി സജ്ജനാർ എന്നിവർ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.

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TAGGED:

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