പൊലീസ് വാഹനത്തില് കൊലപാതകം; കാമുകൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് ഭര്ത്താവ്, പ്രതി അറസ്റ്റില്
ഭര്ത്താവിനെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ആണ്സുഹൃത്തിനൊപ്പം പോയി, പൊലീസില് പരാതി നല്കി ഭര്ത്താവ്, പിന്നാലെ വാക്ക് തര്ക്കം, ഒടുവില് കൊലപാതകം.
Published : April 7, 2026 at 3:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയില് ആണ്സുഹൃത്തിൻ്റെ മുന്നില് വച്ച് ഭാര്യയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് ഭര്ത്താവ്. കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് ആണ്സുഹൃത്തിനൊപ്പം പോയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം. ഝരാസംഗം സ്വദേശിയായ കവിത (29) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പൊലീസ് വാഹനത്തില് വച്ച് നടന്ന കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതി സിദ്ധ റെഡിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
സംഗറെഡി ജില്ലയില് ഞായറാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. സഹീറാബാദ് ടൗൺ സിഐയും എസ്എസ് ശിവലിംഗവും വിനയ് കുമാറും പറയുന്നതനുസരിച്ച് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂർ ജില്ലക്കാരനായ പവന്കുമാറുമായി കവിത ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രണയത്തിലാകുന്നത്.
സഹീറാബാദിൽ വാടകയ്ക്ക് പാനിപൂരി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നയാളാണ് പ്രതിയായ സിദ്ധ റെഡി. കവിത തയ്യൽക്കാരിയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇരുവര്ക്കും ഒമ്പത് വയസുള്ള മകളും ആറ് വയസുള്ള മകനും ഉണ്ട്. മാർച്ച് 27 ന് കവിത ഭര്ത്താവിനെയും രണ്ട് മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ആണ്സുഹൃത്തിനൊപ്പം പോയി. മാര്ച്ച് 28 ന് ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
അന്വേഷണത്തിൽ കവിത ജഡ്ചർല സ്വദേശിയായ പവന്കുമാര് റെഡിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. പൊലീസിൻ്റെ നിര്ദേശ പ്രകാരം പവന് റെഡിയും കവിതയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് വന്നു. സഹീറാബാദിലെ പൊലീസ് കവിതയോട് ഭര്ത്താവിനൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് പോകാന് നിര്ദേശിച്ചെങ്കിലും അവര് വിസമ്മതിച്ചു. തുടര്ന്ന് മൂവരും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് വച്ച് വാക്കു തര്ക്കത്തില് ഏര്പ്പെട്ടു.
തുടര്ന്ന് മൂവരെയും പൊലീസ് ജീപ്പില് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടില് കൊണ്ട് പോയി ആക്കാന് സഹീറാബാദ് ടൗൺ സിഐയും എസ്എസ് ശിവലിംഗവും വിനയ് കുമാറും പറഞ്ഞു. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കിടരുതെന്ന് കോൺസ്റ്റബിൾ ഖദീർ പറഞ്ഞെങ്കിലും, റെഡിക്ക് പിന്സീറ്റില് ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ഇരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ കവിത സമ്മതിച്ചില്ല. തുടര്ന്ന് സിദ്ധ റെഡിക്കും പവൻ റെഡിക്കുമൊപ്പം അവർ പിൻസീറ്റിൽ ഇരുന്നു.
പൊലീസ് വാഹനം സഹീറാബാദിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ സിദ്ധ റെഡി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തി എടുത്ത് കവിതയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു. ബഹളം കേട്ട് ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന കോണ്സ്റ്റബിള് എഴുന്നേല്ക്കുകയും ഡ്രൈവറോട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും കവിതയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കവിതയുടെ മൃതദേഹം തിങ്കളാഴ്ച കുടുംബത്തിന് കൈമാറി.
