കുടുംബ കലഹം; ഭാര്യയെ നടുറോഡിൽ വെടിവച്ച് കൊന്ന് ഭർത്താവ്

Place where the incident occurred (ETV Bharat)
Published : December 24, 2025 at 11:21 AM IST

ബെംഗളൂരു: കുടുംബ കലഹത്തെ തുടർന്ന് ഭാര്യയെ നടുറോഡിൽ വെടിവച്ച് കൊന്ന് ഭർത്താവ്. 39 വയസുകാരി ഭുവനേശ്വരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 23) വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഭർത്താവ് ബാലമുരുകനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് ചോദ്യം ചെയ്‌തുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബസവേശ്വര നഗർ ശാഖയിൽ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് മോനേജരായി ജോലി ചെയുകയായിരുന്നു ഭുവനേശ്വരി. വൈറ്റ് ഫീൽഡിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പ്രതിയായ ബാലമുരുകൻ.

14 വർഷം മുൻപാണ് ഭുവനേശ്വരിയും ബാലമുരുകനും വിവാഹിതരാവുന്നത്. രാജാജി നഗറിലായിരുന്നു ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്

പ്രതിയായ ബാലമുരകന് ഭുവനേശ്വരിയെ സംശയമായിരുന്നു. ഇതെതുടർന്ന് ഭുവനേശ്വരി നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹമോചനത്തിന് ബാലമുരുകൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. നാല് മാസം മുൻപ് ഭുവനേശ്വരി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കെ പി അഗ്രഹാരയിലെ ചോളാർപാളയയിലേക്ക് താമസം മാറി.

ഒരാഴ്‌ച മുമ്പാണ് ഭുവനേശ്വരി വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാലമുരുകന് വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് പ്രതി ഓഫിസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുകയായിരുന്ന ഭാര്യയ്‌ക്ക് നേരെ വഴിയിൽ വച്ച് വെടിയുതിർക്കുന്നത്. വെടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഭുവനേശ്വരിയെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് ശേഷം ബാലമുരുകൻ മഗഡി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തി കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

സംഭവം അറിഞ്ഞയുടനെ പൊലീസും എഫ്‌എസ്‌എൽ വിദഗ്‌ധരും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി. പ്രതി അനധികൃതമായാണ് പിസ്‌റ്റൾ സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം കോട്ടയം പേരൂരിൽ അധ്യാപികയെ സ്‌കൂളിനുള്ളിൽ കയറി ഭർത്താവ് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവം അടുത്തിടെയാണ് നടന്നത്. പൂവത്തുംമൂട് ഗവ.എൽ.പി സ്‌കൂൾ അധ്യാപികയായ തിരുവഞ്ചൂർ മോസ്‌കോ സ്വദേശി ഡോണിയയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

ഡോണിയയും ഭർത്താവ് കൊച്ചുമോനും തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പതിവായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡോണിയ ഏറ്റുമാനൂരിലെ വർക്കിങ് വിമൺസ് ഹോസ്‌റ്റലിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു.

പുസ്‌തകം കൊടുക്കാൻ എന്ന വ്യാജേനെ സ്‌കൂളിൽ വരികയും ഡോണിയയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കഴുത്തിൽ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുയുമായിരുന്നു കൊച്ചുമോൻ. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രതി സ്ഥലത്തുനിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുകയായിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

