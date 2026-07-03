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ഗര്‍ഭിണിയായ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭര്‍ത്താവിൻ്റെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകി കോടതി

കൊലപാതകം ആസൂത്രതിമല്ലെന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമൂലമുണ്ടായതാണെന്നും കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകിയത്.

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Representational image (Getty image)
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By PTI

Published : July 3, 2026 at 4:20 PM IST

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ഭോപ്പാൽ: ഗര്‍ഭിണിയായ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവിന് ലഭിച്ച ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വെട്ടി കുറച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി. പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനമൂലമാണെന്നും മുന്‍കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലപാതകമല്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. നിലവിൽ പ്രതിക്ക് ലഭിച്ച ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ഏഴു വര്‍ഷത്തെ കഠിനതടവായി കുറച്ചു.

ജസ്റ്റിസുമാരായ വിവേക് ​​അഗർവാൾ, അവനീന്ദ്ര കുമാർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുപ്പിച്ചത്. ചിന്ദ്വാര ജില്ലയിലെ ചൗരായ് സ്വദേശിയായ ശിവ എന്നയാളുടെ ക്രിമിനല്‍ അപ്പീല്‍ വാദം കേട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. കൊലപാതകം ആസൂത്രതിമല്ലെന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമൂലമുണ്ടായതാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. ഇന്ത്യന്‍ പീനല്‍ കോഡിലെ സെക്ഷന്‍ 304 പാര്‍ട്ട് 1ൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അന്ന് വിചാരണ കോടതി പ്രതിയ്‌ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്.

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2021 സെപ്റ്റംബർ 18 നാണ് കോസിന് ആസ്‌പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഏഴ് മാസം ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന വാർത്ത മിക്കവരെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്‌ത്തിയിരുന്നു. പ്രതി ഒരു കല്ല് ഉപയോഗിച്ച ഇരയുടെ തലയ്‌ക്കടിച്ചതാണ് മരണ കരാണം. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ ഭാര്യയുടെ പിതാവിനെ വിളിച്ച് കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

സംഭവ ദിവസം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വഴക്കിനിടയിൽ ഭാര്യ തന്നെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നും നിങ്ങളെ പോലെ ആയിരം പേരെ തനിക്ക് ഭര്‍ത്താവായി ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്‌തതായി മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി അടുത്ത് കിടന്ന കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഏഴുമാസം ഗര്‍ഭിണിയായ ഭാര്യയ്‌ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചു തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമല്ലെന്നും ഭാര്യയുടെ മോശം വാക്കുകൾ മൂലമുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിൽ ചെയ്‌ത് പോയതാണെന്നും ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി. കേസിൻ്റെ വസ്തുതകളും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇത് മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ച കുറ്റമല്ലെന്നും തെളിഞ്ഞു. പിന്നാലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ സമാനമായ വിധിയെ മുന്‍നിര്‍ത്തി ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത നരഹത്യ എന്ന നിലയിലാണ് കോടതി വിചാരണ കോടതി വിധി റദ്ദാക്കിയത്. 1000 രൂപ പിഴയും ഏഴ് വർഷം കഠിന തടവും വിധിച്ചു. പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടി കഠിനതടവ് അനുഭവിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURT
HUSBAND KILLED WIFE
HUSBAND KILLS WIFE IN PROVOCATION
MADHYA PRADESH MURDER
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