ബിരിയാണിയില് ഉറക്ക ഗുളിക കലര്ത്തി 48കാരനെ കൊന്ന സംഭവം; ഭാര്യയും കാമുകനും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റില്
കാമുകനൊപ്പം ചേര്ന്ന് ഭര്ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റില്. ബിരിയാണിയില് ഉറക്ക ഗുളിക കലര്ത്തി നല്കിയതിന് ശേഷം ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് ഫിരങ്കിപുരില് നിന്നുള്ള ഡോക്ടറും അറസ്റ്റില്.
Published : January 27, 2026 at 2:27 PM IST
അമരാവതി: ഉറക്ക ഗുളിക കലര്ത്തിയ മട്ടണ് ബിരിയാണി കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ അബോധാവസ്ഥയിലായ ഭര്ത്താവിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില് ഭാര്യയും കാമുകനും സുഹൃത്തും അറസ്റ്റില്. ദുഗിരല, ചിലവുരുവിലെ താമസക്കാരനായ ശിവനാഗ രാജുവാണ് (48) മരിച്ചത്. ഭാര്യ ലക്ഷ്മി മാധുരി, കാമുകന് ഗോപി, ഇയാളുടെ സുഹൃത്ത് ഡോ. സുരേഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവേ ലക്ഷ്മി മാധുരി കടയില് നിന്ന് മട്ടണ് ബിരിയാണി വാങ്ങി. വീട്ടിലെത്തി ഉറക്ക ഗുളിക ബിരിയാണിയില് പൊടിച്ച് ചേര്ത്ത് ഭര്ത്താവിന് നല്കി. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഭര്ത്താവ് അബോധാവസ്ഥയിലായതോടെ മാധുരി കാമുകനെയും സുഹൃത്തിനെയും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി. വീട്ടിലെത്തിയ ഇരുവരും മാധുരിയുടെ സഹായത്തോടെ ശിവനാഗ രാജുവിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കാമുകനും സുഹൃത്തും വീട്ടില് നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു.
സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ്: ദുഗിരല മണ്ഡലത്തിലെ ചിലുവൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ലോകം ശിവനാഗരാജു (48) ഉള്ളി ബിസിനസും ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിങ്ങും നടത്തിവരികയായിരുന്നു. 2008ലാണ് ശിവനാഗരാജുവും ലക്ഷ്മി മാധുരിയും വിവാഹിതരായത്. ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട്. നിലവില് ബിസിനസിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ച ശിവനാഗരാജു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയായിരുന്നു.
സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിലായതോടെ ഭാര്യയും ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി. വിജയവാഡയിലെ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിലാണ് ജോലിക്ക് പോയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ സത്തേനപള്ളി ഗാർലപാടു നിവാസിയായ ഗോപിയുമായി മാധുരി പരിചയത്തിലായി. പിന്നീടിത് വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു.
ലക്ഷ്മി ഗോപിയോട് തൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ നിരന്തരം മർദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളി ബിസിനസിലും ലക്ഷ്മിക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ കാർ ട്രാവൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഗോപിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാനായി ലക്ഷ്മി ശിവനാഗരാജുവിനെ പറഞ്ഞയച്ചു.
എന്നാൽ ജോലിക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗോപിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ശിവനാഗരാജു അറിയാൻ ഇടയായി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചിലവൂരിലുള്ള വീട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാര്യയെ ശാസിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതിൽ രോക്ഷാകുലയായ ഭാര്യ ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തം പേരിലേക്ക് മാറ്റി. അതിനുശേഷം ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഗോപിയോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഗോപിയുടെ സഹായത്തോടെ ഫിരങ്കിപുരിലെ എരഗുണ്ടലപ്പാട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള സുഹൃത്തും ആർഎംപി ഡോക്ടറുമായ കമ്പംപതി സുരേഷിൽ നിന്ന് ഉറക്ക ഗുളികകൾ വാങ്ങി.
ഈ മാസം 18ന് ലക്ഷ്മി മട്ടൺ ബിരിയാണി വാങ്ങി അതിൽ 30 ഉറക്ക ഗുളികകൾ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് ഭർത്താവിന് നൽകി. ഭർതൃവീട്ടുകാര്ക്ക് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് വേറെയും ബിരിയാണി വാങ്ങി നൽകി. പിന്നീട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശിവനാഗരാജു ബോധരഹിതനായി വീണു. തുടർന്ന് ലക്ഷ്മിയും ഗോപിയും ഡോക്ടറും ചേർന്ന് ശിവനാഗരാജുവിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഗോപിയും ഡോക്ടറും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയി എന്ന് എസ്പി വകുൽ ജിഡാൽ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ സംശയാസ്പദമായ മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഡിഎസ്പി മുരളി കൃഷ്ണയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിഐ എവി വീര ബ്രഹ്മം, എസ്ഐ വെങ്കട രവി എന്നിവർ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി. ലക്ഷ്മി മാധുരി, ഗോപി, സുരേഷ് എന്നിവരാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായും മൂന്ന് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും എസ്പി പറഞ്ഞു.
Also Read: പട്ടത്തിൻ്റെ നൂൽ കഴുത്തിൽ വരിഞ്ഞ് മുറുകി; അഞ്ചുവയസുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം