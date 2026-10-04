കാമുകിക്കൊപ്പം കാറിൽ ഭർത്താവ്; വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് ഭാര്യ! ഒടുവിൽ ബോണറ്റിലിരുത്തി 100 മീറ്റർ പാച്ചിൽ; നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുമായി അപകടകരമായ രീതിയിലും വേഗതയിലും വാഹനമോടിച്ച ഭർത്താവിനെയും കാമുകിയെയും നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി. ഇരുവർക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
Published : October 4, 2026 at 7:36 PM IST
ലഖ്നൗ: കാമുകിക്കൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച ഭർത്താവിനെ റോഡിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി ഭാര്യ. തുടർന്ന് കാറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ അതിസാഹസികമായി തടഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ വീണ ഭാര്യയുമായി ഏകദേശം 100 മീറ്ററോളം അപകടകരമായ രീതിയിൽ വണ്ടിയോടിച്ച യുവാവിനെയും കാമുകിയെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭാര്യയുടെ പരാതിയിന്മേലാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിലാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.
ബോണറ്റിൽ കിടന്നു നിലവിളിച്ചപ്പോള് നാട്ടുകാർ തടിച്ചുകൂടി. കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഭാര്യയുമായി അപകടകരമായ രീതിയിലും വേഗതയിലും വാഹനമോടിക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ പകർത്തി. സിനിമാ സ്റ്റൈൽ രംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വഴിയാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും വാഹനത്തെ മറികടന്ന് സ്ത്രീയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് യുവാവ് കാർ നിർത്താൻ തയ്യാറായത്.
थाना लोहियानगर पुलिस द्वारा पति द्वारा पत्नी पर गाडी चढाकर हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त कार बरामद। #UPPOLICE #MEERUTPOLICE— MEERUT POLICE (@meerutpolice) October 4, 2026
മുന്നിലുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം കാറിൻ്റെ വേഗത കുറച്ചപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഭർത്താവിനെയും കാമുകിയെയും തടഞ്ഞുനിർത്തി കാറിനു പുറത്തിറക്കിയ ശേഷം പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഭർത്താവും കാമുകിയും ചേർന്ന് തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഭാര്യ ലോഹ്യ നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകി. തന്നെ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും, കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അവർ പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു.
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ലോഹ്യ നഗർ പൊലീസ് നാട്ടുകാരുടെയും വഴിയാത്രക്കാരുടെയും മൊഴിയെടുരക്കുകയും തുടർന്ന് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷം നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മനഃപൂർവം വാഹനാപകടമുണ്ടാക്കി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി ഏരിയ ഓഫീസർ കോട്വാലി സംഗ്രാം സിംഗ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ പിടിച്ചെടുത്തു. ഭർത്താവിനെയും അയാളുടെ കാമുകിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു, യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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