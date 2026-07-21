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പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; പരാതി നൽകാനെത്തിയ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

പൊലീസുകാരോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറിയ ഭർത്താവ് കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

HUSBAND ATTACKS WIFE ATTACK IN POLICE STATION ATTACKS WIFE WITH KNIFE MURDER IN KHAMMAM
Representative image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 11:34 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മം ജില്ലയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാനെത്തിയ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ഏൻകൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. പൊലീസുകാരോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറിയ ഭർത്താവ് കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഖമ്മം ജില്ലയിലെ എറബോഡ് തണ്ട സ്വദേശിയായ ഭൂക്യ രാംബാബുവും കാമേപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ സതാനിഗുഡേനി സ്വദേശിയായ രജിനിയും തമ്മിൽ 16 വർഷം മുൻപാണ് വിവാഹിതരായത്. ഈ ബന്ധത്തിൽ ഇവർക്ക് ഒരു മകളും മകനുമുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ഇരുവരും തമ്മിൽ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഇരുവരും അകന്നുകഴിയുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

ബാങ്കിലുണ്ടായ തർക്കം
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഡ്വാക്ര ഇടപാടുകൾക്കായി രജിനി ഏൻകൂറിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഭാര്യ ബാങ്കിൽ എത്തിയ വിവരമറിഞ്ഞ രാംബാബു ഉടൻതന്നെ അവിടെയെത്തുകയും രജിനിയുമായി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ബാങ്കിനുള്ളിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ വലിയ ബഹളമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ബാങ്ക് അധികൃതർ ഉടൻതന്നെ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറായ 100-ൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ആക്രമണം
വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പ്രാദേശിക പൊലീസ് സംഘം രജിനിയെ സുരക്ഷിതമായി ഏൻകൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ബാങ്കിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് രജിനി പൊലീസുകാരോട് വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാംബാബു അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയത്. ഭാര്യ തനിക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഇയാൾ കൈയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് രജിനിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. രജിനിയുടെ കൈകളിൽ രണ്ട് തവണയാണ് ഇയാൾ കുത്തിയത്. സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാർ ഉടൻതന്നെ ഇടപെട്ട് ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

രക്തം വാർന്ന് അവശനിലയിലായ രജിനിയെ ഉടൻതന്നെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവിടെനിന്ന് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഖമ്മം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ മുന്നിൽ വച്ചുണ്ടായ ആക്രമണം പ്രദേശത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ബാങ്കിൽ ബഹളമുണ്ടെന്ന പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് അവിടെയെത്തിയതെന്ന് ഏൻകൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്ധ്യ വ്യക്തമാക്കി. കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതിനായാണ് രജിനിയെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ബാങ്കിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ അവർ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെ അവിടെയെത്തിയ രാംബാബു, തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകുകയാണെന്ന് കരുതി ദേഷ്യത്തിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ ഉടൻതന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്നും രജിനിയുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്നും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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HUSBAND ATTACKS WIFE IN KHAMMAM
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