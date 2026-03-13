കോടതി മുറിയിൽ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഭർത്താവ്; പിന്നാലെ സ്വയം ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമം
ഗുജാറാത്തിലെ സൂറത്ത് ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് ഭർത്താവ് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഭർത്താവ് കോടതി മുറിയിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു.
Published : March 13, 2026 at 8:55 PM IST
ഗാന്ധിനഗർ: കുടുംബ കോടതിയിൽ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഭാര്യക്ക് നേരെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആസിഡ് ആക്രമണം. ഗുജാറാത്തിലെ സൂറത്ത് ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. മെയിൻ്റനൻസ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് ഭർത്താവ് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ ഒരു കണ്ണിന് സാരമായി പൊള്ളലേറ്റു. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഭർത്താവ് കോടതി മുറിയിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. ഇയാളെ പൊലീസും അഭിഭാഷകരും ചേർന്ന് രക്ഷെപ്പെടുത്തി.
പ്രായമായ ദമ്പതികൾക്കിടയിലെ വാക്കു തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് കേസ് കോടതിയിൽ എത്തിയത്. ഭാര്യ കോടതിയിലെ മുൻ നിരയിലെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർക്ക് തൊട്ട് പിന്നിലായി തന്നെ ഇവരുടെ ഭർത്താവും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
വാദം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടന്ന് പിറകിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ ഒരു കണ്ണിന് സാരമായി പൊള്ളലേറ്റിറ്റുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ സമീപത്ത് ഇരുന്ന വനിതാ അഭിഭാഷകയുടെ ദേഹത്തും ആസിഡ് തെറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഭർത്താവ് കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസും അഭിഭാഷകരും ചേർന്ന് ഇയാളെ പിടിച്ച് മാറ്റുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന് ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്തതെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ആസിഡ് കുപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
"ഞങ്ങൾ മുൻ നിരയിലായിരുന്നു ഇരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് പിറകിലായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ഇരുന്നത്. കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടന്ന് ഇയാൾ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. പൊള്ളലേറ്റതിനെ തുടർന്ന് അവർ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു കണ്ണ് പൂർണമായും പൊള്ളിയെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ വിവരം", അഭിഭാഷകയായ വർഷ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരത്തിൽ ആസിഡ് പോലുള്ള ആക്രമണത്തിന് കാരണമാവുന്ന വസ്തുകൾ എങ്ങനെ കോടതിമുറി പോലുള്ള ഉയർന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം ഇതിന് മുൽപും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദിലെ സാറ്റ്ലൈറ്റ് ഏരിയയിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് നേരെ ഇത്തരത്തിൽ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സമാന സംഭവം നടക്കുന്നത്.
