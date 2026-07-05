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ആരോഗ്യമേഖലയിൽ അനാസ്ഥ; ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി യുവാവ്

ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോവുന്ന നരേഷ് ഛത്രിയയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മേഖലയ്‌ക്ക് എതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

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Man forced to carry body of his wife on motorcycle in Odisha due to lack of ambulance. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 5, 2026 at 8:46 PM IST

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ഭുവനേശ്വർ: ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി യുവാവ്. ഒഡീഷയിലെ ജാർസുഗുഡ ജില്ലയിലാണ് ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവം നടന്നത്. ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പോരായ്‌മയാണ് ഈ സംഭവം വീണ്ടും വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നത്.

ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോവുന്ന നരേഷ് ഛത്രിയയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മേഖലയ്‌ക്ക് എതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നോ ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് യുവാവ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ കൈ എടുത്തത്.

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ജാർസുഗുഡയിലെ ലൈസെറ ബ്ലോക്കിന് കീഴിലുള്ള ഭട്‌ലൈഡ പഞ്ചായത്തിലെ ഒഡിയപാലി ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നരേഷ് ഛത്രീയ അസുഖ ബാധിതയായ ഭാര്യ യമുന ഛത്രിയയെ ചികിത്സയ്‌ക്കായ് ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ മുദ്രജോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ ജമുന ഛത്രീയ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മരിച്ചു.

പക്ഷേ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആംബുലന്‍സ് കിട്ടിയില്ല. നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ആശുപത്രി അധികൃതർ ഒരു ക്രമീകരണവും നടത്താത്തിനെ തുടർന്ന്, നരേഷ് ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം അയൽക്കാരൻ്റെ ബൈക്കിൽ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

"എനിക്ക് ആംബുലൻസോ മറ്റ് വാഹനമോ ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി"നരേഷ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ജാർസുഗുഡ സിഡിഎംഒ ശക്തി പ്രകാശ് പാധി പ്രതികരിച്ചു. പെട്ടെന്നുള്ള മരണമായതിനാൽ മൃതദേഹം പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കുകയും ഒരു സമ്മതപത്രം എഴുതി നൽകി അവിടെനിന്ന് പോകുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് സിഡിഎംഒ പറഞ്ഞു.

ചട്ടപ്രകാരം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്‌ടർ പൊലീസിനെ അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് സിഡിഎംഒ ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ടെത്തി അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഒഡീഷയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖല ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യം, വിദഗ്‌ദ്ധ ഡോക്‌ടർമാരുടെ കുറവ്, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്‌തത, ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത്. വിദൂര ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നാഗഡ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ പോഷകാഹാരക്കുറവും വിളർച്ചയും മരണനിരക്കിന് കാരണമാകുന്നു.

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TAGGED:

JHARSUGUDA WIFE DEAD BODY ON BIKE
HEALTH SYSTEM CRISIS
JHARSUGUDA NEWS
ODISHA HEALTHCARE CRISES
JHARSUGUDA WIFE DEAD BODY ON BIKE

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