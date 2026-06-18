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ആർഎസ്‌എസ് ഓഫിസിന് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം; പാക് ബന്ധമെന്ന് പൊലീസ്

നിലവിൽ പ്രതികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

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Representational Image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 18, 2026 at 8:27 PM IST

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റാഞ്ചി: റാഞ്ചിയിലെ ആർഎസ്‌എസ് ഓഫിസിന് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞ കേസിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്‌റ്റിൽ. പ്രതികൾക്ക് പാകിസ്‌താനുമായി ഭീകര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. പ്രതികളിൽ ഒരാളായ സെയ്‌ഫ് അൻസാരി എന്ന രോഹിത്തിനെ ഇന്നാണ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സെയ്‌ഫ് അൻസാരിയുടെ കാലിന് വെടിയേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ലോഹർദാഗ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്‌ച (ജൂൺ 17) വൈകുന്നേരം രണ്ട് പ്രതികളെ നേരത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു കാറും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസം ഒരു പ്രതിയെക്കൂടി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

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ഇതുവരെ മൂന്ന് പ്രതികളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. റാഞ്ചിയിലെ കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റമുട്ടലിന് ശേഷം റാഞ്ചിയിലെ ചാൻഹോ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പ്രതിയെ പിന്നീട് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ കാലിനാണ് വെടിയേറ്റത്. തുടർന്ന് അയാളെ നഗരത്തിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സെയ്‌ഫ് അൻസാരി എന്ന രോഹിത്തിനാണ് പരിക്കേറ്റതെന്ന് റാഞ്ചി സിറ്റി ഡിഎസ്‌പി കെ വി രാമൻ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ പ്രതികളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതികൾക്ക് ഐഎസ്ഐയുമായോ ടിടിഎച്ചുമായോ തീവ്രവാദ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് നിലവിൽ സംശയിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം അവസാനിച്ച ശേഷം വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമെന്ന് ഡിഎസ്‌പി പറഞ്ഞു.

ഏറ്റുമുട്ടലിനുമൊടുവിൽ പ്രതി പിടിയിൽ

അതിവിദഗ്‌ധമായ തെരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് പ്രതികളെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ സെയ്‌ഫ് അൻസാരി വാഷ്‌റൂമിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കടക്കുകയും ഒരു ജനൽ തകർത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് റാഞ്ചി എസ്‌പി പരസ് റാണ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ബസിൽ കയറിയതായി കണ്ടെത്തി.

ഈ വിവരം അടുത്തുള്ള മറ്റ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ അറിയിക്കുകയും പ്രതിയുടെ ഫോട്ടോ കൈമാറുകയും ചെയ്‌തു. പൊലീസിൻ്റെ ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഒരു ടോൾ പ്ലാസയ്‌ക്ക് സമീപത്ത് വച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് സംഘം പ്രതിയെ തിരികെ സ്‌റ്റേഷനിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് തോക്ക് തട്ടിയെടുക്കുകയും പൊലീസിന് നേരെ വെടുയുതിർക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും എസ്‌പി പറഞ്ഞു. ഇതിനിടയിലാണ് പ്രതിയുടെ കാലിന് വെടിയേറ്റത്. ചാനോ എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നതെന്നും എസ്‌പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്‌തുക്കൾ പരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കി

അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗ്ലാസ് കുപ്പികൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പരിശോധന നടത്താൻ ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും ആർഎസ്‌എഫ് സംഘവും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. കുപ്പികളിൽ പൊട്രോളിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് മറ്റൊരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഐഇഡി പോലുള്ള സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നിവാരണപൂർ പ്രദേശത്തെ തങ്ങളുടെ ഓഫിസിന് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞതായി ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ആർഎസ്‌എസ്‌ നേതാക്കണ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അതേസയമയം, റാഞ്ചിയിലെ ആർഎസ്എസ് ഓഫിസിന് നേരെയുണ്ടായ പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണത്തെ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും ജാർഖണ്ഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ രഘുബർ ദാസ് അപലപിച്ചു.

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