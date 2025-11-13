ETV Bharat / bharat

ഇവിടം പച്ചപ്പനംതത്തകളുടെ പറുദീസ, വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര തത്തകള്‍ക്കായി മാറ്റി വച്ച് ഒരു കുടുംബം

ആദ്യമൊക്കെ ഒന്നും രണ്ടും തത്തകളായിരുന്നു ഈ വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ വന്നിരുന്നിരുന്നത്. വീട്ടുകാര്‍ തീറ്റ നല്‍കിത്തുടങ്ങിയതോടെ പിന്നീട് ഇവയുടെ എണ്ണം കൂടി.

HUNDREDS OF PARROTS FLOCK DAILY PARROTS FLOCK TO ANDHRA HOUSE PARROT HAVEN FOR PARROTS
Representational Picture (ETV Bharat)
കാക്കിനഡ: അടുത്തിടെയായി വഡരേവു ബാലകൃഷ്‌ണനും ഭാര്യയും അവരുടെ പ്രഭാതങ്ങള്‍ ചെലവിടുന്നത് എന്നും തങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയിലേക്ക് പറന്നെത്തുന്ന നൂറ് കണക്കിന് തത്തകള്‍ക്കൊപ്പമാണ്. ഈ കുടുംബം എന്നും ഇവയ്ക്ക് തീറ്റ നല്‍കുന്നു. ബാലകൃഷ്‌ണന്‍റെ വീടിന്‍റെ മച്ച് ഇപ്പോള്‍ ഈ പച്ചക്കിളികളുടെ പറുദീസയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരം അനുസരിച്ച് തത്തകള്‍ സ്‌നേഹത്തിന്‍റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെയും അഭിനിവേശത്തിന്‍റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമാണ്. ഇവയ്ക്ക് മനുഷ്യന്‍റെ ശബ്‌ദം അനുകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നുവെന്നതും ഇതിന്‍റെ സ്വീകാര്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇവയെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് അപൂര്‍വമായിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ കുറവാണ് ഇതിന് കാരണം.

എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരിടത്ത് ഇവ വന്‍തോതില്‍ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. കാക്കിനഡ ജില്ലയിലെ തല്ലരേവു മണ്ഡലത്തിലെ ചിന്നബോഡു വെങ്കട്ടയപാളയം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ബാലകൃഷ്‌ണയുടെ വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയാണ് തത്തക്കൂട്ടങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ താവളം തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴിതൊരു സാധാരണ കാഴ്‌ചയായി മറിയിരിക്കുന്നു.

ദിവസവും രാവിലെ ബാലകൃഷ്‌ണയുടെ കുടുംബം ചെടികള്‍ നനയ്ക്കാനോ അയല്‍ക്കാരോട് വര്‍ത്തമാനം പറയാനോ പോകാതെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് കയറുകയും അടുത്തുള്ള മരങ്ങളിലും മറ്റും തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ തൂവല്‍ചങ്ങാതിമാരെ വിളിക്കുന്നു.

ഈ വര്‍ഷം തുടക്കത്തിലാണ് ഈ അപൂര്‍വ സൗഹൃദം ആരംഭിക്കുന്നത്. ജനുവരിയില്‍ ഒരു തത്ത വന്ന് തങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ ഇരുന്നു. അതിന് തങ്ങള്‍ തീറ്റ കൊടുത്തു. പതുക്കെ കൂടുതല്‍ തത്തകള്‍ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താന്‍ തുടങ്ങി. ഇപ്പോള്‍ ഏകദേശം മുന്നൂറ് വരെ തത്തകള്‍ എല്ലാദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നുവെന്നും ബാലകൃഷ്‌ണ പറയുന്നു. ഈ കുടുംബം നിത്യവും ഇവയ്ക്ക് തീറ്റ നല്‍കുന്നു. പക്ഷികളാകട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായി ബാലകൃഷ്‌ണയുടെ വീടിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

പണ്ടൊക്കെ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ വീട്ടിലും കുരുവികളും തത്തകളും പലയിനത്തിലുമുള്ള മറ്റ് പക്ഷികളും എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇവയെ ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇപ്പോള്‍ ബാലകൃഷ്‌ണയുടെ വീടിന് മുകളിലും ചുറ്റിലുമായി നൂറ് കണക്കിന് തത്തകള്‍ ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ മനസിലേക്ക് പഴയ ഓര്‍മ്മകള്‍ കടന്ന് വരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. ഈ കാഴ്‌ച തങ്ങളുടെ മനസില്‍ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

