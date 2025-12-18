Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

ചികിത്സയും ആംബുലന്‍സും നല്‍കിയില്ല, ഹൃദയാഘാതം വന്ന യുവാവിന് റോഡപകടത്തില്‍ ദാരുണാന്ത്യം

തങ്ങളോട് ലോകം നീതി കാട്ടിയില്ലെങ്കിലും കണ്ണുകള്‍ ദാനം ചെയ്‌ത് വെങ്കിട്ട രാമന്‍റെ കുടുംബം.

Bengaluru Mechanic Dies treatment denied ambulance accident
Representative image (ETV file)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 18, 2025 at 9:56 AM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളുരു: ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായ യുവാവിന് റോഡപകടത്തില്‍ ദാരുണാന്ത്യം. ബെംഗളുരു സ്വദേശിയായ 34കാരനാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് മറ്റൊരാശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ അപകടത്തില്‍ ദാരുണാന്ത്യമുണ്ടായത്. ഈ മാസം പതിമൂന്നിനാണ് മനുഷ്യത്വത്തെ മരവിപ്പിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായത്.

ദക്ഷിണ ബെംഗളുരുവിലെ ബാലാജി നഗര്‍ സ്വദേശിയായ വാഹന മെക്കാനിക് വെങ്കിട്ട രാമന്‍ എന്ന യുവാവിന്‍റെ ജീവനാണ് സഹായിക്കാനാരും തയാറാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടുറോഡില്‍ പൊലിഞ്ഞത്.

പുലര്‍ച്ചെ 3.30ന് നെഞ്ച് വേദന അനുഭവപ്പെട്ട യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ ഒരു ആംബുലന്‍സ് സഹായം തേടിയെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല. ഒടുവില്‍ ഭാര്യ തന്‍റെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ വെങ്കിട്ട രാമനുമായി അടുത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തി.

എന്നാല്‍ ഡോക്‌ടര്‍ ഇല്ലെന്ന് കാട്ടി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് വെങ്കിട്ടരാമനുമായി ഭാര്യ രൂപ പോയി. അവിടെ ഡോക്‌ടര്‍ ഇസിജി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെറിയൊരു ഹൃദയാഘാതമാണ് യുവാവിനെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമല്ലെന്ന് അവര്‍ അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ജയദേവ ആശുപത്രിയിലേക്ക് യുവാവിനെ എത്തിക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. എന്നാല്‍ ആംബുലന്‍സ് ഒരുക്കി നല്‍കാന്‍ അവര്‍ തയാറായില്ല.

മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളില്ലാതെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ തന്നെ വെങ്കിട്ടരാമനെ അടുത്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാന്‍ രൂപ നിര്‍ബന്ധിതയായി. ഈ യാത്രയ്ക്കിടെ വെങ്കിട്ട രാമന്‍ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇരുവര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു. എന്നിട്ടും രൂപ അത് വഴി വന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരോടും സഹായത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാല്‍ ആരും വാഹനം നിര്‍ത്താന്‍ പോലും തയാറായില്ല. നിരവധി കാറുകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കടന്ന് പോയെങ്കിലും ആരും ഇവരെ സഹായിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇതിനിടെ രൂപയുടെ സഹോദരിയും സ്ഥലത്തെത്തി. അവരും അത് വഴി കടന്ന് വന്ന വാഹങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരോട് സഹായം തേടി എന്നാല്‍ ആരും സഹായിച്ചില്ല. രക്തത്തില്‍ കുളിച്ച് നിന്നാണ് താന്‍ സഹായം തേടിയതെന്ന് രൂപ പറയുന്നു. മിനിറ്റുകള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരു കാബ് ഡ്രൈവര്‍ തങ്ങളെ സഹായിക്കാനെത്തി. അയാളുടെ സഹായത്തോടെ വെങ്കിട്ട രാമനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ഡോക്‌ടര്‍ വെങ്കിട്ട രാമന്‍ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വെങ്കിട്ട രാമന് അഞ്ച് വയസുള്ള ഒരു മകനും ഒന്നര വയസു പ്രായമുള്ള ഒരു മകളുമുണ്ട്. കൂടാതെ വെങ്കിട്ടരാമന്‍ മാത്രമായിരുന്നു അമ്മയുടെയും ആശ്രയം. ഈ കുടുംബമാണ് ഇയാളുടെ മരണത്തോടെ അനാഥമായിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളോട് ലോകം നീതി കാട്ടിയില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഇവര്‍ തങ്ങളാല്‍ കഴിയാവുന്ന സഹായം ഈ ലോകത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. വെങ്കിട്ട രാമന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ ദാനം ചെയ്‌തു. വെങ്കിട്ട രാമന്‍റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ആരോ ഈ ലോകം കാണും.

തന്‍റെ മകന്‍ പോയി, തനിക്ക് ഒന്നും പറയാനാകുന്നില്ലെന്ന് വെങ്കിട്ട രാമന്‍റെ അമ്മ പ്രതികരിച്ചു. ഈ കൊച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആര് നോക്കുമെന്ന് രൂപയുടെ അമ്മ ചോദിക്കുന്നു.

സംഭവം കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ ആശുപത്രികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നിസംഗത വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന്‍ തെരുവില്‍ പിടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടി വന്നത് മനഃസാക്ഷിയുള്ള ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണ്.

Last Updated : December 18, 2025 at 10:35 AM IST

TAGGED:

BENGALURU MECHANIC DIES
TREATMENT DENIED
AMBULANCE
ACCIDENT
HUMANITY FAILED HIM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.