ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് മനുഷ്യക്കടത്ത്: സ്ത്രീകൾ അടക്കം 70 ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാർ പിടിയിൽ, അന്വേഷണം ഊർജിതം

ഗുജറാത്തിലെ ബറൂച്ചിലാണ് ലൈംഗിക കടത്ത് സംഘത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റിയതായും കൗൺസലിങ് ഉൾപ്പെടെ നൽകാൻ ആരംഭിച്ചെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Bangladeshi women rescued after police bust cross-border human trafficking racket in Bharuch (ETV Bharat)
Published : February 22, 2026 at 4:37 PM IST

ഗാന്ധിനഗർ: അതിർത്തി കടന്നുള്ള മനുഷ്യക്കടത്ത് സംഘത്തെ പിടികൂടി ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാന പൊലീസ്. 49 സ്ത്രീകൾ അടക്കം 70 ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരെ പിടികൂടി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. ഗുജറാത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശ ജില്ലയായ ബറൂച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രദേശത്തെ ലൈംഗിക കടത്ത് സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്.

നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലായ 12 സ്ത്രീകളെ ബംഗ്ലാദേശിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ബറൂച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലൈംഗിക കടത്ത് പിടികൂടിയതിനാൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നെന്നും അങ്കലേശ്വർ സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡോ കുശാൽ ഓഴ പറഞ്ഞു.

രണ്ട് മാസം നീണ്ടുനിന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെ ഗുജറാത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായ കൗൺസിലിങ്ങും മറ്റ് നിയമനടപടികളും ആരംഭിച്ചതായും കുശാൽ ഓഴ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസിൽ ബംഗ്ലാദേശി പൗരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായും മറ്റ് ഒൻപത് പേരെ നാടുകടത്തുമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. "ലൈഗിംക കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘം അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അനധികൃത പ്രവേശനത്തിനും മനുഷ്യക്കടത്തിനുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും," കുശാൽ ഓഴ വ്യക്തമാക്കി.

മനുഷ്യക്കടത്തിനെ പൂർണമായും തടയുന്നതിനായി മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ റെയ്‌ഡുകളും ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും നടന്നുവരികയാണ്. ലൈംഗിക കടത്ത് സംഘത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ജില്ലയിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ചെന്നും അതിർത്തി സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കൾ ഉയർന്നെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിനെ അനുബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അന്വേഷണ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഗുരുതര സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ലൈംഗിക കടത്ത് തടയാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായി ഏകോപനം നടത്തുമെന്നും ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാന പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 143(3), (4), 1(ഡി), 1(എഫ്), 143-3, 144-2, 236-2, 3, 338, 336, 340, 354 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും, ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമ നിയമത്തിലെ 1(ഡി), 1(എഫ്), 143-3, 144-2, 236-2, 3, 338, 336, 340, 354 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവുമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

