കറേഗുട്ടയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ വന് ആയുധശേഖരം കണ്ടെത്തി; പിടിച്ചെടുത്തത് മുന്നൂറിലധികം ബാരൽ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചറുകൾ
ബിജാപൂർ ജില്ലയിലെ പൂജാരി കാങ്കറിന് സമീപമുള്ള കറേഗുട്ടയിൽ നിന്നാണ് തെലങ്കാന പൊലീസ് ആയുധശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തത്.
Published : November 17, 2026 at 6:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഛത്തീസ്ഗഢ്-തെലങ്കാന അതിർത്തിയിലുള്ള കറേഗുട്ടയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൻ ആയുധശേഖരം വീണ്ടും കണ്ടെത്തി. ബിജാപൂർ ജില്ലയിലെ പൂജാരി കാങ്കറിന് സമീപമുള്ള കറേഗുട്ടയിൽ നിന്നാണ് തെലങ്കാന പൊലീസ് ഇവ പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഭദ്രാദ്രി കോതഗുഡം ജില്ലയിലെ ചർളയിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘം 'ഗ്രേഹൗണ്ട്സ്' (Greyhounds) കമാൻഡോകൾക്കൊപ്പം വനമേഖലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഈ ആയുധശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത ശേഖരത്തിൽ 300-ലധികം ബാരൽ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചറുകൾ (BGLs) ഉണ്ടായിരുന്നു.
ചർള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഭദ്രാദ്രി കോതഗുഡം ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (SP) രോഹിത് രാജുവാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തെലങ്കാന പൊലീസ് ഇത്രയധികം അളവിൽ ബാരൽ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചറുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡി.എസ്.പി അരുൺ കുമാർ, സി.ഐ രാജു വർമ, സി.ആർ.പി.എഫ് 141 അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് വിക്രം രഞ്ജൻ, എസ്.ഐ നർസി റെഡ്ഡി എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇതിന് മുമ്പും മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ആയുധശേഖരങ്ങൾ സുരക്ഷാസേന പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഢിൻ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത്, തെലങ്കാന-മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തികളോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയായ ബിജാപൂരിൽ നിന്നും ഈ മാസം 6-ാം തീയതി സുരക്ഷാസേന മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ആയുധശേഖരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
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അന്ന് ബിജാപൂരിലെ തഡപാല വനമേഖലയിലുള്ള കെ.ജി ഹിൽസിൽ നിന്നാണ് ബാരൽ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചർ സെല്ലുകൾ സുരക്ഷാസേന പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരു വൻ ശേഖരം കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷാസേന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
നവംബർ 6-ലെ പരിശോധനയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം, പൂജാരി കാങ്കർ ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള വനത്തിൽ നിന്ന് 455 ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റണേറ്ററുകളും 500 നോൺ-ഇലക്ട്രിക് ഡിറ്റണേറ്ററുകളും ഉൾപ്പെടെ വൻ സ്ഫോടകവസ്തു ശേഖരം സുരക്ഷാസേന കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഝാർഖണ്ഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് വാരാണസിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ ആൻ്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സി.പി.ഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) സംഘടനയുടെ ഒരു വിഭാഗമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും ഝാർഖണ്ഡിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതുമായ നക്സൽ സംഘടനയായ 'തൃതീയ പ്രസ്തുതി കമ്മിറ്റി'യുടെ (ടി.പി.സി) തലവനായിരുന്ന ബ്രിജേഷാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
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