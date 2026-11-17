ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയറില് 'കേരളം പവലിയന്' വമ്പന് ഹിറ്റ്; സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങള് വാങ്ങാന് വന് തിരക്ക്
ഡൽഹിയിലെ സന്ദർശകർ ഇവിടെ നിന്ന് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങുക മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരം രം, വികസന മാതൃക, തനതായ തദ്ദേശീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
Published : November 17, 2026 at 9:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭക്ഷണത്തിന് തനതായ രുചിയും സുഗന്ധവും ആരോഗ്യഗുണങ്ങളും നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസിലെത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആദ്യം മുഴങ്ങികേള്ക്കുന്നത്. രാസവസ്തുക്കള് ചേര്ക്കാത്ത ശുദ്ധമായ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനത്തിൻ്റെ നാടാണ് കേരളം.
ന്യൂഡൽഹി പ്രഗതി മൈതാനത്തെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന 45-ാമത് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയറിലെ (IITF) 'കേരളം പവലിയ'നിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സന്ദർശകരുടെ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഗുണമേന്മയുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും തേടി ഡൽഹിയിലെയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നിരവധി ആളുകളാണ് പവലിയനിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
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ഡൽഹിയിലെ സന്ദർശകർ ഇവിടെ നിന്ന് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങുക മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരം രം, വികസന മാതൃക, തനതായ തദ്ദേശീയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം പല ഉപഭോക്താക്കളും കഴിഞ്ഞ 15-20 വർഷമായി ഈ വ്യാപാര മേളയിൽ സ്ഥിരമായി എത്തുന്നവരാണ് . ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി സ്റ്റാളിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ഉപഭോക്താക്കള് പറയുന്നു.
'ആറന്മുള കണ്ണാടി' യും ലൈറ്റ്ഹൗസും
ഇത്തവണത്തെ കേരള പവലിയൻ സവിശേഷവും പരമ്പരാഗതവുമായ രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസറായ പ്രദീപ് പറയുന്നു. പവലിയൻ്റെ പ്രവേശന കവാടവും പ്രധാന ഘടനയും ചരിത്രപ്രസിദ്ധവും പരമ്പരാഗതവുമായ 'ആറന്മുള കണ്ണാടി'യുടെ മാതൃകയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനിക വികസനത്തെയും പരമ്പരാഗത പൈതൃകത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി ഈ പവലിയനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. "സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ പ്രതീകമായ ഒരു വലിയ ലൈറ്റ്ഹൗസും ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയെയും, സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച 'മിഷൻ സമുദ്ര' എന്ന സംരംഭത്തെയും പവലിയൻ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു" പ്രദീപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തിളങ്ങിയ കേരളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാളുകൾ
ലോകപ്രശസ്തമായ കേരളീയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പ്രദർശനം ഈ വ്യാപാര മേളയിലുണ്ട്. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 23 സ്റ്റാളുകളാണ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. ഒര്ജിനല് ചന്ദനം മുതൽ ജി.ഐ (Geographical Indication - ഭൗമ സൂചിക) ടാഗ് ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വരെ ഇവിടെ പ്രദര്ശനത്തിനുണ്ട്.
"ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് പ്രദർശകരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും തനിമയും പരിഗണിച്ചാണ് ഇവ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാളുമുണ്ട്. ഇവിടെ സന്ദർശകർക്ക് തനി മറയൂർ ചന്ദന എണ്ണയും ശുദ്ധമായ ചന്ദനവും വാങ്ങാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നു" പ്രദീപ് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി പല സ്റ്റാളുകളും പ്രത്യേക ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയും പിന്തുണയുമാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പവലിയനിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സ്റ്റാൾ നടത്തുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ വിപിൻ പറയുന്നു.
ഇടനിലക്കാരെ ആശ്രയിക്കാതെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവ സ്വന്തം നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളിലെത്തിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ തനതായ സവിശേഷതകളുണ്ടെന്നും, ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം തെരഞ്ഞെടുത്താണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും വിപിൻ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങള്ക്ക് ഇത്ര ഡിമാന്ഡോ ?
തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം 100% തനിതും പ്രകൃതിദത്തവുമാണെന്ന് വിപിൻ പറയുന്നു. വിപണിയിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും കേരളം പവലിയൻ നൽകുന്നവയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അവയുടെ ശുദ്ധതയിലാണ്. ഇവയുടെ കൃഷിയിലോ സംസ്കരണത്തിലോ ഹാനികരമായ രാസവസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിപിൻ വ്യക്തമാക്കി.
"വിപണിയിലുള്ള പല സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ നിന്നും കമ്പനികൾ അവയിലെ സ്വാഭാവിക എണ്ണകൾ നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ തനതായ ഗന്ധവും രുചിയും ഔഷധഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, 'കേരളം പവലിയൻ' വിൽക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ അവയുടെ സ്വാഭാവിക എണ്ണകൾ പൂർണ്ണമായും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവ തികച്ചും ശുദ്ധവും പുതുമയുള്ളതുമാണ്" വിപിൻ വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിലെ അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ ഈ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളെ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാക്കുന്നു. കുരുമുളകിൻ്റെ പ്രധാന ഉൽപ്പാദക കേന്ദ്രമാണ് കേരളമെന്ന് വിപിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സ്വാഭാവിക എണ്ണകൾ നീക്കം ചെയ്യാതെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ കുരുമുളക്, സാധാരണ മുളകുപൊടിക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മികച്ചൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഇത് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും ശരീരത്തിന് പൊട്ടാസ്യം നൽകുകയും ഭക്ഷണത്തിന് സവിശേഷമായ, തീക്ഷ്ണമായ രുചി പകരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"സ്വാഭാവിക എണ്ണകൾ നീക്കം ചെയ്യാത്ത ഇവരുടെ 100% ശുദ്ധമായ ഗ്രാമ്പൂ, വിഭവങ്ങളുടെ രുചി വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു മികച്ച പ്രകൃതിദത്ത മൗത്ത് ഫ്രഷ്നർ ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ 8 മില്ലീമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള, കയറ്റുമതി നിലവാരത്തിലുള്ള ഏലയ്ക്കയും ഇവർ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ചായയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിമനോഹരമായ സുഗന്ധം നൽകാനും മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ രുചി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സുഗന്ധം ദീർഘനേരം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" പ്രദീപ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ടിപ്പ്
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വർഷം മുഴുവനും പുതുമയോടെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാല് പരമ്പരാഗത രീതിയിലൂടെ അവയിലെ സ്വാഭാവിക എണ്ണകളും സുഗന്ധവും നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മാര്ഗവും കേരളം പവലിയനിലെ പ്രതിനിധികൾ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് നിര്ദേശിച്ചു.
പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം വായു കടക്കാത്ത ഗ്ലാസ് ജാറുകളിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനാണ് അവർ ഉപദേശിച്ചത്. ഗ്ലാസ് ജാറുകൾ ഈർപ്പം അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുന്നു. ഇത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ മണം, സ്വാഭാവിക എണ്ണകൾ, തനതായ രുചി എന്നിവ നിലനിർത്താനും, വർഷം മുഴുവനും അവ പുതുമയോടെ സൂക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിനിധികള് വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തില് കൃഷിയിലൂടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നവരേറെ
കേരളത്തിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരം എന്നത് കേവലം രുചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമല്ല. അത് പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലും തൊഴിലിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടവുമാണ്. കേരളത്തിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷിയും കയറ്റുമതിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിനിധികള് വ്യക്തമാക്കി.
"ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം, വിദ്യാസമ്പന്നരായ പല യുവാക്കളും ഇപ്പോൾ പരമ്പരാഗത കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു എന്നതാണ്.ആധുനിക കൃഷിരീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, അവർ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും, കൃഷിയെ ലാഭകരമായ ഒരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു" വിപിന് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും, ഏത്തക്കായ ചിപ്സ്, വെളിച്ചെണ്ണ, മറ്റ് ഗാർഹിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവരെ സാമ്പത്തികമായി സ്വയം പര്യാപ്തരാകാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുവെന്ന് വിപിന് പറഞ്ഞു.
'ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുന്നു'
ട്രേഡ് ഫെയറിലെ കേരളം പവലിയൻ സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവാണെന്ന് അവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയ പ്രാചി പറയുന്നു. വിലയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായി വിലയിൽ വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന നിലയിൽ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രാചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിലുപരിയായി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാമെന്നും പ്രാചി വ്യക്തമാക്കി.
"ഏകദേശം 20 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. വർഷം മുഴുവനും ഞങ്ങൾ ഈ മേളയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പവലിയനിൽ നിന്ന് കുരുമുളകും ഏലയ്ക്കയും വാങ്ങാൻ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കുരുമുളക് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ശൈത്യകാലത്ത് ചൂടുപാലിൽ ചേർക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ അളവും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങാറുണ്ട്" പ്രാചി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ, മൊരിഞ്ഞ ഏത്തക്കായ ചിപ്സ് എന്നിവ തേടിയാണ് തങ്ങൾ വന്നതെന്ന് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയ മറ്റൊരു സന്ദർശകൻ പറഞ്ഞു. മറ്റ് വിപണിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വില വളരെ കുറവാണെന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ശുദ്ധതയ്ക്ക് പൂർണ ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഡൽഹി ട്രേഡ് ഫെയറിലെ 'കേരളം' പവലിയൻ രുചിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു സംഗമസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം നിലയിലുള്ള 'കേരളം' പവലിയനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, വെളിച്ചെണ്ണ, ഏത്തക്കായ ചിപ്സ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
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