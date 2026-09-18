രാജ്യത്ത് വൈദ്യുത വാഹന ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള്ക്ക് വന് ദൗര്ലഭ്യം, 285 വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഒരൊറ്റ ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷന് മാത്രം
രാജ്യത്തെ നിരത്തുകളില് നിലവില് 87 ലക്ഷം വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്ഓടുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ചാര്ജ് ചെയ്യാന് ഉള്ളതാകട്ടെ 52,700 ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള് മാത്രം. ഇവിടെയെല്ലാം കൂടി ഉള്ളത് 16,561 അതിവേഗ ചാര്ജറുകളും
Published : September 18, 2026 at 2:40 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ഇവ ചാര്ജ് ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് നാം ഇപ്പോഴും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു.
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ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അഭാവം വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാന്. നീതീ ആയോഗിന്റെ 2025ലെ ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ഇന്ഡക്സ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 87 ലക്ഷത്തിലേറെ വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിരത്തുകളിലുണ്ട്.
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ഏറ്റവും കൂടുതല് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുള്ളത് ഡല്ഹിയിലാണ്. അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതല് വൈദ്യുതി വാഹന ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള് ഉള്ളതാകട്ടെ കര്ണാടകയിലും. അതേസമയം വൈദ്യുതി വാഹന ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങള് ആവോളമുണ്ടായിട്ടും ഹരിയാനയില് അത്രയൊന്നും വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളില്ല. ചാര്ജിങ് സൗകര്യങ്ങള്ക്കായി രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ടില് ഇടിവി ഭാരത്. ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള് ഇല്ലാതെ നമ്മളെങ്ങനെ വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കും എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം?
ഏറ്റവും കൂടുതല് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള് ഉള്ളത് ഡല്ഹിയില്
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യാത്രകള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡല്ഹി തന്നെയാണ് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതില് മുന്പന്തിയില് എന്ന് നീതി ആയോഗിന്റെ ഐഇഎംഐ 2025 റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. പതിനാറ് മാനദണ്ഡങ്ങള് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും പൂജ്യം മുതല് നൂറ് വരെയുള്ള സ്കോറുകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 84 പോയിന്റുമായി ഡല്ഹിയാണ് ഒന്നാമത്.
ഡല്ഹിക്ക് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയും കര്ണാടകയുമുണ്ട്. ഡല്ഹി, ചണ്ഡിഗഡ്, ഗോവ, തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളാണ് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരമേഖലകളിലും ഇക്കാര്യത്തില് മുന്നിലുള്ളത്. വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മലയോര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മണിപ്പൂരാണ് ഇക്കാര്യത്തില് ഒന്നാമത്
23ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് കുതിച്ച് മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തര്പ്രദേശില് നേരിയ പുരോഗതി
ഐഇഎംഐ റിപ്പോര്ട്ടില് മധ്യപ്രദേശ് കുതിച്ച് ചാട്ടമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2024ലെ റിപ്പോര്ട്ടില് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന മധ്യപ്രദേശ് ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഇക്കുറി കുതിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇവര് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 59 സ്കോറുകളാണ് മധ്യപ്രദേശ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
അതേസമയം ഉത്തര്പ്രദേശ് സന്തുലിതമായ ഒരു പ്രകടനമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തില് മുന്പന്തിയിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. ഉത്തര് പ്രദേശിന് ലഭിച്ച ആകെ സ്കോര് 51 ആണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാള് നാല് പോയിന്റ് അധികം കിട്ടി. 2024ലെ റിപ്പോര്ട്ടില് ഇവര്ക്ക് 47 ആയിരുന്നു സ്കോര്. ഇതോടെ യുപിയും തെലങ്കാന, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന് തുടങ്ങിയ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തില് ഇവര്ക്കൊപ്പം തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് പിന്നില് നില്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമേത്?
ഐഇഎംഐ 2025 റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഹരിയാനയാണ് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഏറ്റവും ദുര്ബലം. ഹരിയാനയിലെ ചാര്ജിങ് സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ഇവര് ഏറെ പിന്നിലാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ധാരാളം വൈദ്യുതി ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള് ഉണ്ടെങ്കിലും ആളുകള്ക്ക് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള് വാങ്ങാന് വല്യ താത്പര്യമില്ല.
ഇതിന് പുറമെ ഗുജറാത്ത്(33 പോയിന്റ്) പശ്ചിമബംഗാള് (35 പോയിന്റ്)എന്നിവയും ഇക്കാര്യത്തില് പിന്നിലാണ്. അതേസമയം ജമ്മുകശ്മീര്, ലഡാക്ക്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മേഘാലയ, മിസോറാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും മലയോര, വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തില് ഏറെ പിന്നിലാണ്. അസം ആണ് ഈ വിഭാഗത്തില് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത്. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലുമായി പതിനാലിടത്ത് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം മന്ദഗതിയിലാണ്.
കര്ണാടകയിലെ ചാര്ജിങ് സൗകര്യങ്ങള് ഏറെ മെച്ചം
ചാര്ജിങ് സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് 97 പോയിന്റുമായി ഐഇഎംഐ 2025 റിപ്പോര്ട്ടില് കര്ണാടക ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇക്കാര്യത്തില് മഹാരാഷ്ട്രയും ഹരിയാനയുമുണ്ട്. കര്ണാടകയില് ആറായിരത്തിലേറെ ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായി താരത്യം ചെയ്യുമ്പോള് കര്ണാടകയാണ് ഒരു സന്തുലിതത്വം പു ലര്ത്തുന്നത്.
ബെംഗളുരുവിലെ ടെക് പാര്ക്ക്, മാളുകള് തുടങ്ങി സുപ്രധാന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ബെംഗളുരുവില് നിന്ന് മെസൂരു, മംഗളുരു, ഹുബ്ലി, ഗോവ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ദേശീയപാതയുടെ ഓരോ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവിലും ചാര്ജിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. വൈദ്യുതി വാഹന വികസന വിഭാഗത്തില് മഹാരാഷ്ട്ര, കര്ണാടക തമിഴ്നാട് എന്നിവയാണ് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്.
രാജ്യത്ത് 87 ലക്ഷം വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്, ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങള് 52,700 മാത്രം
രാജ്യത്തെ പാതകളില് 87 ലക്ഷത്തിലേറെ വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള് ഓടുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. രാജ്യത്ത് പൊതു ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 52,700 ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് 16561 എണ്ണം അതിവേഗചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ്.
എങ്കിലും രാജ്യത്തെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോള് ഇത് വളരെ കുറവാണ്. ആഗോള ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തില് നാം ഏറെ പിന്നിലാണ്. ഒരു വൈദ്യുതി വാഹനത്തിന് ആറുമുതല് ഇരുപത് ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങള് വരെ എന്ന തോതിലാണ് ആഗോളതലത്തിലെ ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം. അതേസമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രത്തില് 235 മുതല് 285 വരെ വാഹനങ്ങള് ചാര്ജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു.
രാജ്യാന്തര ഊര്ജ്ജ ഏജന്സിയുടെ വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട് ഗ്ലോബല് ഇവി ഔട്ട് ലുക്ക് പ്രകാരം വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലും ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും കാര്യത്തില് ചൈനയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. അതേസമയം വിപണി പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തില് നോര്വെയാ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കയ്യാളുന്നത്.
ലോകത്തെ മൊത്തം വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളില് അറുപത് ശതമാനവും ചൈനയിലാണ്. ഇവിടെ വില്ക്കുന്ന വാഹനങ്ങളില് അന്പത് ശതമാനത്തില് കൂടുതല് വൈദ്യുതി-ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളാണ്. ഇവിടെ 33 ലക്ഷത്തിലേറെ ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുമുണ്ട്. ലോകത്തെ ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകളില് എഴുപത് ശതമാനം വരുമിത്.
അതേസമയം നോര്വെയാണ് വിപണി പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ 98.7ശതമാനവും കയ്യാളുന്നത്. ഇവിടെ പെട്രോള്-ഡീസല് കാറുകളുടെ വില്പ്പന ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓരോ അന്പത് കിലോമീറ്ററിലും ഇവിട അതിവേഗ ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രത്തിലെയും അനുപാതം 4:1 ആണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും സന്തുലിതമായ അനുപാതമാണ് ഇത്.
വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളിലേക്കും ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ചുവട് വച്ച് സര്ക്കാര്
വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളെയും ചാര്ജിങ് സൗകര്യങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് പല നടപടികളും കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിനായി പിഎം ഇ ഡ്രൈവ് പദ്ധതി ഘനവ്യവസായ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനായി വൈദ്യുതി ഇരുചക്ര, മുച്ചക്ര, ഇആംബുലന്സ്, ഇട്രക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് സബ്സിഡി നിരക്ക് നല്കുന്നുണ്ട്.
ഹരിത പൊതുഗതാഗതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി പിഎം ഇബസ് സര്വീസും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പതിനായിരത്തിലേറെ ഇബസുകള് നിരത്തിലിറക്കി. ഇതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ഹരിത യാത്രകള് പ്രാപ്യമാകും.
2026ല് 72300 പുത്തന് ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള് നിര്മ്മിക്കാന് ലക്ഷ്യം
പ്രധാനമന്ത്രി ഇ ഡ്രൈവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബജറ്റില് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ ഇ ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള് നിര്മ്മിക്കാനായി നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുത്ത നഗരങ്ങളിലും അന്പത് ദേശീയപാതയോരങ്ങളിലുമായി 72300 പുത്തന് ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകള് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.ഇതിനായി സര്ക്കാര് നിലവിലുള്ള പെട്രോള് പമ്പുകളും ടോള്പ്ലാസകളും പാതയോരത്തെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളായ ഐഒസിഎല്, ബിപിസിഎല്, എച്ച്പിസിഎല് തുടങ്ങിയ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളും ഉപയോഗിക്കും. ഇത് വഴി ഓരോ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലും ചാര്ജിങ് കേന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങാനാകും.