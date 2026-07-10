ETV Bharat / bharat

രഥയാത്ര 2026: പുരിയിലെ രഥയാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ പുണ്യപാശവും ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനവും

പുരിയിലെ രഥയാത്ര സമാഗതമാകുമ്പോള്‍ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാന്‍ മെച്ചപ്പെട്ട തടി ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനവും പുണ്യരഥപാശവും ഒക്കെ അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ശക്തി പ്രസാദ് മിശ്രയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

RATH YATRA PREPARATIONS RATH BRAKE SYSTEM MAHAPRABHU RATH YATRA JAGANNATH RATH YATRA ROPES BRAKES
Rath Yatra 2026: How The Sacred Ropes And Braking System Ensure A Safe Jagannath Rath Yatra In Puri (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 12:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പുരി: ഭഗവാന്‍ ജഗന്നാഥന്‍റെ രഥയാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ അന്തിമഘട്ടത്തില്‍. മഹാരഥയാത്രയ്ക്കുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്‍ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Also Read: നെല്ലായ് ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിലെ സുപ്രധാന പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ പൊലീസ് വെടിവച്ച് കീഴ്‌പ്പെടുത്തി

മൂന്ന് പ്രൗഢമായ രഥങ്ങള്‍ അന്തിമഘട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലാണ്. പുണ്യപാശങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനവും ഒക്കെ ഒരുക്കി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരുക്ഷേത്രോത്സവം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംഘാടകര്‍,

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തേര് വലിക്കാനുള്ള കയറുകള്‍ സാധാരണമായവ തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയതാണ്. രഥയാത്രാവേളയില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തര്‍ തങ്ങളുടെ കായികക്കരുത്ത് മുഴുവന്‍ ഇതില്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ സുരക്ഷിതമായി നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. തേര് വലിക്കുമ്പോള്‍ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധയോടെ ഇതിന്‍റെ കരുത്ത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒഡിഷ കയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കയറുകളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ കയറുകള്‍ നേരിട്ട് തന്നെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിക്ക് നല്‍കുന്നു.

220 അടി നീളമുള്ള കയറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാക്കൊല്ലവും രണ്ട് സെറ്റ് വടം ഇതിനായി തയാറാക്കുന്നു. നന്ദിഘോഷ, തലധ്വജ,ദര്‍പദല്‍ന എന്നീ മൂന്ന് രഥങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്.

ഓരോരഥത്തിനും നാല് പ്രധാന വടങ്ങളാണ് ഇത് വേണ്ടത്. രണ്ടെണ്ണം കരുതലായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. മൂന്ന് രഥങ്ങള്‍ക്കും കൂടി പതിനെട്ട് വടങ്ങള്‍ വേണ്ടി വരും. ഇക്കൊല്ലം 28 വടങ്ങള്‍ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതിയായ ശേഖരവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാനായാണ് ഇത്. ഇപ്പോള്‍ ഈ വടം ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്ര ഓഫീസില്‍ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

RATH YATRA PREPARATIONS RATH BRAKE SYSTEM MAHAPRABHU RATH YATRA JAGANNATH RATH YATRA ROPES BRAKES
Rath Yatra 2026: How The Sacred Ropes And Braking System Ensure A Safe Jagannath Rath Yatra In Puri (ETV Bharat)

നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ മാത്രമേ ഇത് രഥത്തില്‍ ഘടിപ്പിക്കൂ. നേത്ര ഉത്സവത്തിന് മുമ്പ് ആ ചടങ്ങുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും. ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള ചകിരി കൊണ്ട് തയാറാക്കുന്ന ഈ വടങ്ങള്‍ ഭഗവാന്‍ ജഗന്നാഥന്‍റെയും ബാലഭദ്രയുടെയും സുഭദ്രദേവിയുടെയും തേരുകളുമായി ചേരുമ്പോള്‍ പരിശുദ്ധമായി മാറുന്നു.

തേരുവലിക്കുമ്പോള്‍ ഈ കയറില്‍ ഒന്ന് തൊടാനാകുന്നത് തന്നെ അതീവ പുണ്യമായാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം. രഥപ്രയാണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാകുന്നതും അഗാധമായ ആത്മീയ അനുഭവമാണെന്നും ഇവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വര്‍ഷവും അതീവ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഭക്തര്‍ രഥയാത്രയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

രഥത്തിന്‍റെ ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനം

മൂന്ന് തേരുകളുടെയും നിര്‍മ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത തടി ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനത്തിന്‍റെ അവസാനഘട്ട മിനുക്ക് പണികളിലാണ് വിദഗ്ദ്ധസംഘം. ഇതിലൂടെയാണ് രഥഘോഷയാത്ര നടക്കുമ്പോള്‍ തേരിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിര്‍ത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്.

ഇരുപതടി നീളമുള്ള തടികൊണ്ടുള്ള ഒരു തൂണുപോലെയുള്ള തട സംവിധാനമാണിത്. ഓരോ രഥത്തിന് മുന്നിലും നിന്ന് വടം ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഈ ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനം. തേര് നിര്‍ത്തണമെങ്കില്‍ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചാല്‍ തേരിന്‍റെ ചക്രങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇത് താഴും. ഇതിന് മുകളിലേക്ക തേര് കയറുന്നതോടെ വേഗം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും.

RATH YATRA PREPARATIONS RATH BRAKE SYSTEM MAHAPRABHU RATH YATRA JAGANNATH RATH YATRA ROPES BRAKES
Rath Yatra 2026: How The Sacred Ropes And Braking System Ensure A Safe Jagannath Rath Yatra In Puri (ETV Bharat)

ഇക്കൊല്ലം ഈ ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനം കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാനദി കോള്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ നൈലോണ്‍ റബ്ബര്‍ ബെല്‍റ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ബെല്‍റ്റ് നൈലോണ്‍, പരുത്തി, റബ്ബര്‍ പാളികളുപയോഗിച്ചാണ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതല്‍ ഈട് നില്‍ക്കും. പ്രത്യേക ഘനമുള്ള ആരക്കാലുകള്‍ ഈ ബെല്‍റ്റുകളിലാണ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ റോഡിന്‍റെ ഉപരിതലവുമായി കൂടുതല്‍ ഘര്‍ഷണമുണ്ടാകുന്നു. ഇത് ബ്രേക്ക് മികച്ച രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സഹായകമാകുന്നു. ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനത്തിന് യാതൊരു കേടുപാടുകളും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല.

നവീകരിച്ച ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനം ഘോഷയാത്രയിലുടനീളം തേരുകളുടെ വേഗം സുരക്ഷിതമായി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായകമാകുന്നു.

ബ്രേക്കിങിന്‍റെ സാങ്കേതിക പ്രത്യേകതകള്‍

മൂന്ന് തേരുകളുടെയും ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടവ

  • 36 നെലോണ്‍-റബ്ബര്‍ ബെല്‍റ്റ് കക്ഷണങ്ങള്‍
  • ഓരോ ബെല്‍റ്റിനും ഒരടി നീളമുണ്ടാകും. ഒന്‍പത് ഇഞ്ച് വീതിയും പതിനാറ് മില്ലിമീറ്റര്‍ ഘനവും
  • പതിനഞ്ച് കിലോ ഭാരമുള്ള ആരക്കാലുകള്‍
  • അഞ്ച് കിലോ ഭാരമുള്ള ചെറു ആരക്കാലുകള്‍
  • മൂന്ന് കിലോ ഭാരമുള്ള വാഷറുകള്‍.

ഇവയെല്ലാം തടികൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ബ്ലോക്കുകളില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ബ്രേക്കിന്‍റെ കാര്യക്ഷമതയും ഈടും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തര്‍ വര്‍ഷം തോറും ആവേശത്തോടെ തേര് വലിക്കാനെത്തുന്നുവെന്ന് തലധ്വാജ തേരിലെ മുഖ്യസേവകനയ ബാലകൃഷ്‌ണ മഹാറാണ പറയുന്നു. തേരുകള്‍ നിരവധി തവണ നിര്‍ത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. വഴികളിലും തിരുവുകളിലുമൊക്കെ

തേരുകളുടെ മുന്നിലുള്ള ഇരുപതടി നീളവും 2.5 അടി വീതിയുമുള്ള തടികൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ഭോയി സേവകരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ വടം ഉപയോഗിച്ച് ബ്രേക്ക് താഴ്‌ത്തി തേരിന്‍റെ ചക്രങ്ങള്‍ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

RATH YATRA PREPARATIONS RATH BRAKE SYSTEM MAHAPRABHU RATH YATRA JAGANNATH RATH YATRA ROPES BRAKES
Rath Yatra 2026: How The Sacred Ropes And Braking System Ensure A Safe Jagannath Rath Yatra In Puri (ETV Bharat)

കരുത്തുള്ള സാല്‍മരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ രഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനം തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

നേരത്തെ കേരത്തില്‍ നിന്നാണ് ഇതിനുള്ള കയറുകള്‍ എത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇവ പലപ്പോഴും ഗുണമേന്‍മ പുലര്‍ത്തിയിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും തേര് വലിക്കുന്നതിനിടെ ഇത് പൊട്ടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നും മഹാറാണ പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒഡിഷയിലെ ഉയര്‍ന്ന ഗുണനിലവാരം ഉള്ള ചകിരി ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കുന്ന കയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

TAGGED:

RATH YATRA PREPARATIONS
RATH BRAKE SYSTEM
MAHAPRABHU RATH YATRA
JAGANNATH RATH YATRA ROPES BRAKES
JAGANNATH CHARIOT ROPES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.