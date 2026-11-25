വിദേശ കുത്തകകളെ വെല്ലുവിളിച്ച ഇന്ത്യൻ "ബുദ്ധി"ക്ക് റാമോജി അവാർഡ്; ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന എംആർഐ സ്കാനര് നിർമിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ കഥ
'ഭ്രാന്തൻ ആശയത്തിൽ' നിന്ന് റാമോജി അവാർഡ് തിളക്കത്തിലേക്ക്, അമേരിക്കൻ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക്... ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച അർജുൻ അരുണാചലത്തെ പരിചയപ്പെടാം...
Published : November 25, 2026 at 6:04 AM IST
വിജയവാഡ: ഒരു എംആര്ഐ സ്കാനർ സ്വന്തമായി നിർമിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ, "അതൊരു നടക്കാത്ത സ്വപ്നമാണ്, വെറും വിഡ്ഢിത്തം" എന്നായിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും മറുപടി.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി, ആഗോള മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് വിപണി ഏതാനും ചില ബഹുരാഷ്ട്ര ഭീമന്മാർ മാത്രം അടക്കിവാഴുന്ന ഒരു ഉരുക്കുകോട്ടയായിരുന്നു. അതിശക്തമായ കാന്തങ്ങൾ, റേഡിയോ-ഫ്രീക്വൻസി സംവിധാനങ്ങൾ, കൃത്യതയാർന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സങ്കീർണമായ ഇമേജ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഗവേഷണവും പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പരിചയസമ്പത്തും അനിവാര്യമാണ്.
ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി
ഏകദേശം 4,500 എംആർഐ മെഷീനുകൾ മാത്രം ഉള്ളതും, എന്നാൽ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി ഇതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളതുമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. യന്ത്രങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം കാരണം ഒരു എംആർഐ സ്കാനിന് മാത്രം സാധാരണക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിന് 5,000 മുതൽ 25,000 രൂപ വരെ ചെലവാകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വിദേശത്തുനിന്ന് വൻതുക നൽകി യന്ത്രങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക പോംവഴി.
പതിവ് രീതികൾ പൊളിച്ചെഴുതിയ അർജുൻ അരുണാചലം
എന്നാൽ, ആ പതിവ് രീതി പൊളിച്ചെഴുതാൻ അർജുൻ അരുണാചലം തീരുമാനിച്ചു. 46-കാരനായ ഈ ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറും, മുൻ ഐഐടി ബോംബെ പ്രൊഫസറും, വോക്സൽഗ്രിഡ്സ് ഇന്നൊവേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ ഇദ്ദേഹം, വ്യവസായ ലോകം അസാധ്യമെന്ന് വിധിയെഴുതിയ ഒന്ന് യാഥാർഥ്യമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ തദ്ദേശീയ 1.5-ടെസ്ല എംആർഐ സ്കാനർ അദ്ദേഹം നിർമിച്ചെടുത്തു..
ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ലോകം 'ഭ്രാന്തൻ ആശയം' എന്ന് വിധിയെഴുതിയ ഒന്നിനെ യാഥാർഥ്യമാക്കി മാറ്റിയതിന് അർജുൻ അരുണാചലത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 2026-ലെ സയൻസ് & ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിലെ അഭിമാനകരമായ റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.
2026 നവംബർ 16-ന് വിജയവാഡയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ വച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ സയ്യിദ് അബ്ദുല് നസീറിൽ നിന്നാണ് അരുണാചലം പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സിഎംഡി സിഎച്ച്. കിരൺ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഈ ചരിത്ര നിമിഷം.
പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കവെ, അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ ഒരു സ്വപ്നത്തെ ക്ലിനിക്കൽ യാഥാർഥ്യമാക്കി മാറ്റിയ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ കുത്തകയായിരുന്ന 1.5-ടെസ്ല എംആർഐ സ്കാനർ നിർമാണ രംഗത്തേക്ക് യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതും, ദ്രവ ഹീലിയം ഇല്ലാത്ത നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ യാത്രയായിരുന്നു. ആ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത്.
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, അർജുൻ അരുണാചലത്തിൻ്റെ ജീവിതയാത്ര വിദേശത്ത് പഠിച്ച് ഉയർന്ന ജോലി നേടിയ ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്ന ഒരു കഥ പോലെ തോന്നാം. മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനും പിഎച്ച്ഡിക്കുമായി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ വിസ്കോൺസിൻ-മാഡിസൺ സർവകലാശാലയിലേക്ക് പോയി. തുടർന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ നിസ്കായുനയിലുള്ള ലോകോത്തര ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ജിഇ ഗ്ലോബൽ റിസർച്ചിൽ ഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞനായും തിളങ്ങി.
ആ ചോദ്യത്തെത്തന്നെ തിരുത്തിയ ഉത്തരം!
എന്നാൽ, അമേരിക്കൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉയർന്ന ശമ്പളവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ആ ചോദ്യത്തെത്തന്നെ അദ്ദേഹം തിരുത്തുകയാണ്!
"എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലായിരുന്നു, അതിനാൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല," അർജുൻ അരുണാചലം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തിരിച്ചുവരവിന് പിന്നിൽ നാടകീയമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ലളിതമായി പറയുന്നു.
"തിരിച്ചുവരാൻ പ്രത്യേക പ്രചോദനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിദേശത്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത്. ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തിപരിചയം നേടിയപ്പോൾ, എൻ്റെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ."
വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അച്ഛനൊപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വളർന്നതുകൊണ്ടാകാം, ഇന്ത്യയോടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ആത്മബന്ധം അദ്ദേഹത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തിരിച്ചുവരവാണ് പിന്നീട് ഐഐടി ബോംബെയിലെ അധ്യാപനത്തിലേക്കും, ഒടുവിൽ ആഗോള മെഡിക്കൽ രംഗത്തെത്തന്നെ ഞെട്ടിച്ച തദ്ദേശീയ എംആർഐ സ്കാനറിൻ്റെ നിർമാണത്തിലേക്കും വഴിതുറന്നത്.
മിഥ്യാധാരണകൾ തകർത്ത വിദേശ അനുഭവങ്ങൾ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രായോഗിക ചിന്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവിതവും ജോലിയും, ആഗോള തലത്തിലുള്ള യഥാർഥ അന്തസ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മിഥ്യാധാരണകളെയും ഇല്ലാതാക്കി. വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ ബഹുമാനം നേടാമെന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ, അദ്ദേഹം ഒരു കയ്പേറിയ യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നുവയ്ക്കുന്നു..
"നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ കയ്പേറിയ ഒരു സത്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്: നമ്മൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുകയും സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ നിർമിക്കുകയും വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകൾ നിങ്ങളെ ശരിക്കും ബഹുമാനിക്കുകയുള്ളൂ." -അർജുൻ അരുണാചലം പറയുന്നു.
ഉപരിപ്ലവമായ ബഹുമാനമല്ല, യഥാർഥ ശക്തിയാണ് വേണ്ടത്
മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം വെറും ഉപരിപ്ലവം മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
"നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോയി സംഭാവനകൾ നൽകുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു, പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഉപരിപ്ലവമായി കുറച്ച് ബഹുമാനം നൽകാൻ അവർ സന്തോഷത്തോടെ തയ്യാറാകും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും സ്വന്തം സമൂഹത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയും വേണം."
മസ്തിഷ്ക പ്രവാഹം ഇന്നലത്തെ പ്രശ്നമാണ്
വർഷങ്ങളായി, ഇന്ത്യൻ ഡീപ്-ടെക് മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ മസ്തിഷ്ക പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളാണ് നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നത്. സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഐഐടി ബോംബെയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, പ്രതിഭകളുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും അരുണാചലം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പഴയ ചിന്താഗതി പൂർണമായും കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
"സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് മസ്തിഷ്ക പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ, നേരെ വിപരീതമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "ഐഐടിയിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിഭകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറത്താണ് ഉള്ളത്, അവർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകുന്നില്ല."
ഇത് തെളിയിക്കാൻ ബെംഗളൂരുവിലെ പീനിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്വന്തം എൻജിനീയറിംഗ് ടീമിലേക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിൽ ഐഐടികളിൽ നിന്നും ഐഐഎസ്സിയിൽ (IISc) നിന്നും ബിരുദം നേടിയ ഒന്നുരണ്ട് പേർ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഭൂരിഭാഗവും ടയർ-ടു എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.
പലരെയും പ്രമുഖ ഐടി സർവീസ് കമ്പനികളിലെ ജോലിയില്ലാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ്. സാധാരണ ജോലികൾക്കായി കാത്തിരുന്ന് കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരായിരുന്നു അവർ. "അവരുടെ കഴിവുകൾ പാഴായിപ്പോവുകയായിരുന്നു," അരുണാചലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. "എൻജിനീയറിങ് മേഖലയിലും നമുക്ക് അർഥവത്തായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അവർ എത്രത്തോളം മികച്ചവരാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് സംഭാവന നൽകുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ദിവസവും സംസാരിക്കുന്ന മുൻനിര സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല അവർ, ഇത് ഇന്ന് പ്രതിഭകൾ ഈ പരിധികൾക്ക് പുറത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന എൻ്റെ വാദത്തെ ശരിവെക്കുന്നു." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച രത്തൻ ടാറ്റയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
പ്രതിഭകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, മൂലധനം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അരുണാചലം അക്കാദമിക് രംഗത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഐഐടി ബോംബെയിലെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ് പ്രൊഫസർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സീഡ് ഗ്രാൻ്റ് 10 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു, ഇനി ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് 5 ലക്ഷം രൂപയായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും. "5 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും?" അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.
ഒരു എംആർഐ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിർമിക്കുന്നതിന് കൃത്യതയാർന്ന കാന്തങ്ങൾ, കസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. സഹകരണങ്ങൾക്കും ഫണ്ടിംഗിനുമായി പല വാതിലുകളും മുട്ടിയെങ്കിലും 2016 വരെ കാര്യമായ ഫലമുണ്ടായില്ല. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സിൻ്റെ അന്നത്തെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയായിരുന്ന വെങ്കിട്ടുമായുള്ള (ആർ. വെങ്കിട്ടരമണൻ) സംഭാഷണമാണ് വഴിത്തിരിവായത്. അദ്ദേഹം അരുണാചലത്തെ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻകുബേറ്ററായ 'സോഷ്യൽ ആൽഫയ്ക്ക്' പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. താമസിയാതെ, അന്തരിച്ച രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് മുന്നിൽ അരുണാചലം എത്തിപ്പെട്ടു.
"ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 78 വയസ്സായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു," അരുണാചലം ഓർക്കുന്നു. "ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടുവട്ടം ആലോചിക്കണമെന്ന് പലരും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടും, അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെയും ശ്രീധർ വെമ്പുവിനെയും പോലുള്ളവർ ഇന്ത്യയിൽ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് അതൊരു വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു."
ആ ആദ്യകാല മൂലധനം വോക്സൽഗ്രിഡ്സിന് ഒരു ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അടിസ്ഥാന സോഫ്റ്റ്വെയറും പ്രോട്ടോടൈപ്പും നിർമ്മിക്കാനും സഹായകമായി. താമസിയാതെ, ഫണ്ടിംഗ് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിത്തുടങ്ങി. 2017-ൽ, ഇൻഡോ-യുഎസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എൻഡോവ്മെൻ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വോക്സൽഗ്രിഡ്സിന് 2.5 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് നാഷണൽ ബയോഫാർമ മിഷന് കീഴിലുള്ള ബയോടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് കൗൺസിൽ (BIRAC) വഴി ഏകദേശം 10-12 കോടി രൂപയും, കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയും ലഭിച്ചു.
"ഇന്ന്, ആർഡിഐ (RDI) ഫണ്ടുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ഡെഫേർഡ് ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20 ദശലക്ഷം ഡോളർ വരെ ലഭിക്കും," അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "ലാഭേച്ഛയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പണം ലഭിക്കുക എന്നത് 15-ഓ 20-ഓ വർഷം മുമ്പ് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. ഇതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്." അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹീലിയം രഹിത മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ്
ആ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ച് വോക്സൽഗ്രിഡ്സ് നിർമ്മിച്ചത് ഒരു പാശ്ചാത്യ മെഷീൻ്റെ പകർപ്പല്ല. എംആർഐ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെയും സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയും അടിമുടി പുനർനിർമ്മിച്ച ഒന്നാണത്. പരമ്പരാഗത സൂപ്പർകണ്ടക്റ്റിംഗ് എംആർഐ സ്കാനറുകൾ അവയുടെ കാന്തങ്ങളെ കേവല പൂജ്യത്തിനടുത്ത് തണുപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ദ്രവ ഹീലിയത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഹീലിയം ചെലവേറിയതും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ളതും മാത്രമല്ല, ആഗോള വിതരണത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ (ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ മൂലം രൂക്ഷമായത്) സ്കാനറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ ആശുപത്രികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അരുണാചലത്തിൻ്റെ ടീം ദ്രവ ഹീലിയത്തെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി, 2 മുതൽ 3 ടൺ വരെ മാത്രം ഭാരമുള്ള (ആശുപത്രികളിൽ സാധാരണയുള്ള 5-6 ടൺ ഭാരമുള്ള ഭീമൻ മെഷീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച്) ഭാരം കുറഞ്ഞ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. സ്കാൻ സമയം വേഗത്തിലാക്കുന്ന സ്വന്തം സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലം വ്യക്തമാണ്.
വോക്സൽഗ്രിഡ്സിൻ്റെ സ്കാനർ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രാപൂരിലുള്ള ടാറ്റ കാൻസർ കെയർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഇതിനകം ക്ലിനിക്കൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത് ബെംഗളൂരുവിലെ ശ്രീ സത്യസായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹയർ മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ സ്ഥാപിച്ചുവരുന്നു. അടുത്തതായി, അത്യാധുനിക രോഗനിർണയ സംവിധാനങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി അപ്രാപ്യമായിരുന്ന പൊതു-ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത ആശുപത്രികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിൽ & മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷനു വേണ്ടി രണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ നടക്കും.
ആഗോള ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം അതിവേഗമാണ് ലഭിച്ചത്. വോക്സൽഗ്രിഡ്സിലെ രണ്ട് യുവ എൻജിനീയർമാർ അടുത്തിടെ ബിറ്റ്സ് പിലാനിയുടെ ഹൈദരാബാദ് കാമ്പസിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, പെൻസിൽവാനിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ആശ്ചര്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു.
ചെറുതായി ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള മറുമരുന്ന്
ഈ യാത്ര സുഗമമായിരുന്നോ എന്ന് അരുണാചലത്തോട് ചോദിച്ചാൽ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാൽപ്പനിക സങ്കൽപ്പങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുതള്ളും. "'ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത്?' എന്ന് പലതവണ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേദനാജനകമാണ്," അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു. എങ്കിലും, വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിലെ കഠിനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നിയമം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്, "നിങ്ങൾ ചെറുതായി ചിന്തിച്ചാൽ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ."
റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിഗത ട്രോഫി എന്നതിലുപരി, അടുത്ത തലമുറയിലെ ഇന്ത്യൻ സംരംഭകർക്കുള്ള ഒരു തെളിവായാണ് താൻ കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "തദ്ദേശീയമായ ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരം വളരെ നിർണായകമാണെന്നും അരുണാചലം പറയുന്നു. "അത്തരമൊരു കമ്പനി എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ, നാളെ നൂറുകണക്കിന് അത്തരം കമ്പനികൾ ഉണ്ടാകും. ഇനി 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മികച്ച മെഡിക്കൽ ഉപകരണ കമ്പനികൾ ഉയർന്നുവരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ, അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Also Read: കലഹന്ദിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനമായി ഡോ. അക്വിനാസ് എടശ്ശേരി; തേടിയെത്തിയത് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്