ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കല് കോളജ് പ്രവേശനത്തെ നീറ്റ് മാറ്റി മറിച്ചതെങ്ങനെ?
വിവിധ മെഡിക്കല് പ്രവേശന പരീക്ഷകള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഇല്ലാതാക്കാന് ഈ ഒരൊറ്റ ദേശീയ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധിച്ചുവെന്ന് ഡോ.രോഹന് കൃഷ്ണന് പറയുന്നു. സുരഭി ഗുപ്തയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്.
Published : June 21, 2026 at 10:45 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ കുട്ടികളാണ് എല്ലാ വര്ഷവും നാഷണല് എലിജിബിലിറ്റി കം എന്ട്രന്സ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. എന്നാല് സംസ്ഥാനങ്ങള്, വിവിധ സ്വകാര്യ കോളജുകള്, കേന്ദ്ര അധികൃതര് തുടങ്ങിയവര് നടത്തുന്ന വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലൂടെയുള്ള മെഡിക്കല് പ്രവേശന കാലം മിക്കവരും വിസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.
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നീറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുയരുന്ന പുതിയ വിവാദങ്ങള് ഈ പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉടലെടുത്തു, ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു നീറ്റിന്റെ മുന്ഗാമികള്, അഖിലേന്ത്യാ പ്രീ മെഡിക്കല് പരീക്ഷ, ഈ ശ്രദ്ധേയ പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളികള് തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.
നീറ്റിന് മുമ്പ് നിരവധി പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലൂടെയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ മെഡിക്കല്പ്രവേശനം. സെന്ട്രല് ബോര്ഡ് ഓഫ് സെക്കന്ഡറി എക്സാമിനേഷന് (സിബിഎസ്ഇ) 1988ല് കൊണ്ടു വന്ന എഐപിഎംടിയിലൂടെ ആയിരുന്നു അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ടയിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നടത്തിയിരുന്നത്.
ഇതിന് പുറമെ സംസ്ഥാനങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മെഡിക്കല് പ്രവേശന പരീക്ഷയും നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം നിരവധി സ്വകാര്യ കോളജുകളും അസോസിയേഷനുകളും വേറെയും പ്രവേശന പരീക്ഷകള് നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു ശരാശരി അപേക്ഷകന് വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മാസങ്ങളോളം സഞ്ചരിച്ച് നിരവധി പരീക്ഷകള് എഴുതേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഈ ചിതറിക്കിടന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ആകെഫലം.
ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ അനുഭവങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഈ പ്രക്രിയ വളരെയധികം സങ്കീര്ണമായിരുന്നുവെന്ന് ഡല്ഹി മെഡിക്കല് അസോസിയേഷന് അധ്യക്ഷനും ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഓള് ഇന്ത്യ മെഡിക്കല് അസോസിയേഷന്റെ മുഖ്യരക്ഷാധികാരിയുമായ ഡോ. രോഹന് കൃഷ്ണന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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എഐപിഎംടി തന്നെ മുന്കാലങ്ങളില് രണ്ട് ഘട്ടമായിരുന്നു. അപേക്ഷകര് ആദ്യം ഒബജക്ടീവ് പ്രാഥമിക പരീക്ഷ പാസാകണമായിരുന്നു. പിന്നീട് പരമ്പരാഗത പേപ്പര് പേന മാതൃകയില് പ്രധാന വിഷയ പരീക്ഷയും നടത്തും.
എഐപിഎംടിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നിരവധി വെല്ലുവിളികള് വിദ്യാര്ത്ഥികള് നേരിട്ടിരുന്നു. വിവിധ പരീക്ഷ ശൈലികള്ക്ക് അനുസൃതമായി കുട്ടികള് തയാറെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പ്രവേശന കാലത്ത് നിരന്തരം ഇവര്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും വേണ്ടി വന്നു.
സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലും നീറ്റിന്റെ പിറവിയും
രാജ്യമെമ്പാടും ഒരു ഏകീകൃത പ്രവേശന സമ്പ്രദായം സൃഷ്ടിക്കാനായി ഇന്ത്യന് മെഡിക്കല് കൗണ്സില് ആണ് ഒരൊറ്റ ദേശീയ മെഡിക്കല് പ്രവേശന പരീക്ഷ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. 2013ലാണ് ആദ്യ നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷ നടത്തിയത്. എന്നാല് ഈ പരീക്ഷണം അല്പ്പായുസ് ആയിരുന്നു.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നീറ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ സുപ്രീം കോടതി 2013 ജൂലൈയില് നീറ്റ് റദ്ദാക്കി. എഐപിഎംടിയും സംസ്ഥാനതല പരീക്ഷകളും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
എന്നാല് 2016 ഏപ്രിലില് നീറ്റ് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം നിര്ണായകമായി. എഐപിഎംടിയില് നിന്ന് നീറ്റിലേക്കുള്ള മാറ്റം രണ്ട് നടപടികളിലൂടെയായിരുന്നു. 2016 മെയ് ഒന്നിന് നടന്ന എഐപിഎംടി നീറ്റിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമാകുകയും ജൂലൈ24ന് നടത്തിയ പരീക്ഷ നീറ്റ് രണ്ടാം ഘട്ടമായി മാറുകയും ചെയ്തു.
2017 മുതല് രാജ്യമെമ്പാടും എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏക പ്രവേശന പരീക്ഷയായി നീറ്റ് മാറി.
ആഘാതമായി 2015ലെ എഐപിഎംടി ചോര്ച്ച
നീറ്റ് യുഗം തുടങ്ങും മുമ്പ് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ അഴിമതിയുണ്ടായത് 2015ല് ആയിരുന്നു. നീറ്റ് നിലവില് വരും മുമ്പ് നടന്ന ആസൂത്രിതമായ ഒരു തട്ടിപ്പ് ഹരിയാന പൊലീസാണ് പുറത്ത് കൊണ്ട് വന്നത്. 2015ലെ എഐപിഎംടിയിലായിരുന്നു ഈ വന് തട്ടിപ്പ്. പരീക്ഷ നടക്കവെ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങള് വഴി ഉത്തരം പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനുള്ള സിമ്മുകളും ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.
പിന്നാലെ റോഹ്തക്കില് നിരവധി പേര് അറസ്റ്റിലായി. ദേശീയ പരീക്ഷ പ്രക്രിയയില് നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകള് അതോടെ മറനീക്കി പുറത്ത് വന്നു. പരീക്ഷയില് ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടര്ന്ന് സുപ്രീം കോടതി 6.3 ലക്ഷം കുട്ടികള് എഴുതിയ 2015ലെ എഐപിഎംടി റദ്ദാക്കി. വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്താനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നായി ഇന്നും ഇത് നിലനില്ക്കുന്നു. നീറ്റിന് മുമ്പ് ചോര്ച്ചയും തട്ടിപ്പ് വിവാദവും മൂലം പൂര്ണമായും റദ്ദാക്കപ്പെട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷയുമായിരുന്നു ഇത്.
എന്ത് കൊണ്ട് നീറ്റ് വന്നു
കേവലം നടത്തിപ്പ് സൗകര്യത്തിനായി മാത്രമല്ല നീറ്റ് ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്. മറിച്ച് സുതാര്യതയിലുള്ള ആശങ്കകളാണ് നീറ്റിന്റെ പിറവിക്ക് വഴിതെളിച്ചത്. മുന്കാല സംവിധാനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലെ ഐക്യരൂപ്യമില്ലായ്മയും ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം വിവാദങ്ങളുണ്ടായതായി ഡോ.കൃഷ്ണന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഒരു രാജ്യം ഒരൊറ്റ പ്രവേശന പരീക്ഷ എന്ന ആശയവും ക്രമേണ നീറ്റിന്റെ പിറവിക്ക് കാരണമായതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ഒരൊറ്റ പരീക്ഷ കുട്ടികള്ക്ക് യാത്രാഭാരം ലഘൂകരിച്ചെന്നും ഒരേ സാഹചര്യത്തില് മത്സരിച്ച് ഒരൊറ്റ റാങ്ക് പട്ടികയിലൂടെ പ്രവേശനം നേടാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിദ്യാര്ത്ഥികള് കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് രാജ്യമെമ്പാടുമായി ചിതറിക്കിടന്നരിുന്ന വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകളില് പങ്കെടുക്കാനോടിയിരുന്ന പണ്ടത്തെ അനിശ്ചിതത്വവും സങ്കീര്ണതകളും ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
നീറ്റിനെക്കാള് കടുപ്പമായിരുന്നോ എഐപിഎംടി
നീറ്റിനെക്കാള് കടുപ്പമായിരുന്നോ എഐപിഎംടി എന്നതില് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കിടയിലും പരീശിലന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കിടയിലും ചര്ച്ച തുടരുകയാണ്.എന്നാല് ഇവ തമ്മില് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക താരതമ്യവും ഇല്ല. കാരണം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാലത്താണ് നടക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഘടനയിലും.
അതേസമയം എഐപിഎംടി ജീവശാസ്ത്രത്തിലധിഷ്ഠിതമായിരുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നു. ഒപ്പം എന്സിഇആര്ടി അധിഷ്ഠിതവും. ചിലവര്ഷങ്ങളില് പരീക്ഷയിലെ ഫിസിക്സ് ചോദ്യങ്ങള് കടുത്തതായിരുന്നു. നീറ്റാകട്ടെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. വിവിധ വിഷങ്ങളില് ഊന്നിയുള്ള സമീപനമാണ് നീറ്റില് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളഥ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല ധാരണ ഉണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ കടന്നുകൂടാനാകൂ.
മത്സരം കടുത്തു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇരുപരീക്ഷകളും തമ്മില് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം. എഐപിഎംടിക്ക് സാധാരണ ആറ്-ഏഴ് ലക്ഷം പേരെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. നീറ്റിനാകട്ടെ പ്രതിവര്ഷം 20 ലക്ഷം പേര് വരെ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നു. ഇത് തന്നെ മത്സരം കൂടുതല് കടുത്തതാക്കുന്നു.
എഐപിഎംടിയുടെ ചോദ്യങ്ങള് ചില വര്ഷങ്ങളില് കടുപ്പമേറിയതാകുമ്പോള് നീറ്റില് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് മത്സരം കടുക്കുന്നു.
നീറ്റിലും ചോര്ച്ചാവിവാദം
നീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ആവര്ത്തിച്ച് ആരോപണങ്ങള് ഉയരുകയാണ്. പരീക്ഷ നിലവില് വന്ന ആദ്യവര്ഷമായ 2016ല് തന്നെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളില് ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ന്നതായി വിവാദം ഉയര്ന്നിരുന്നു. എന്നാല് പരീക്ഷ ദേശവ്യാപകമായി റദ്ദാക്കപ്പെട്ടില്ല.
2017നും 2023നുമിടയില് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങള്, ആള്മാറാട്ടം, തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയവ ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരുന്നു. 2024ല് ബിഹാറിലുണ്ടായ ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയാണ് ഇതിലേറ്റവും വലുത്. ഇത് ദേശീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള് വരെയുണ്ടാക്കി. ചില വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഗ്രേസ് മാര്ക്ക് നല്കിയതിലെ അപാകതകളും ചോദ്യമുയര്ത്തി. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാണ് പരീക്ഷയില് വിട്ടുവീഴ്ചകള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത്.
അവസാനം പരീക്ഷ പൂര്ണമായി റദ്ദാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കോടതി തീരുമാനിച്ചു. ഗ്രേസ് മാര്ക്ക് കിട്ടിയ 1563 കുട്ടികള്ക്ക് പുനപ്പരീക്ഷ നടത്താന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ചിതറിയ സംവിധാനത്തില് നിന്ന് ദേശീയ പരീക്ഷയിലേക്ക്
കഴിഞ്ഞ നാല്പ്പത് വര്ഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ മെഡിക്കല് പ്രവേശന പരീക്ഷയില് നിര്ണായകമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന, സ്വകാര്യ ദേശീയ പരീക്ഷകളില് നിന്ന് ഒരൊറ്റ ദേശീയ പരീക്ഷയിലേക്കുള്ള പരിണാമം. നീറ്റ് വരും മുമ്പ് എന്ടിഎസ്ഇ പരിഷ്കാരങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇപ്പോഴും പരീക്ഷയുടെ സുതാര്യതയും പ്രാപ്യതയും സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച തര്ക്കങ്ങള് തുടരുകയാണ്. ഏതായാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് നീറ്റ് ചില നിര്ണായക മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നതില് തര്ക്കമില്ല.