'ആവശ്യമായ വിശ്രമവും സുരക്ഷയും'; പുതിയ തൊഴില്‍ നിയമം ഖനി തൊഴിലാളികളെ ശാക്തീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

'ആവശ്യമായ വിശ്രമവും സുരക്ഷയും'; പുതിയ തൊഴില് നിയമം ഖനി തൊഴിലാളികളെ ശാക്തീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം
ഖനി തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആവശ്യമായ വിശ്രമവും സുരക്ഷയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഖനി ഉടമകളെയും സഹായിക്കുന്നു. തൊഴില് നിയമം ഒരു സമഗ്ര തൊഴില് ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം.
Published : December 7, 2025 at 8:28 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസന മുന്നേറ്റത്തില് തൊഴിലാളികളുടെ പങ്ക് ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്തതാണ്. തൊളിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി സര്ക്കാര് നിരവധി നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോള് രാജ്യത്താകമാനമുള്ള തൊഴിലാളികള്ക്കായി പുതിയ നിയമ ചട്ടക്കൂടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാര് അവതരിപ്പിച്ചത്. മുമ്പ് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 29 നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയും പുതുക്കിയുമാണ് പുതിയ ലേബര് നിയമങ്ങള്.
എന്നാല് ഈ തൊഴില് നിയമങ്ങള് ഖനി തൊഴിലാളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് എത്രപേർക്ക് അറിയാം? കേന്ദ്രം ഇതേകുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പുതിയ തൊഴില് നിയമം ഖനി തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കുമെന്നാണ്. പുതിയ തൊഴില് നിയമ പ്രകരാം ഖനന തൊഴിലാളികള്ക്ക് മികച്ച ജോലി സമയം, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ ഖനന മേഖല ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
ഖനി തൊഴിലാളികള്ക്ക് ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കും
ഖനിത്തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, ക്ഷേമം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ശക്തമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന ആലോചനയിലായിരുന്നു. എന്നാല് പുതിയ തൊഴില് നിയമങ്ങളുടെ നിര്മ്മാണം ഖനന തൊഴിലാളികളെ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ്. പുതിയ തൊഴിൽ കോഡുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ (OSH & WC), 2020, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ (SS), 2020 എന്നിവ മുൻ വ്യവസ്ഥകൾ ഏകീകരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത്തരം നിയമങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചതോടെ ഖനി തൊഴിലാളികള്ക്കും ക്ഷേമവും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സര്ക്കാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഇന്ത്യയിലുടനീളം തൊഴില് നിയമം ഏകീകൃത മാനദണ്ഡങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിയമങ്ങള് ലളിതമാക്കുന്നു, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പരിരക്ഷ വിപുലീകരിക്കുന്നു, തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ജോലി സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത നൽകുന്നു" സർക്കാർ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഖനി ഉടമകള്ക്കും നേട്ടം
പുതിയ നിയമങ്ങള് ഖനി തൊഴിലാളികള്ക്കും ഖനി ഉടമകള്ക്കും ഒരുപോലെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണെന്ന് സര്ക്കാര് പറഞ്ഞു. അതായത്, ഖനി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഖനി മേഖലകളില് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ മികച്ച ജോലി സാഹചര്യം എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഖനി ഉടമകള്ക്ക് പുതിയ കോഡുകൾ പ്രവര്ത്തനാത്മകമാണെന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലുടെ വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരേസമയം ഖനി തൊഴിലാളികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും ഖനന വ്യവസായം എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിയമങ്ങള്. ഖനി തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ഈ നിയമത്തിന് കീഴില് വരുന്നു. ദീർഘകാലമായി നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലൂടെ തൊഴിലാളികള്ക്ക് അവകാശങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഒപ്പം തൊഴിലുടമകൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണ ഭാരങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" പ്രസ്താവനയില് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഖനി തൊഴിലാളികള്ക്ക് സുരക്ഷയും വിശ്രമവും
ഖനി മേഖലകളില് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ഖനികളില് മികച്ച സുരക്ഷയോ വിശ്രമമോ ഉടമകള് നല്കിയിരുന്നില്ല. പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഷെഡ്യൂളുകളില് മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ നിയന്ത്രിത സമയം, വിശ്രമ ഇടവേളകൾ, ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് മികച്ച ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
വാർഷിക പരിശോധനകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, ക്ഷേമ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ദീർഘകാല സംരക്ഷണം എന്നിവയിലൂടെ സാമൂഹിക സുരക്ഷ വികസിപ്പിക്കുന്നു. അതേസയം ഏകീകൃത രജിസ്ട്രേഷൻ, കാര്യക്ഷമമായ പരിശോധനകൾ, ഡിജിറ്റൽ പ്രക്രിയകൾ എന്നിവ ഖനി വ്യവസായം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ, ഖനന മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിന് ഇന്ത്യ അടിത്തറയിടുകയാണ്. "പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഖനി തൊഴിലാളികളെ മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി സമയം, ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, ലിംഗഭേദം എന്നിവയിലൂടെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര ചട്ടക്കൂട് സൃഷ്ടി ച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിര്ദേശങ്ങള് തൊഴിലുടമകൾക്ക് നൽകുന്നു" പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
സര്ക്കാരിൻ്റെ പുതിയ തൊഴില് നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാകുന്നതോടെ ഖനി തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ആവശ്യമായ വിശ്രമമോ സുരക്ഷയോ ഇല്ലാതെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഖനികളില് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്ക്കിത് മികച്ച അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളും സര്ക്കാര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. എന്നാല് ലേബര് നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലയിടത്തും പ്രതിഷേധങ്ങളും ശക്തമാണ്.
