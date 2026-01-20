ETV Bharat / bharat

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 8:30 PM IST

5 Min Read
റങ്ങാത്ത കണ്ണുകളുമായി അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പട്ടാളമാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും സ്വസ്ഥമായ ഉറക്കത്തിന് കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് "ജയ് ഹിന്ദ്" എന്ന മുദ്രാവാക്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ പൗരൻ്റെയും ശിരസ് അഭിമാനം കൊണ്ട് ഉയരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ആർമി അഭിമാനമായി മാറുന്നത് കേവലം ഒരു സൈനിക ശക്തി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അടയാളം കൂടിയായതുകൊണ്ടാണ്. കൊടും തണുപ്പിലും കൊടും ചൂടിലും തളരാതെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നല്‍കാൻ വരെ തയ്യാറായാണ് ഇവര്‍ അതിര്‍ത്തി കാക്കുന്നത്. ആദ്യം രാജ്യം പിന്നെ ജീവൻ എന്നതാണ് ഓരോ പട്ടാളക്കാരൻ്റെയും ആദര്‍ശം.

കാലം മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും സൈനിക ശക്തിയും വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം. പഹല്‍ഗാമില്‍ നടന്ന ഭീകരവാദ ആക്രമണത്തില്‍ സിന്ദൂരം മായ്‌ക്കേണ്ടി വന്ന സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരം കണക്കിലെടുത്തും പാകിസ്ഥാൻ അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ഭീകരരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കരുത്ത് തെളിയിച്ചത്. അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ആ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ആര്‍മിയുടെ ശക്തി അന്ന് ലോകം കണ്ടതാണ്.

എന്നാല്‍, പണ്ട് ഒരു ചെറിയ വെടിയുണ്ട പോലും വാങ്ങാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കാലം രാജ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അമേരിക്കയും ചൈനയും റഷ്യയുമൊക്കെ കുതിച്ചുപായുമ്പോള്‍, ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ. എന്നാല്‍ കാലം മാറി, ഇന്ന് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കിടപിടിച്ച് ഇന്ന് പ്രതിരോധ ശേഷിയിലും സൈനിക ശക്തിയിലും ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. കൂടാതെ നൂറിലലധികം രാജ്യങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് ആയുധങ്ങളും മറ്റും കയറ്റുമതിയും ചെയ്യുന്നു.

റാങ്കിങ് ഇങ്ങനെ

രാജ്യങ്ങളുടെ റാങ്കിങ് (ETV Bharat)

ഗ്ലോബൽ ഫയർ പവർ (ജിഎഫ്‌പി) സൂചികയിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, വ്യോമ, കര, നാവിക, ആണവ വിഭാഗങ്ങള്‍, അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, ആയുധങ്ങള്‍, സാമ്പത്തികം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സൂചിക തയ്യറാക്കുക. ജിഎഫ്‌പി സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയരിക്കുകയാണ്. കണക്ക് പ്രകാരം, അമേരിക്കയാണ് മുന്നിൽ. ചൈന രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും റഷ്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും യുകെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ് നിൽക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 1971ന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂര്‍. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ ജമ്മു കശ്‌മീരിലെയും ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്‍റെ ആക്രമണം. പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂര്‍ നടപ്പിലാക്കിയത്.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനായി ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള, ദീർഘദൂര ആക്രമണ ആയുധങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവയിൽ SCALP ക്രൂയിസ് മിസൈൽ, HAMMER പ്രിസിഷൻ ബോംബ്, മറ്റ് യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധ ശേഷിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിങ് കൂടിയതും ആദ്യ അഞ്ച് സൈനിക ശക്തികളിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെട്ടതും. 145 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്ന് നാം ഓർക്കണം.

രാജ്യത്തിൻ്റെ പവർ ഇൻഡക്‌സ് സ്കോർ 0.1184 ആണ്. 0.000 എന്ന സൂചിക സ്കോർ ഒപ്റ്റിമൽ ആയാണ് കണാക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ 12-ാം സ്ഥാനത്തും ബംഗ്ലാദേശ് 35-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയേക്കാൾ ദുർബലമാണ് നമ്മുടെ അയൽരാജ്യങ്ങൾ രണ്ടും. ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇരട്ടിയും ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനസംഖ്യയുടെ എട്ട് മടങ്ങും വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊണ്ട് രാജ്യം മുന്നിൽ തന്നെ.

സൈനികരും പ്രതിരോധ ബജറ്റും

സമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സൈനികരുടെ എണ്ണം എടുത്ത് നോക്കിയാലും. ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഏകദേശം 10 മടങ്ങ് സൈനികരുണ്ട് ഇവിടെ. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ബജറ്റ് 75 ബില്യൺ ഡോളർ (₹6.81 ലക്ഷം കോടി) ആണ്. അതേസമയം പാകിസ്ഥാന് 7.6 ബില്യൺ ഡോളറും ബംഗ്ലാദേശിന് 4.4 ബില്യൺ ഡോളറുമാണ് ബജറ്റ് വരുന്നത്. 2026 ഓടെ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയ മിസൈലുകൾ, ആധുനിക അന്തർവാഹിനികൾ, ആയുധങ്ങൾ, മറ്റ് ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനം (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രതിരോധ ബജറ്റിൽ സ്ഥിരമായ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2024-25ലെ ഉത്‌പ്പാദനം റെക്കോർഡിലെത്തി (1.51 ലക്ഷം കോടി രൂപ). കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 18 ശതമാനമാണ് കൂടിയത്. 2023-24ൽ തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ ഉത്‌പാദനത്തിലും വർധനവ് (₹1.27 ലക്ഷം കോടി രൂപ) രേഖപ്പെടുത്തി. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഉത്‌പ്പാദനം ₹1.08 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു.

അതേസമയം 2021-22ൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഉത്‌പാദനം 94,845 കോടിയായിരുന്നു. തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ ഉത്‌പാദനം 84,643 കോടിയും. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പ് വച്ചതും ആ നേട്ടത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ₹209,050 കോടിയുടെ (ഏകദേശം $25 ബില്യൺ) 193 കരാറുകളിലാണ് മന്ത്രാലയം ഒപ്പുവച്ചത്. ഇതിൽ 177 കരാറുകൾ (92%) നൽകിയത് ആഭ്യന്തര വ്യവസായത്തിനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

പാകിസ്ഥാൻ-ബാംഗ്ലാദേശ് രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ ഇന്ത്യ ശക്തം (ETV Bharat)
  • എൽസിഎച്ച് പ്രചന്ദ്: 156 യുദ്ധവിമാന ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കായി 62,700 കോടിയുടെ രണ്ട് കരാറുകൾ 2025 മാർച്ചിൽ എച്ച്എഎല്ലുമായി ഒപ്പുവച്ചു.
  • ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ: ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കായി 19,518 കോടിയുടെ ഒരു പ്രധാന കരാർ 2024 മാർച്ചിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തു.
  • മിഗ്-29 എഞ്ചിനുകൾ: ആർഡി-33 എയറോ-എഞ്ചിനുകൾക്കായി 5,249 കോടിയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു.
  • എഎൽഎച്ച് ധ്രുവ്: കരസേനയ്ക്കും തീരസംരക്ഷണ സേനയ്ക്കുമായി 34 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് 8,073 കോടി രൂപ നൽകി.

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്കായി 62,370 കോടിയിലധികം ചെലവിൽ 68 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും 29 രണ്ട് സീറ്റർ വിമാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 97 ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് (എൽസിഎ) എംകെ1എ വിമാനങ്ങളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം 2025 സെപ്റ്റംബർ 25 ന് എച്ച്എഎല്ലുമായി ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഈ വിമാനങ്ങളുടെ വിതരണം വരും വർഷങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാവും. ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലും കാരറിൽ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ഉത്‌പ്പാദനം വർധിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കായി 26 റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ (22 സിംഗിൾ സീറ്ററും 4 ട്വിൻ സീറ്ററും) വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കരാറാണിത്. കൂടാതെ നാവികസേനയ്‌ക്കായി ശക്തി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, ആധുനിക പട്രോളിങ് കപ്പലുകൾക്കും കാഡറ്റ് പരിശീലന കപ്പലുകൾക്കുമായി EON-51 (ഇലക്ട്രോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം) വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ലിമിറ്റഡുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരം കരാറിൽ ഒപ്പ് വയ്‌ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ കയറ്റുമതി

2024-25 ൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി 23,622 കോടി (ഏകദേശം 2.76 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ) ആണ്. അതിന് മുമ്പ് 21 കോടി മാത്രമായിരുന്നു. അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, അർമേനിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ ആയുധങ്ങള്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2029 ആകുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനവും 50,000 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതിയും കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രതിരോധ ഉത്‌പ്പന്ന നിർമാണ കമ്പനികളിൽ HAL, BEL, BDL, മസഗോൺ ഡോക്ക് (MDL), കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലാർസൻ & ട്യൂബ്രോ (L&T), ഭാരത് ഫോർജ് (കല്യാണി ഗ്രൂപ്പ്), ടാറ്റ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്‌റ്റംസ്, മഹീന്ദ്ര ഡിഫൻസ് സിസ്‌റ്റംസ് എന്നിവ വിമാനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, നാവിക കപ്പലുകൾ, മിസൈലുകൾ, പീരങ്കികൾ തുടങ്ങിയവ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇത്തരം പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങളുടെ ഉത്‌പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചില നയങ്ങളിൽ സർക്കാർ മാറ്റം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് തദ്ദേശീയ നിര്‍മാണ് (മെയ്‌ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 5,500-ലധികം ഇനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചത്.

