ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്നത് ആര്, എങ്ങനെ? കൗതുകമുണർത്തുന്ന ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമിതാ...
കടലിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തിരയുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ്. മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഓരോ കാറ്റിനും ഗാംഭീര്യമുള്ള വെവ്വേറെ പേരുകൾ! ആരാണ് ഈ ഭീകരൻമാരായ കാറ്റുകൾക്ക് ഇത്ര മനോഹരമായ പേരുകൾ നൽകുന്നത്? അറിഞ്ഞിരിക്കാം...
Published : November 2, 2026 at 2:55 PM IST
ഭീതിയും കൗതുകവും ഒരുപോലെ ഉണർത്തുന്നവയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരുകൾ. കത്രീനയും ഓഖിയും തൗട്ടെയും കടന്ന് ഒടുവിൽ 'അർണബിലും' 'മുരസിലും' എത്തിനിൽക്കുന്ന ആ പേരുകൾക്ക് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു ലോകനിയമമുണ്ട്. വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്നത് അത്ര നിസാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഈ രൗദ്രഭാവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ നാമകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വലിയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ചരിത്രവും കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമുണ്ട്.
ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്നത് എന്തിനാണ്?
മുൻകാലങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങളും സംഖ്യകളും (ഉദാഹരണത്തിന്: 2N, Lat 15N Long 85E) ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. ദുരന്തസമയത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കൈമാറാൻ ലളിതമായ പേരുകൾ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം കൊടുങ്കാറ്റുകള്ക്ക് പേരിടുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിലെ ഗവേഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ (പ്രത്യേകിച്ച് പസഫിക്, അറ്റ്ലാൻ്റിക് സമുദ്രങ്ങളിൽ) അവ ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ പേരിടൽ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത പേരുള്ളപ്പോൾ ജനം ആ കൊടുങ്കാറ്റിനെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
ആരാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്നത്
ഒരു രാജ്യത്തിന് മാത്രമായി ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനായി ആഗോളതലത്തിൽ വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (WMO) മേൽനോട്ടത്തിൽ വിവിധ പ്രാദേശിക സമിതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെ വിവിധ സമുദ്ര മേഖലകളെ 6 റീജിയണൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ സെൻ്ററുകളായി (RSMCs) തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഈ ആറ് വരേണ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും രൂപപ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്നത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന WMO/ESCAP പാനൽ ആണ്.
ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന '13 രാജ്യങ്ങളുടെ' സമിതി
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ പേരിടൽ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് 2000-ത്തിലാണ്. ആദ്യം 8 രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ സമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 13 ആയി. ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, മാലദ്വീപ്, മ്യാൻമർ, ഒമാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, ഇറാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, യെമൻ എന്നിവയാണ് അംഗ രാജ്യങ്ങള്. ഈ 13 രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 13 പേരുകൾ വീതം നിർദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകെ 169 പേരുകളടങ്ങിയ വലിയൊരു പട്ടിക മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്നു. രാജ്യങ്ങളുടെ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ചുഴലിക്കാറ്റിനും മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ പേര് നൽകുന്നത്.
പേരിടൽ പ്രക്രിയയുടെ ചരിത്രവും രീതിയും
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് 2000-ത്തിലാണ്. തുടർന്ന് നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ 2004-ൽ ഇതിനായുള്ള അന്തിമ ഫോർമുലയും ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക പേരുവിവര പട്ടികയും നിലവിൽ വന്നു. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 119 കിലോമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയി ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായി തരംതിരിക്കുന്നതും ഔദ്യോഗികമായി പേര് നൽകുന്നതും. പാനലിലെ ഓരോ രാജ്യവും നൽകിയ പേരുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു നിശ്ചിത ക്രമത്തിലാണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ആ ക്രമത്തിലെ അടുത്ത പേര് അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2020-ൽ വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ 'അംഫാൻ' എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയത് തായ്ലൻഡ് ആയിരുന്നു.
ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരുകൾ 'റിട്ടയർ' ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ?
ചില ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരുകൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാത്ത വിധം പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നിലും കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളും വൻതോതിൽ ജീവഹാനിയും വരുത്തിവെക്കുന്ന അതിശക്തമായ ദുരന്തങ്ങൾ വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരുകൾ പ്രകൃതിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പിന്നീട് മാറ്റാറുണ്ട്.
ഇത്തരത്തിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പേരുകൾ അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്ക് പിന്നീട് ഒരിടത്തും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നീക്കം ചെയ്ത പേരുകൾക്ക് പകരം പുതിയ പേരുകൾ രാജ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അവ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.ഒഡീഷയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും കടുത്ത നാശം വിതച്ച 'നർഗീസ്' (2008), 'ഫൈലിൻ' (2013) എന്നീ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി റിട്ടയർ ചെയ്തവയാണ്.
പേരിടലിലെ മര്യാദകൾ
ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കടുത്ത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്: പേര് രാഷ്ട്രീയപരമോ, മതപരമോ, ലിംഗപരമോ ആയി ആരുടെയും വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാകരുത്. ക്രൂരതയോ അക്രമമോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരുകൾ പാടില്ല. ഉച്ചരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും പരമാവധി 8 അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുമായിരിക്കണം,ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച പേര് പിന്നീട് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല.
ഇന്ത്യയെ നടുക്കിയ ചരിത്രത്തിലെ മഹാമാരികൾ
സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ച ചില പ്രധാന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഇവയാണ്..
ഒഡീഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ (1999)
ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭീകരമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിലൊന്ന്. മണിക്കൂറിൽ 260 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ച ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. (ഈ കാലയളവിൽ ഔദ്യോഗിക പേരിടൽ സമ്പ്രദായം നിലവിലില്ലായിരുന്നു).
ഫയാൻ (2009)
കേരള തീരത്തുകൂടി കടന്നുപോയ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് കനത്ത മഴയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും കാരണമായി. 'ഫയാൻ' എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യ തന്നെയായിരുന്നു.
ഫൈലിൻ (2013)
ഒഡീഷ തീരത്ത് ആഞ്ഞടിച്ച അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ്. എന്നാൽ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതു വഴി വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ പേര് നൽകിയത് തായ്ലൻഡ് ആണ്. (ഈ പേര് പിന്നീട് റിട്ടയർ ചെയ്തു).
ഓഖി (2017)
കേരളത്തെയും ലക്ഷദ്വീപിനെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ചുഴലിക്കാറ്റ്. കടലിൽ പോയ നിരവധി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനാണ് ഓഖി കവർന്നത്. 'കണ്ണ്' എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ പേര് നൽകിയത് ബംഗ്ലാദേശ് ആണ്.
അംഫാൻ (2020)
കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാളിനെയും ഒഡീഷയെയും തകർത്തുകളഞ്ഞ സൂപ്പർ ചുഴലിക്കാറ്റ്. 'ആകാശം' എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഈ പേര് നൽകിയത് തായ്ലൻഡ് ആണ്.
തൗട്ടെ (2021)
അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ്. മ്യാൻമറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം ഉടുമ്പിന്റെ (Gecko) പേരിൽ നിന്നാണ് 'തൗട്ടെ' എന്ന പേര് മ്യാൻമർ നൽകിയത്.
ഇന്ത്യ നിർദ്ദേശിച്ച ചില പ്രമുഖ പേരുകൾ
അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥാ പാനലിലെ (WMO/ESCAP) പ്രധാന അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്കായി നിരവധി പേരുകൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വായു, അഗ്നി, പ്രകൃതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലളിതമായ പേരുകളാണ് ഇന്ത്യ സാധാരണയായി നൽകാറുള്ളത്.
• അഗ്നി : ഇന്ത്യ നൽകിയ ആദ്യകാല പേരുകളിൽ ഒന്ന്.
• ആകാശ് : ആകാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേര്.
• ബിജ്ലി : മിന്നൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നൽകിയത്.
• ജൽ: വെള്ളം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ.
• വായു: 2019-ൽ ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് ഭീതി വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ പേര്.
ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നാമകരണ പട്ടിക
2020-ൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന 13 അംഗരാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്കായി 169 പേരുകൾ അടങ്ങിയ പുതിയൊരു പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഓരോ രാജ്യവും 13 പേരുകൾ വീതമാണ് ഇതിലേക്ക് നൽകിയത്.ഇന്ത്യ ഭാവിയിലെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ള ചില വരാനിരിക്കുന്ന ആകർഷകമായ പേരുകൾ ഇവയാണ്...
• ഗതി (വേഗത)
• മേഘ് (മേഘം)
• ആകാശ്
• ആഗ് (തീ)
• വ്യോം (ആകാശം/ശൂന്യത)
• ഝർ (അരുവി/മഴ)
• പ്രവാഹ (ഒഴുക്ക്)
കേരളവും ചുഴലിക്കാറ്റും
കേരളത്തിൻ്റെ തീരങ്ങൾ പൊതുവെ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാണെന്നായിരുന്നു ഒരുകാലത്തെ ധാരണ. എന്നാൽ ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അറബിക്കടലിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയതോടെ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കേരളവും ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായും പ്രധാന ഇരയായും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിലും ശാസ്ത്രീയമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നതിലും കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്.
കേരളത്തോട് ചേർന്ന് ഉത്ഭവിച്ച മഹാമാരി: 'ഓഖി' (2017)
കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റായിരുന്നു 2017 നവംബറിൽ വീശിയടിച്ച 'ഓഖി'. സാധാരണയായി ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലോ മധ്യ അറബിക്കടലിലോ ആണ് രൂപപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഓഖി രൂപം കൊണ്ടത് കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും തെക്കുള്ള കോമറിൻ കടലിലാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയ ഓഖി, കേരള തീരത്ത് വൻ നാശനഷ്ടം വിതയ്ക്കുകയും നിരവധി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ കവരുകയും ചെയ്തു. ഓഖിക്ക് ശേഷമാണ് കേരളം തങ്ങളുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലേബുക്കിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രതിരോധത്തിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിത്തുടങ്ങിയത്.
ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ നേരിരിട്ട് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും അവയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ നേരിടുന്നതിലും കേരളത്തിൻ്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്. ഓഖിക്ക് ശേഷം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (KSDMA) തങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിച്ചു. കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ (NavIC) നൽകുന്നതിൽ കേരളം മുന്നിൽ നിന്നു. ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ റെസിലിയൻ്റ് കേരള പദ്ധതിയിലൂടെ ചുഴലിക്കാറ്റുകളെയും പ്രളയങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം തീരദേശ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റ് സമയത്ത് കടലിൽ കുടുങ്ങുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ തീരദേശവാസികളെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക രക്ഷാസേന രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ കേരളം വിജയിച്ചു.
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