കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിച്ച് വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമോ? ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിനൊരുങ്ങി രാജ്യം
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പൈലറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിന് അനുമതി നൽകി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യമായി. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.
Published : October 24, 2025 at 12:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നാം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളിയാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം. അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അധികം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒന്നാണ് വായുമലിനീകരണം. നഗരവത്കരണിൻ്റെയും വ്യവസായവത്കരണത്തിൻ്റെയും ഫലമായി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന വിഷവാതകങ്ങള് വായുവിനെ ശ്വസനയോഗ്യമല്ലാതാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ഇത് നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന് ശേഷം രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ വായു മലിനീകരണ തോത് റെക്കോഡുകള് ഭേദിച്ചാണ് കുതിച്ച് കയറിയത്. പടക്കം പൊട്ടിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങള് വായു മലിനീകരണത്തെ അതിരൂക്ഷമാക്കുകയും ഗുണനിലവാരത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.
എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ, ഗ്രേഡഡ് റെസ്പോൺസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ (വായു മലിനീകരണ അടിയന്തര നിർദേശങ്ങൾ), നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മൊറട്ടോറിയം, വാഹന ഗതാഗത നിയന്ത്രണം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ വായു മലിനീകരണ തോത് കാണിക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിച്ച് വായു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും വിദഗ്ധരുടെയും സഹായത്തോടെ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഡൽഹി സർക്കാർ പരിശോധിക്കുകയും ഉടൻ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് നിലവിലെ വിവരങ്ങൾ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ഈ വിദ്യ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
കൃത്രിമ മഴയ്ക്കായി മേഘത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഗതി മാറ്റുക എന്നതാണ് ആദ്യ പടി. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയാണ് കൃത്രിമ മഴ സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ സിൽവർ അയഡൈഡ്, ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയ കണികകൾ മേഘങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ, റോക്കറ്റുകൾ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. മേഘത്തിൽ തളിക്കുന്ന കണികകൾ മേഘങ്ങളിലെ ജലബാഷ്പത്തെ ആകർഷിക്കുകയും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ജലത്തുള്ളികളായി മാറുകയും മഴയായി പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
എന്താണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ?
അന്തരീക്ഷത്തിൽ മേഘങ്ങളുടെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ്. മേഘങ്ങളിൽ, നടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മഭൗതികപ്രവർത്തനങ്ങൾ, രാസപദാർഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഐസ് പാരലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും മേഘത്തിന് മഴ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് സിൽവർ അയഡൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ്, ഡ്രൈ ഐസ് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കൾ തളിച്ചാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ജലബാഷ്പത്തെ ആകർഷിക്കുകയും മഴ മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി ഈ രീതിയിലൂടെ മഴ പെയ്യാൻ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും.
ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഇന്ത്യയിലാദ്യമോ?
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐഐടി കാൺപൂർ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പരീക്ഷണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടന്നില്ല. 2023 ഡിസംബറിൽ, പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറിൽ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് നടത്തി. ഇത് വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 300 ൽ നിന്ന് 189 ആയി കുറച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും പഴയ നിലയിലായി.
കൃത്രിമ മഴയെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മലിനീകരണം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാകുന്ന ശൈത്യകാലത്തും ദീപാവലി തുടങ്ങിയ ഉത്സവ സീസണുകളിലും സർക്കാരുകൾ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കീർണമായ അനുമതി നടപടിക്രമങ്ങളും കാരണം ഈ പരീക്ഷണം നടന്നില്ല.
പൈലറ്റ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
- മേഘങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, ഉയരം, ഈർപ്പം, കാറ്റിൻ്റെ ദിശ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഐഎംഡി (IMD) തത്സമയം നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ.
- കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ, ഐഐടി കാൺപൂർ ടീം വി ടി സെസ്ന വിമാനത്തിലെ ഫ്ലെയർ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനത്തിലൂടെ സിൽവർ അയഡൈഡ് , പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് , ഡ്രൈ ഐസ് എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കും.
- കുറഞ്ഞത് 100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ 1.5 മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
- വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ റൂം ഫോർ എയർ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് (CAAQMS) മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യും.
- പരീക്ഷണം പ്രധാനമായും 500 മുതൽ 6000 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാകും.
- കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം ഈർപ്പം ഉള്ളതായ നിംബോസ്ട്രാറ്റസ് (എൻ എസ്) മേഘങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.
- പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് ₹3.21 കോടിയാണ്, മുഴുവൻ ചെലവും ഡൽഹി സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത്.
കൃത്രിമ മഴയുടെ ഗുണങ്ങൾ
- ശുദ്ധവായുവിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് താത്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുന്നു.
- ശ്വസനം, ആസ്ത്മ, അലർജി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് താത്ക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
- വായു മലിനീകരണം ചെറിയ തോതിൽ കുറയുന്നു
- മാലിന്യ പുക കൊണ്ടുള്ള ഗതാതത തടസങ്ങൾ കുറയുന്നു
- റോഡ്, വ്യോമ ഗതാഗതത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു.
- മലിനമായ മറ്റ് നഗരങ്ങൾക്കും ഇത് ഒരു മാതൃകയാകും.
പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഏറെ
ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: കൃത്രിമ മഴയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ (സിൽവർ അയഡൈഡ് പോലുള്ളവ) ദീർഘകാല ശേഖരണം പരിസ്ഥിതി, മണ്ണ്, ജലം, ജല ജീവികൾ എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിൽ, ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കും.
പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കും: ഒരു പ്രദേശത്ത് കൃത്രിമമായി മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വാഭാവിക മഴ ചക്രത്തെ തടസപ്പെടുത്തും. ഇത് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിത വരൾച്ചയ്ക്കോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനോ വരെ കാരണമാകും. ഇത് കൃഷിയെയും ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്നു.
ഉയർന്ന ചെലവ്: വിമാനങ്ങളുടെയും മറ്റ് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും വില ഉൾപ്പെടെ കൃത്രിമ മഴയുടെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളും വളരെ ചെലവേറിയതാണ്.
പരിമിതമായ വിജയവും അനിശ്ചിതത്വ ഫലങ്ങളും
ആകാശത്ത് ആവശ്യത്തിന് മേഘങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ കൃത്രിമ മഴ ഫലപ്രദമാകൂ. വിജയ നിരക്ക് കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലം നൽകില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അമിതമായ മഴ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനോ മണ്ണിടിച്ചിലിനോ ഉള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
പദ്ധതിക്ക് കാലാവസ്ഥാ അനുമതി
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിയമക്കുരുക്കുകള് ഓരോന്നായി അഴിഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിന് അനുമതി നൽകിയതായി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിംഗ് സിർസ പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഐഐടി കാൺപൂരുമായി സഹകരിച്ച് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിനായി ക്ലൗഡ് സീഡിംഗിൻ്റെ സാങ്കേതിക സാധ്യതകൾ പരീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്.
വിഷാംശ മുക്തമായ ശുദ്ധവായു എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. "ആൻ്റി സ്മോഗ് ഗൺ, ജലസേചന സ്പ്രിംഗളറുകൾ, നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിലെ പൊടി നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഡൽഹിക്ക് ശുദ്ധ വായു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നു. ഈ പൈലറ്റ് പദ്ധതി മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമാണ്" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരില്ലെന്നും വായു മലിനീകരണത്താൽ ശ്വാസം മുട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ സർക്കാർ കൃത്രിമ മഴ ഒരു പ്രതിവിധിയായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിംഗ് സിർസ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ശേഷം മന്ത്രി വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (എൻഒസി) നേടുകയും നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ മലിനീകരണം അപകടകരമായ നിലയിലെത്തിയതോടെ ഡൽഹി ജനത സർക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി.
ക്ലൗഡ് ഇല്ലാതെ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടത്തുന്നതെങ്ങനെ" എന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്. ഏക പരിഹാരം കൃത്രിമ മഴ മാത്രമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മേഘങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമെ ഈ പദ്ധതി സാധ്യമാകു. ആദ്യം മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. പിന്നീട് കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നു. മേഘങ്ങളില്ലാതെ ഈ ശാസ്ത്രീയ രീതി അസാധ്യമാണ്"എന്ന് മഞ്ജീന്ദർ സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആക്രമിച്ച് എഎപി
ആം ആദ്മി പാർട്ടി അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന മലിനീകരണം പരിഹരിക്കാൻ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിലെ മോദി സർക്കാരും ഡൽഹിയിലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ദിശ തെറ്റിച്ചു എന്ന് നിലവിലെ ഡൽഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഗോപാൽ റായ് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഗോപാൽ റായ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി മലിനീകരണ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് നിരസിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി ഗോപാൽ റായ് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ മലിനീകരണം ഗുരുതരമായ നിലയിലെത്തുമ്പോൾ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. തത്ഫലമായി, ഒരു യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി തൻ്റെ കത്തുകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നില്ലെന്നും ഗോപാൽ റായ് പറഞ്ഞു.
ദീപാവലിക്കുശേഷം ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) 500 ന് മുകളിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സമിതി അംഗവും പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. അനിൽ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്വസനം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
