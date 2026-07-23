'പേര്: അജ്ഞാതൻ, ലൊക്കേഷൻ: ജന്തർ മന്തർ'; ഇത് സമരപന്തലിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഭക്ഷണപ്പൊതികളുടെ കഥ
ഒരു ചായക്കപ്പിലോ സമോസപ്പൊതിയിലോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ അദൃശ്യ പിന്തുണ സമരഭൂമിയിലെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് പുതിയൊരു മാനമാണ് നൽകുന്നത്. സമരപ്പന്തലിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണപ്പൊതിയും ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരുതലായി മാറുകയാണ്...
Published : July 23, 2026 at 9:11 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: "എവിടെയോ ഇരുന്ന് അപരിചിതനായ ഒരാൾ അയച്ചു തന്ന ഈ ചായ കേവലം ഒരു പാനീയമല്ല, ഞങ്ങൾ തോറ്റു പോകരുത് എന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രാർഥനയാണ്..." -ജന്തർ മന്തറിലെ സമരപ്പന്തലിൽ കത്തുന്ന വെയിലിനെ അവഗണിച്ച് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ ഈ വാക്കുകളിൽ എല്ലാമുണ്ട്.
ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലെ സമരഭൂമി ഇന്ന് കേവലം പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, അതിരുകളില്ലാത്ത മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും വേറിട്ട ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നേരിട്ടെത്തി സമരത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിയാത്ത ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം തൊട്ട പിന്തുണ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്, സ്വിഗ്ഗിയുടെയും സൊമാറ്റോയുടെയും ഡെലിവറി ബോക്സുകളിലൂടെ. ഓരോ മിനിറ്റിലുമാണ് ഭക്ഷണ പൊതികള് ഇവിടെയെത്തുന്നത്.
#WATCH | Delhi: Anonymous donors ordered food and refreshments for the protestors at Jantar Mantar. (22.07) pic.twitter.com/AcPpVJ78Mb— ANI (@ANI) July 23, 2026
ഒരു സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറി ജീവനക്കാരനായ പ്രദീപ് കുമാർ സിംഗ് തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും, വിദേശത്തു നിന്നുപോലും ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പുകളിലെ ലൊക്കേഷൻ 'ജന്തർ മന്തർ, ഡൽഹി' എന്ന് മാറ്റി ഇവിടെയുള്ള സമരക്കാർക്കായി ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. ഓർഡർ നൽകുന്നവർ പലരും തങ്ങളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ ഡെലിവറി ഏജൻ്റുമാർക്ക് നൽകുന്ന ഒരേയൊരു നിർദ്ദേശം ഇതാണ്, "ഇത് അവിടെ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക."
This is the India we refuse to lose 🥹❤️— Siddharth (@SidKeVichaar) July 21, 2026
People sitting miles away are ordering food through Zomato and Swiggy, asking delivery partners to feed hungry protesters at Jantar Mantar
That is the Idea of India 🇮🇳 pic.twitter.com/xu49GJNmJM
"ഭക്ഷണപ്പൊതി വാങ്ങാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരില്ല. ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾ വിളിച്ചു പറയും, 'ഭായി, അവിടെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വിതരണം ചെയ്തേക്കൂ' എന്ന്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമോസയുടെ വലിയൊരു ഓർഡർ വന്നു. ഞാനത് അവിടെയുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു," പ്രദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സമരക്കാരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് കരളലിഞ്ഞ സാധാരണക്കാരാണ് ഈ വേറിട്ട പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ. മുംബൈയിലെയും ബെംഗളൂരുവിലെയും ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾ മുതൽ വിദേശത്തു താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ വരെ തങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ 'ജന്തർ മന്തർ, ഡൽഹി' എന്ന് മാറ്റി ഭഗത് സിംഗ് മാർഗിലെ സമരഭൂമിയിലേക്ക് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു.
🚨 Qatar se food order, destination: Jantar Mantar ? ?— Mind Mosaic (@Mindmosaic____) July 23, 2026
The delivery rider’s claim raises serious questions. 🤔#RaktDanSevaYadnya#HBD_DevendraJi#Fold8InANewShape pic.twitter.com/XqBUih8OTc
"ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അവിടെ അവർക്ക് അമ്മമാരില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളയക്കുന്നു" എന്നാണ് കൊച്ചിയിലിരുന്ന് സമരക്കാർക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സ് അയച്ച ഒരു വീട്ടമ്മ കണ്ണുനിറഞ്ഞു പറഞ്ഞത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർധരാത്രിയിൽ ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തപ്പോൾ, പൂനെയിലെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ സൊമാറ്റോ വഴി ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തത് 100 കപ്പ് ചൂടുചായയും ബിസ്ക്കറ്റുകളുമായിരുന്നു. കുറിപ്പിൽ അവർ എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതി, "നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല, ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്."
ഡൽഹിയിലെ ചൂട് സമയത്ത് സമരം ചെയ്യുന്നവർ നിർജ്ജലീകരണം വന്ന് തളരാതിരിക്കാൻ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവാവ് ഓർഡർ ചെയ്തത് നൂറുകണക്കിന് ഒആർഎസ് പാക്കറ്റുകളും തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസുകളുമായിരുന്നു. ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പാർട്ടി നൽകുന്നതിന് പകരം ജന്തർ മന്തറിലെ സമരക്കാർക്ക് 50 പൊതി ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്ത് നൽകിയാണ് സായൂജ്യമടഞ്ഞത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോകള് എല്ലാം വൈറലാണ്.
People from all over Delhi were sending food to Jantar Mantar for protestors!— Nehr_who? (@Nher_who) July 22, 2026
No name Nothing
Just Jantar Mantar as address
Food was placed on a side like a buffet, whoever wants can take and eat whatever they like
What a Gesture by Delhiites❤️ pic.twitter.com/aiEChIMyru
തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് കിലോമീറ്ററുകൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സ്വിഗ്ഗി-സൊമാറ്റോ ഡെലിവറി ജീവനക്കാർ ഇന്ന് കേവലം തൊഴിലാളികൾ മാത്രമല്ല, അവർ ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന യുവജനതയ്ക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ കൂടിയാണ്. പലപ്പോഴും വിലാസം കൃത്യമല്ലാത്ത സമരപ്പന്തലിലേക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റുകൾ കേട്ട് അവർ കൃത്യമായി ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്നു. പല റൈഡർമാരും സമരക്കാരുടെ അരികിലെത്തി കൈ കൊടുത്ത്, ഓർഡർ ചെയ്ത ആളിൻ്റെ സ്നേഹസന്ദേശം കൈമാറിയ ശേഷമാണ് മടങ്ങുന്നത്.
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ എങ്ങനെ പുതിയ രൂപം കൈവരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ കാണുന്നത്. നിയമനടപടികളും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുവശത്ത് പുകയുമ്പോഴും, സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയും വഴി ജനങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഈ പ്രതിരോധ മതിൽ സമരക്കാരുടെ ആത്മവീര്യം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വേറിട്ട നന്മകളും കൂട്ടായ്മകളും വരുംകാല ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്.
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