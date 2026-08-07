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ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് മാർഗനിർദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചു; 2,000 ത്തിലധികം ആശുപത്രികളെ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

2,359 ത്തിലധികം ആശുപത്രികളെ പദ്ധതിയില്‍ എംപാനൽ ചെയ്‌തിട്ടില്ല. 1,200 എണ്ണം സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തു.

AYUSHMAN BHARAT YOJANA AB PMJAY UNION HEALTH MINISTER J P NADDA AYUSHMAN BHARAT DE EMPANALLED
Parliament Monsoon Session proceedings (File/ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 4:48 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (എബി-പിഎംജെഎവൈ) പദ്ധതിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച 2000 ത്തിലധികം ആശുപത്രികളെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ ലോക്‌സഭയെ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും 328.49 കോടി രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഈ വർഷം മെയ് 31 വരെ 2,359 ത്തിലധികം ആശുപത്രികളെ പദ്ധതിയില്‍ എംപാനൽ ചെയ്‌തിട്ടില്ല. 1,200 എണ്ണം സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തു. വഞ്ചനയോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് പദ്ധതി പിന്തുടരുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ മറവില്‍ അനധികൃത പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി, ദേശീയ ആരോഗ്യ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ആൻ്റി-ഫ്രോഡ് യൂണിറ്റ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിങ് എന്നീ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും നദ്ദ വ്യക്തമാക്കി.

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ഈ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അനധികൃത ബില്ലിങ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എൻട്രികൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ, രോഗിയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി ദുരുപയോഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടയാന്‍ കഴിയും. ക്ലെയിം സമർപ്പിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിച്ച് തുടങ്ങും. സംശയാസ്‌പദമായ ക്ലെയിമുകള്‍ക്ക് പണം അനുവദിക്കാതിരുന്നതിലൂടെ 2026 ജൂലൈ 31 വരെ 676.14 കോടി രൂപ ലാഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ആശുപത്രികളുടെ സസ്‌പെൻഷനും ഡീ-എംപാനൽമെൻ്റും നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പദ്ധതി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തൽ, എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, യോഗ്യരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 3.75 കോടി ആയുഷ്‌മാൻ കാർഡുകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു. 2.74 കോടി ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയതായും, 5,074 ആശുപത്രികളെ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായും നദ്ദ പറഞ്ഞു. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും 8,438.27 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും നല്‍കുന്ന ആവശ്യകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആവശ്യാനുസരണം ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2026 ജൂലൈ 31 വരെ രാജ്യത്തുടനീളം 95.99 കോടി ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ അക്കൗണ്ടുകൾ (ABHA) സൃഷ്‌ടിച്ചു, ഇതിൽ ഗുജറാത്തിലെ 5.25 കോടിയും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് സഭയില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി നദ്ദ നല്‍കി. ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ പൗരന്മാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ രേഖകൾ സുരക്ഷിതമായി ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും 14 അക്ക ആരോഗ്യ ഐഡന്റിഫയറാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ പണരഹിത ചികിത്സ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത് അവരുടെ സ്വന്തം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

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AYUSHMAN BHARAT YOJANA
AB PMJAY
UNION HEALTH MINISTER J P NADDA
AYUSHMAN BHARAT DE EMPANALLED
DE EMPANELLED HOSPITALS

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