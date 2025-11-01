ETV Bharat / bharat

ആര്‍എസ്എസ് പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിച്ച സംഘടന, നിരോധിക്കാന്‍ കാരണം വേണം; ഖാര്‍ഗെയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഹൊസബലേ

നിരോധനത്തിന് പിന്നില്‍ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രാഷ്ട്രനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആര്‍.എസ്.എസിനെ നിരോധിച്ചാല്‍ എന്ത് നേട്ടമാണുണ്ടാകാന്‍ പോകുന്നത്?

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 1, 2025 at 4:41 PM IST

ജബല്‍പൂര്‍ (മധ്യപ്രദേശ്): രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിനെ (ആര്‍.എസ്.എസ്) നിരോധിക്കണം എന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയുടെ ആവശ്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായ എതിര്‍പ്പുമായി ആര്‍.എസ്.എസ്. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദത്താത്രേയ ഹൊസബലേ. രാജ്യനിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന സംഘടനയെ നിരോധിക്കാന്‍ 'കാരണം വേണം' എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആര്‍.എസ്.എസിനെ പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'നിരോധനത്തിന് പിന്നില്‍ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രാഷ്ട്രനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആര്‍.എസ്.എസിനെ നിരോധിച്ചാല്‍ എന്ത് നേട്ടമാണുണ്ടാകാന്‍ പോകുന്നത്? പൊതുജനം ഇതിനകം ആര്‍.എസ്.എസിനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു-ഹൊസബലേ പറഞ്ഞു.

മധ്യപ്രദേശിലെ ജബല്‍പൂരില്‍ കച്‌നാര്‍ സിറ്റിയില്‍ നടക്കുന്ന ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ ദ്വിദിന അഖില ഭാരതീയ കാര്യകാരി മണ്ഡല്‍ യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ഹൊസബലേ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ആര്‍.എസ്.എസ് സര്‍സംഘചാലക് മോഹന്‍ ഭാഗവത് വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത ഈ യോഗത്തില്‍, സംഘടനയുടെ നൂറാം വാര്‍ഷിക പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് ദേശീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ നിലവിലെ ക്രമസമാധാന തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ബി.ജെ.പിയും ആര്‍.എസ്.എസുമാണ് ഉത്തരവാദികള്‍ എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ ആര്‍.എസ്.എസിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

സബര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശരിക്കും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനെ നിരോധിക്കാന്‍ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ഖാര്‍ഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടേല്‍ മുമ്പ് സംഘടനയെ നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

'ഇത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്, ആര്‍.എസ്.എസിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി പട്ടേലിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇത് ചെയ്യണം. രാജ്യത്തെ എല്ലാ തെറ്റുകള്‍ക്കും എല്ലാ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും കാരണം ബി.ജെ.പിയും ആര്‍.എസ്.എസുമാണ്-ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍റെ മകനും കര്‍ണാടക മന്ത്രിയുമായ പ്രിയങ്ക് ഖാര്‍ഗെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകള്‍, കോളജുകള്‍, സംസ്ഥാന ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരോധിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ആര്‍.എസ്.എസ്. 'യുവാക്കളെ ബ്രെയിന്‍വാഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നും ഭരണഘടനക്ക് എതിരായ തത്വശാസ്ത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്നും' പ്രിയങ്ക് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കേശവ ബലിറാം ഹെഡ്ഗേവാര്‍ 1925-ല്‍ നാഗ്പൂരില്‍ സ്ഥാപിച്ച ആര്‍എസ്എസ്, അടുത്തിടെ 100 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. 1948-ല്‍ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആര്‍.എസ്.എസ്. നിരീക്ഷണത്തിലായി. നാഥുറാം ഗോഡ്സെയ്ക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് സംഘടനയാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് സംഘടനയുടെ താല്‍ക്കാലിക നിരോധനത്തിന് കാരണമായി. പിന്നീട് അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തില്‍ നേരിട്ടുള്ള പങ്കില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരോധനം നീക്കുകയായിരുന്നു.

